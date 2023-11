Chưa kịp bán hơn 26 triệu cổ phần để giúp Novaland tái cơ cấu nợ, NovaGroup tiếp tục bị CTCK bán giải chấp cổ phiếu NVL

Vào ngày 7/11 và 8/11, CTCP NovaGroup, pháp nhân có liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Novaland - đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp 461.015 cổ phiếu NVL đang cầm cố.

Như vậy, NovaGroup đã hạ sở hữu tại doanh nghiệp địa ốc này từ 405,6 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 20,8% vốn) xuống còn 405,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 20,7% vốn). Tuy nhiên, sau giao dịch, NovaGroup vẫn là cổ đông lớn nhất của Novaland.

Trước đó, trong ngày 1/11, CTCK cũng đã bán giải chấp hơn 9.237 cổ phiếu NVL do NovaGroup nắm giữ. Sau khi công ty này bị bán giải chấp, nhóm cổ đông có liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn chỉ còn sở hữu 42,9% vốn tại Novaland.

Novagroup bị bán giải chấp trong bối cảnh thị giá của NVL đang có dấu hiệu khởi sắc trong những phiên gần đây. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 16/11, cổ phiếu NVL đã tăng 3,08% lên 16.750 đồng/cp, đánh dấu phiên tăng thứ 3 liên tiếp. Thị giá mã này cũng đã tăng gần 30% kể từ đầu tháng.

Trước đó, NovaGroup đã đăng ký bán ra 26,5 triệu cổ phiếu NVL với mục đích cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận trong khoảng thời gian từ 16/11 đến 15/12.

Trong thời gian gần đây, tỉnh Đồng Nai liên tục có những hành động mạnh mẽ nhằm tháo gỡ các vướng mắc pháp lý cho dự án Aqua City của Novaland. Cụ thể, ngày 14/11, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành 2 quyết định giao đất thuộc phân khu 1, phân khu 2 của Khu Đô thị Phước Hưng, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa cho công ty TNHH Phát triển bất động sản An Khang và Novaland để tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Cụ thể, Quyết định 2849 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi ký, giao cho Công ty TNHH phát triển bất động sản An Khang hơn 31,4 ha. Quyết định 2851 giao cho Công ty Cổ phần địa ốc No Va 22,5 ha để phát triển hạ tầng. Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã có văn bản xác nhận 795 căn nhà ở thấp tầng tại Aqua City của Tập đoàn Novaland đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Tường Minh - Công ty con của Novaland được tỉnh Đồng Nai bàn giao đất tại dự án Aqua City từ Công ty TNHH Thành phố Aqua Dona để chủ đầu tư tiếp tục xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo hồ sơ pháp lý của dự án.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai cũng cho phép chủ đầu tư Aqua City được lập và trình thẩm định điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, song song với việc thực hiện phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu C4. Đồng thời, cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện cho chủ đầu tư tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng, bán hàng đối với các hạng mục phù hợp với quy hoạch chi tiết được phê duyệt để thực hiện đầy đủ cam kết với khách hàng.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Novaland đã đề xuất lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, các sở, ngành xem xét, phê duyệt bổ sung quy hoạch 5 bến thủy nội địa mới trong khu Aqua City để góp phần thúc đẩy thế mạnh, khai thác kinh tế du lịch sông của Đồng Nai.

Novaland cũng kiến nghị được hướng dẫn và hỗ trợ việc thực hiện các thủ tục triển khai đầu tư xây dựng các công trình phục vụ hội nghị, dịch vụ vui chơi giải trí, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm tại khu Aqua City.

Theo Novaland, những đề xuất trên nếu được triển khai nhanh sẽ góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương, thu hút khách du lịch, phát triển các loại hình kinh tế đêm, MICE (du lịch hội nghị), chăm sóc sức khỏe, thể thao…đặc biệt là phát triển du lịch đường sông.