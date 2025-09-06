Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không phải TP.HCM, Hà Nội hay Hải Phòng, đây mới là nơi có lượng vốn FDI cấp mới cao nhất cả nước 8 tháng 2025

06-09-2025 - 09:51 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo số liệu mới nhất từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/8/2025 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 26,14 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, vốn đăng ký cấp mới có 2.534 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 11,03 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và giảm 8,1% về số vốn đăng ký. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 6,53 tỷ USD, chiếm 59,2% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 2,37 tỷ USD, chiếm 21,5%; các ngành còn lại đạt 2,13 tỷ USD, chiếm 19,3%.

Xét theo địa phương, Bắc Ninh hiện đang dẫn đầu cả nước về thu hút dòng vốn FDI mới, với lượng vốn đăng ký cấp mới đạt gần 1,5 tỷ USD trong 8 tháng năm 2025. Đứng thứ hai là TP.HCM, với lượng vốn FDI cấp mới đạt 1,3 tỷ USD. Theo sau là Hải Phòng, Hưng Yên, Gia Lai, với vốn FDI đăng ký cấp mới trong 8 tháng đầu năm 2025 lần lượt đạt 1,2 tỷ USD; 1,1 tỷ USD và 1 tỷ USD.

Về vốn đăng ký điều chỉnh, báo cáo cho biết, có 996 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 10,65 tỷ USD, tăng 85,9% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 13,64 tỷ USD, chiếm 62,9% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 4,98 tỷ USD, chiếm 23,0%; các ngành còn lại đạt 3,06 tỷ USD, chiếm 14,1%.

Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam8 tháng các năm 2021-2025 (Tỷ USD)

Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 2.245 lượt với tổng giá trị góp vốn 4,46 tỷ USD, tăng 58,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 882 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 1,61 tỷ USD và 1.363 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 2,85 tỷ USD.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1,65 tỷ USD, chiếm 37,0% giá trị góp vốn; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đạt 981,7 triệu USD, chiếm 22,0%; ngành còn lại 1,83 tỷ USD, chiếm 41,0%.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 8 tháng năm 2025 ước đạt 15,40 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của tám tháng trong 5 năm qua.

Giá điện sinh hoạt, giá thuê nhà tăng mạnh, tác động ra sao đến CPI của Việt Nam trong tháng 8?

Hoàng Nguyễn

