Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chưa từng có: Hòa Phát bàn giao 1.000 container cho hãng tàu Top 3 thế giới

19-08-2025 - 19:43 PM | Thị trường chứng khoán

Chưa từng có: Hòa Phát bàn giao 1.000 container cho hãng tàu Top 3 thế giới

Ngày 19/08/2025, Hòa Phát bàn giao 1.000 vỏ container loại 20 feet cho CMA CGM, hãng tàu tầm cỡ toàn cầu trong cung cấp các giải pháp vận tải biển, đường bộ, hàng không và logistics. Đây là đơn hàng đầu tiên giữa hai bên và cũng là lần đầu CMA CGM sử dụng container do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất.

CMA CGM hiện tăng cường hoạt động tại Đông Nam Á nhằm đáp ứng lưu lượng hàng hóa ngày càng lớn trong khu vực. Việc đặt hàng container trực tiếp từ Hòa Phát giúp hãng chủ động nguồn thiết bị tại Việt Nam, đồng thời rút ngắn thời gian luân chuyển và tối ưu chi phí trong chuỗi khai thác.

Lô vỏ container do Hòa Phát bàn giao được sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe mà các hãng tàu lớn nhất thế giới đặt ra. Toàn bộ quy trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu nguyên liệu đầu vào, gia công, sơn phủ đến nghiệm thu. Đội ngũ kỹ thuật của CMA CGM phối hợp cùng các đơn vị giám sát độc lập và tổ chức giám định chuyên ngành đã trực tiếp theo dõi từng công đoạn tại nhà máy.

Phát biểu tại sự kiện, bà Amelie Humphreys, Tổng Giám đốc CMA CGM Việt Nam chia sẻ: “Sự hợp tác với Hòa Phát là bước tiến quan trọng giúp CMA CGM củng cố năng lực chuỗi cung ứng tại Châu Á. Việc đặt hàng trực tiếp từ nhà sản xuất nội địa gần thị trường xuất khẩu giúp chúng tôi nâng cao hiệu quả vận hành, rút ngắn thời gian quay vòng và tăng tính linh hoạt của mạng lưới logistics khu vực.”

Ông Vũ Đức Sính, Giám đốc Công ty CP Sản xuất Container Hòa Phát cho biết:
"Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác từ phía CMA CGM, một trong những hãng tàu container lớn nhất toàn cầu. Hòa Phát cam kết duy trì chất lượng vỏ container ở mức cao nhất, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và tiến độ khai thác thực tế từ đối tác quốc tế."

Vỏ container được sản xuất từ thép cuộn cán nóng mác SPA-H, loại thép có khả năng kháng thời tiết, chuyên dụng trong ngành container. Nguồn nguyên liệu này được cung cấp trực tiếp từ Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất, giúp Hòa Phát chủ động kiểm soát chất lượng và duy trì ổn định tiến độ sản xuất.

Nhà máy container của Hòa Phát đang vận hành giai đoạn một với công suất 200.000 TEU mỗi năm, tập trung sản xuất vỏ container khô tiêu chuẩn 20 và 40 feet. Sau khi hoàn thiện toàn bộ dự án, công suất thiết kế sẽ đạt 500.000 TEU mỗi năm. Với quy mô hiện tại, Hòa Phát là nhà sản xuất container lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh CMA CGM, Hòa Phát đã và đang cung cấp vỏ container cho nhiều hãng tàu và doanh nghiệp logistics lớn. Các đơn hàng được triển khai đều đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, được kiểm định chặt chẽ và phục vụ tốt cho hoạt động khai thác thực tế.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một công ty trên sàn chứng khoán Việt Nam đem gần hết vốn gián tiếp rót vào tài sản số, cổ phiếu tăng “bốc đầu” gấp 3 lần từ đầu năm

Một công ty trên sàn chứng khoán Việt Nam đem gần hết vốn gián tiếp rót vào tài sản số, cổ phiếu tăng “bốc đầu” gấp 3 lần từ đầu năm Nổi bật

HOSE cắt margin 3 cổ phiếu do thua lỗ, danh sách không được giao dịch ký quỹ gồm 65 mã gồm nhiều cái tên “hot” HAG, NVL, LDG, BCG,...

HOSE cắt margin 3 cổ phiếu do thua lỗ, danh sách không được giao dịch ký quỹ gồm 65 mã gồm nhiều cái tên “hot” HAG, NVL, LDG, BCG,... Nổi bật

Một cổ phiếu ngân hàng bất ngờ được tự doanh CTCK mua ròng đột biến gần 900 tỷ trong phiên 19/8

Một cổ phiếu ngân hàng bất ngờ được tự doanh CTCK mua ròng đột biến gần 900 tỷ trong phiên 19/8

19:21 , 19/08/2025
'Nóng' tin đồn IPO công ty con, cổ phiếu ngân hàng tăng vọt

'Nóng' tin đồn IPO công ty con, cổ phiếu ngân hàng tăng vọt

19:03 , 19/08/2025
Có nên bán vàng, đổ tiền vào chứng khoán?

Có nên bán vàng, đổ tiền vào chứng khoán?

16:36 , 19/08/2025
Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng, "xả" hơn 1.500 tỷ đồng trong phiên 19/8, cổ phiếu nào chịu áp lực lớn nhất?

Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng, "xả" hơn 1.500 tỷ đồng trong phiên 19/8, cổ phiếu nào chịu áp lực lớn nhất?

15:45 , 19/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên