Chưa hết năm, một chỉ tiêu kinh tế của Việt Nam dự kiến tạo kỷ lục mới

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 8, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 83,06 tỷ USD, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 16,0% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8 đạt 43,39 tỷ USD, tăng 2,6% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 9,16 tỷ USD, tăng 2,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 34,22 tỷ USD, tăng 2,6%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8 tăng 14,5%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 17,1%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 27,5%.

Tính chung 8 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 305,96 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 76,69 tỷ USD, tăng 3,2%, chiếm 25,1% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 229,27 tỷ USD, tăng 19,3%, chiếm 74,9%.

Trong 8 tháng năm 2025 có 29 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92,1% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 67,8%).

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu tám tháng năm 2025, nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 271,06 tỷ USD, chiếm 88,6%; nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 25,92 tỷ USD, chiếm 8,5%; nhóm hàng thủy sản đạt 7,15 tỷ USD, chiếm 2,3%; nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản đạt 1,83 tỷ USD, chiếm 0,6%.

Trong khi đó, về nhập khẩu hàng hóa, báo cáo cho biết, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 8 đạt 39,67 tỷ USD, giảm 0,8% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 10,76 tỷ USD, giảm 4,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 28,91 tỷ USD, tăng 0,7%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng Tám tăng 17,7%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 11,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 34,0%.

Tính chung 8 tháng năm 2025, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 291,97 tỷ USD, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 94,77 tỷ USD, tăng 5,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 197,2 tỷ USD, tăng 25,1%.

Trong 8 tháng năm 2025 có 38 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 91,2% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 2 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 46,2%).

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu tám tháng năm 2025, nhóm hàng tư liệu sản xuất đạt 273,91 tỷ USD, chiếm 93,8%, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 52,2%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 41,6%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng đạt 18,06 tỷ USD, chiếm 6,2%.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa tám tháng năm 2025, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 99,1 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 117,9 tỷ USD. Trong tám tháng năm 2025, xuất siêu sang Hoa Kỳ đạt 87,0 tỷ USD tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU 25,6 tỷ USD, tăng 10,0%; xuất siêu sang Nhật Bản 1,5 tỷ USD, giảm 9,3%; nhập siêu từ Trung Quốc 75,9 tỷ USD, tăng 39,8%; nhập siêu từ Hàn Quốc 20,1 tỷ USD, tăng 0,7%; nhập siêu từ ASEAN 9,4 tỷ USD, tăng 69,1%.

Xuất nhập khẩu có thể đạt kỷ lục mới trong năm nay

Tính chung tám tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 597,93 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 14,8%; nhập khẩu tăng 17,9%.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025 mới đây, Bộ Công Thương dự kiến kim ngạch xuất nhập khẩu năm nay có thể là đạt 800 tỷ USD, đây mức kỷ lục lần đầu tiên Việt Nam đạt được. Đặc biệt, cán cân thương mại năm nay dự kiến xuất siêu gần 14 tỷ USD.

"Kết quả này đạt được một phần do các doanh nghiệp đẩy nhanh các đơn hàng đã ký kết. Đây là sự nỗ lực rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị trong việc chỉ đạo, điều hành trong thời gian qua", Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá.

Bên cạnh những kết quả đạt, Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị các Bộ ngành liên quan, doanh nghiệp cần theo dõi sát những diễn biến bất lợi từ thị trường thế giới để kịp thời có phản ứng chính sách phù hợp, nhất là vấn đề chính sách liên quan đến Hoa Kỳ, về tình trạng lạm phát, giá cả, về đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu đối với một số loại mặt hàng.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8,3% năm 2025 và cả giai đoạn tiếp theo, Bộ Công Thương kiến nghị cần phải đẩy nhanh triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ, đặc biệt là chương trình phục hồi phát triển kinh tế, các nghị quyết mới của Bộ Chính trị ban hành.

Đồng thời, cần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đưa vào sử dụng và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên phạm vi cả nước, nhất là các dự án được khởi công, khánh thành vừa qua. Bên cạnh đó, quyết liệt triển khai các dự án đầu tư thuộc các quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản nhằm chủ động nguồn cung nguyên liệu cho sản xuất trong nước.

Bộ Công Thương cũng đề nghị cấp có thẩm quyền sớm ban hành và triển khai thực hiện nghị quyết của Chính phủ về giải pháp tổng thể ứng phó kịp thời, hiệu quả với chính sách liên quan của Hoa Kỳ, song hành thực hiện các thỏa thuận thương mại đã có với Hoa Kỳ. Về nội dung này, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ ngày 18/8, tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành và trình lần cuối ngày 29/8.

Tiếp theo, Bộ Công Thương đề nghị cấp có thẩm quyền quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho các dự án, công trình vướng mắc bằng các cơ chế đặc thù, đặc biệt là các dự án thuộc lĩnh vực năng lượng. Đồng thời, tiếp tục rà soát tháo gỡ nút thắt thể chế bằng các nghị quyết của Chính phủ, cùng với đó tiếp tục sửa luật và nghị định để phù hợp với bối cảnh Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng cao.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề xuất các Bộ, ngành tiếp tục hỗ trợ, đồng hành với các địa phương trong thực thi các chức năng, nhiệm vụ của chính quyền địa phương 2 cấp theo phân cấp, ủy quyền.