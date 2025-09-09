Chưa từng có: Nga ra đòn tấn công khác thường, chặt đứt "huyết mạch" NATO - Ông Belousov lộ nước cờ đáng nể

Nga phát động cuộc tấn công khác thường nhất lịch sử

Kharkov News (Nga) ngày 8/9 đưa tin, quân đội Nga vừa thực hiện một trong những đòn tấn công khác thường nhất kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, được xem là động thái chưa từng có trong lịch sử xung đột với Ukraine.

Chỉ một máy bay không người lái Geran cũng đủ gây tổn thất cho phía Ukraine, được coi như lời cảnh báo chiến lược.

Theo kênh "Phân tích quân sự", đòn đơn lẻ này nhằm vào cầu Kryukovsky ở Kremenchug – cây cầu nối hai bờ sông Dnipro. Ở bờ phải có ga đường sắt trọng điểm cùng nhiều nhà máy, trong đó có cơ sở luyện kim và chế tạo toa xe; ở bờ trái là Nhà máy lọc dầu Kremenchug. Thông tin cho biết cơ sở này cũng bị ảnh hưởng trong đêm tấn công.

Nga vừa phát động cuộc tấn công "khác thường nhất lịch sử xung đột". Ảnh: TST

Các chuyên gia nhận định rất khó xác định mục tiêu cuối cùng của vụ tấn công, song nhiều khả năng Nga muốn hạn chế tuyến tiếp vận. Do cây cầu phục vụ cả đường sắt lẫn đường bộ, việc vô hiệu hóa có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng cho quân sự và dân sự.

Tuy nhiên, để phá hủy hoàn toàn cần một đòn tập kích phối hợp với hỏa lực mạnh hơn. Vì vậy, Geran lần này được cho là mang tính cảnh báo, hay "thử phản ứng" của hệ thống phòng thủ Ukraine hơn là nhằm triệt hạ cầu.

Dẫu vậy, tác động trung gian đã được ghi nhận: cây cầu buộc phải đóng cửa vài ngày để sửa chữa, các chuyến tàu qua khu vực bị chậm trễ. Truyền thông Ukraine sáng 8/9 xác nhận giao thông đường bộ đã được nối lại, nhưng đường sắt vẫn đang được khắc phục.

Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã tấn công mạnh vào nhà máy công nghiệp Kiev-67 và kho hậu cần STS-GRUPP. Vụ việc khiến Tổng thống Volodymyr Zelensky phải điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và sau đó tuyên bố sẽ có những biện pháp mới.

Đòn tấn công "khác thường nhất lịch sử" này, theo giới quan sát, vừa tạo sức ép tâm lý, vừa cho thấy khả năng tấn công linh hoạt của Nga. Và ngay sau bước đi mang tính cảnh báo này, tình hình tại mặt trận phía Bắc lại xuất hiện một bước ngoặt khác.

Ukraine tiếp tục "oằn mình" trước các cuộc tấn công của Nga. Ảnh: TST

Chặt đứt "huyết mạch" của NATO: Nước cờ đáng kinh ngạc của ông Belousov

Cũng trong ngày 8/9, Kharkov News cho biết sau 103 ngày giao tranh, quân đội Nga đã kiểm soát thị trấn Yunakovka – "chặt đứt" trung tâm hậu cần huyết mạch của NATO ở hướng Bắc, nơi được xem là "cửa ngõ" dẫn tới Sumy.

Giới phân tích nhận định, đây chính là nước cờ đáng kinh ngạc của Tư lệnh Belousov, bởi nó mở ra triển vọng cho trận chiến lớn nhất trong năm tại Sumy.

Tại mặt trận Kharkov, lực lượng Nga tiếp tục giao tranh ác liệt ở Volchansk và rừng Sinelnikovo. Quân Nga tiến thêm 150–300 mét, chiếm một tòa nhà kỹ thuật và hai vị trí hỏa lực của phía Ukraine.

Dù điều thêm dự bị, Ukraine không xoay chuyển được cục diện. Tại Liptsy, pháo binh và drone FPV phá hủy nút liên lạc và phương tiện vận tải, khiến tiền tuyến Ukraine gần như tê liệt.

Theo chuyên gia quân sự Yuri Baranchik, Ukraine đã đưa lực lượng đặc nhiệm biên phòng "Dozor" (Sư đoàn số 10, Odessa) tới khu vực này, đơn vị từng được huấn luyện bởi cố vấn Mỹ. Tuy nhiên, kết quả vẫn không khả quan.

Ở hướng Sumy, nhóm quân "Phía Bắc" của Nga đã đẩy lùi ba đợt phản công của Ukraine tại Alekseevka, Andreevka và Novokonstantinovka, loại khỏi vòng chiến đấu khoảng một nửa quân số cùng một xe chiến đấu Bradley. Một đòn tên lửa cũng loại bỏ điểm đóng quân tạm thời của lính biên phòng Ukraine ở Ivolzhanskoye, trong đó có trung úy Andrey Gadzhuk.

Nhiều nguồn tin khẳng định Nga đã hoàn toàn kiểm soát Yunakovka, buộc Ukraine rút lui. Thị trấn này có giá trị chiến lược lớn: là trung tâm hậu cần cung cấp quân số, vũ khí và lính đánh thuê NATO cho tuyến phòng thủ của Ukraine. Từ tháng 8/2024, Ukraine dựa vào Yunakovka để tiếp tế từ Sudzha, giữ vững sườn đông.

Bộ trưởng Belousov có nước cờ "đáng kinh ngạc". Nguồn: TST

Nhà quan sát Vlad Shlepchenko (Tsargrad) nhận định, Yunakovka thậm chí mang lại lợi thế lớn hơn cho Nga. Phía Ukraine chỉ có một tuyến đường vào làng, trong khi từ Nga kết nối thành cả mạng lưới, giúp tiếp vận thuận lợi và rút ngắn cự ly hậu cần. Việc kiểm soát vòng cung các làng Vladimirovka – Novonikolaevka – Varachino – Yablonovka – Yunakovka sẽ tạo ra hành lang cơ động cho quân Nga dọc mặt trận.

Giới phân tích dự đoán chiến dịch giành Sumy có thể diễn ra theo hai giai đoạn: trước hết, dồn lực lượng Ukraine về các cao điểm bao quanh thành phố, buộc phòng thủ quyết liệt; sau đó tiến công Belopolye, mở hướng mới và đặt toàn bộ cụm phòng thủ Ukraine vào thế bị bao vây.

Trong khi Nga gia tăng sức ép, tình hình của Ukraine ở các khu vực khác cũng khó khăn. Theo Condottiero, Kiev phải rút quân từ hướng Sumy để điều về Pokrovsk, Konstantinovka và Dobropolye. Tại Pokrovsko-Mirnograd, giao tranh diễn ra ở vùng ven đô, Ukraine tìm cách phản công tại Nikanorovka nhưng không thành công.

Các chuyên gia "Quân sự Chronicle" cho rằng Tư lệnh Syrsky đang lặp lại sai lầm ở Volchansk: đưa cả pháo tự hành hiếm của phương Tây ra trận trong tình thế thiếu thốn, khiến nguy cơ bị loại khỏi vòng chiến đấu càng cao.

Tờ Le Figaro (Pháp) cũng ghi nhận tình trạng thiếu đạn dược và nhân lực nghiêm trọng của Ukraine. Nhiều vị trí chỉ còn 2–3 binh sĩ, bố trí cách xa nhau. Tình trạng đào ngũ gia tăng, trong khi những người còn lại phải trụ nhiều tháng không được thay quân. Việc tiếp tế thuốc men phải nhờ drone, liên lạc qua bộ đàm – phản ánh sự đứt gãy hậu cần.

Đáng chú ý, các đơn vị thuộc lữ đoàn Azov và Pravy Sektor của Ukraine được cho là rút lui đầu tiên. Lữ đoàn 67 đã bỏ vị trí, than phiền thiếu lương thực, đạn dược và nước uống.