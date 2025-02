Chưa hết Tết, người dân đổ xô trở lại TP HCM qua sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 1-2 (mùng 4 Tết), Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết dự kiến khai thác 945 chuyến bay đi, đến qua sân bay này, trong đó có 860 chuyến bay chở khách.

Số lượng chuyến bay đi, đến từ nhà ga quốc nội tăng mạnh đáp ứng nhu cầu trở lại TP HCM và các tỉnh phía Nam của người dân. Dự kiến, lượng hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày hôm nay lên hơn 146.300 lượt người, tăng rất mạnh so với những ngày trước.

Đáng chú ý, trong khi các chuyến bay quốc nội đi chỉ hơn 32.000 lượt khách thì khách trở lại TP HCM xấp xỉ 64.000 lượt. Nhiều người cho biết trở lại TP HCM sớm để chuẩn bị đi làm từ ngày 3-2 (thứ hai tuần tới). Trước đó, trong ngày mùng 2 và mùng 3 Tết, rất nhiều người ở miền Trung, miền Bắc cũng bay sớm vào phía Nam sau kỳ nghỉ Tết.

Khách trở lại TP HCM ngày mùng 4 Tết.

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, từ sáng sớm, khu vực ga đến sân bay quốc nội đã nhộn nhịp khách. Theo kế hoạch phân bổ slot (lượt cất hạ cánh) của sân bay này, nhiều khung giờ cao điểm lên tới 50 chuyến bay/giờ. Như vậy trung bình chỉ hơn 1 phút sân bay Tân Sơn Nhất có một chuyến bay cất hoặc hạ cánh. Các khung giờ cao điểm lượng máy bay cất, hạ cánh tất nập như từ 9 đến 10 giờ; 11 đến 12 giờ; 14 đến 15 giờ; 16 đến 17 giờ…

Đáng chú ý, một loạt chuyến bay tối hoặc đêm cũng hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất hôm nay. Mỗi giờ, có hàng ngàn hành khách đi, đến qua sân bay.

Do lượng hành khách đi lại tăng cao dịp Tết, xuất hiện một số chuyến bay bị chậm, hoãn kéo dài, gây bức xúc cho hành khách. Một số hành khách cho biết phải chờ ở sân bay cả giờ hoặc lên máy bay rồi tiếp tục ngồi chờ lâu máy bay mới cất cánh, mà không được thông báo đầy đủ.

Khách đi, đến qua ga quốc tế cũng rất đông trong sáng nay

Để bảo đảm an toàn khai thác và chất lượng dịch vụ, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án phục vụ hành khách, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn khai thác trong dịp nghỉ Tết.

Cảng yêu cầu đại diện các hãng phải có mặt tại quầy/gate để xử lý, thông tin tới hành khách kịp thời các tình huống chuyến bay chậm, hủy chuyến, tránh các trường hợp khách gây bức xúc, gây rối và gây mất an ninh trật tự tại nhà ga, ảnh hưởng tới khai thác tại cảng.

"Cảng yêu cầu tất cả các đơn vị cung cấp dịch vụ phi hàng không, hãng taxi, xe công nghệ và đơn vị cung ứng dịch vụ cam kết bảo đảm chất lượng dịch vụ. an toàn vệ sinh thực phẩm. Các hãng xe phải cam kết tăng số lượng cung ứng lên 25 % so với số lượng xe đã đăng ký" – đại diện sân bay thông tin.