Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngoại trưởng Sergey Lavrov: Nga không có ý định trả đũa doanh nghiệp phương Tây

09-09-2025 - 09:35 AM | Tài chính quốc tế

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: Tass)

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: Tass)

Nga không có kế hoạch trả đũa những doanh nghiệp phương Tây đã cắt đứt quan hệ và gây sức ép với Mátxcơva về cuộc xung đột Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố.

Phát biểu tại Viện Quan hệ Quốc tế Nhà nước Mátxcơva hôm 8/9, ông Lavrov nhấn mạnh, Nga không có ý định "trả thù hay trút giận" lên những công ty đã quyết định ủng hộ các chính phủ phương Tây và áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Mátxcơva.

“Khi các đối tác phương Tây cũ của chúng tôi tỉnh ngộ, chúng tôi sẽ không đẩy họ ra xa. Nhưng chúng tôi sẽ ghi nhớ rằng, khi họ rời đi theo lệnh của các nhà lãnh đạo chính trị, họ đã thể hiện mình là những người không đáng tin cậy”, ông Lavrov nói.

Theo ông Lavrov, bất kỳ khả năng tiếp cận thị trường nào trong tương lai cũng sẽ phụ thuộc vào việc liệu các công ty này có gây ra rủi ro cho các lĩnh vực thiết yếu đối với nền kinh tế và an ninh của Nga hay không.

Ông nhấn mạnh, rằng Nga luôn sẵn sàng hợp tác và không có ý định tự cô lập. “Chúng ta sống trên một hành tinh nhỏ bé. Việc xây dựng 'Bức tường Berlin' là phong cách phương Tây. Chúng tôi không muốn xây dựng bất kỳ bức tường nào”, ông nói, ám chỉ biểu tượng của Chiến tranh Lạnh đã chia cắt thủ đô nước Đức từ năm 1961 đến năm 1989.

“Chúng tôi muốn làm việc một cách trung thực, và nếu các đối tác sẵn sàng làm điều tương tự trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, chúng tôi sẵn sàng đối thoại với tất cả mọi người”, Ngoại trưởng Nga nói và chỉ ra rằng hội nghị thượng đỉnh Alaska giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump là một ví dụ về sự hợp tác mang tính xây dựng.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 6/9 cho biết, các doanh nghiệp phương Tây sẽ được chào đón trở lại Nga nếu họ không hỗ trợ quân đội Ukraine và đáp ứng các nghĩa vụ đối với nhà nước và người lao động Nga, bao gồm cả việc trả lương đúng hạn.

Trong bài phát biểu tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng bác bỏ chủ nghĩa biệt lập, nhấn mạnh rằng Nga muốn tránh việc tự cô lập mình trong "vỏ bọc quốc gia" vì điều đó sẽ gây tổn hại đến khả năng cạnh tranh. "Chúng tôi chưa bao giờ quay lưng hay đẩy bất kỳ ai ra ngoài. Những ai muốn quay lại đều được chào đón", ông nói.

Ngoại trưởng Lavrov so sánh tầm quan trọng của Ukraine đối với Nga và Greenland đối với Mỹ

Theo Minh Hạnh

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải Ấn Độ, phương Tây rục rịch lên kế hoạch trừng phạt một quốc gia châu Á vì mua dầu Nga: Là 'khách sộp' đang nhập 2 triệu thùng/ngày, đối tác thương mại lớn thứ 2 của EU

Không phải Ấn Độ, phương Tây rục rịch lên kế hoạch trừng phạt một quốc gia châu Á vì mua dầu Nga: Là 'khách sộp' đang nhập 2 triệu thùng/ngày, đối tác thương mại lớn thứ 2 của EU Nổi bật

Buồn của nền kinh tế lớn nhất thế giới, người lao động khó tìm việc nhất trong nhiều năm, doanh nghiệp mọi lĩnh vực liên tục sa thải, chậm tuyển: Chuyện gì đang xảy ra?

Buồn của nền kinh tế lớn nhất thế giới, người lao động khó tìm việc nhất trong nhiều năm, doanh nghiệp mọi lĩnh vực liên tục sa thải, chậm tuyển: Chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

FED trước áp lực báo cáo việc làm ảm đạm

FED trước áp lực báo cáo việc làm ảm đạm

08:33 , 09/09/2025
Mỹ mang "quái vật" dài 17m đến Pháp: Kỳ quan công nghệ của nhân loại sắp đón tin vui

Mỹ mang "quái vật" dài 17m đến Pháp: Kỳ quan công nghệ của nhân loại sắp đón tin vui

08:00 , 09/09/2025
Người dùng thờ ơ, làng thời trang xa xỉ toàn cầu gắng gượng vượt suy thoái

Người dùng thờ ơ, làng thời trang xa xỉ toàn cầu gắng gượng vượt suy thoái

07:36 , 09/09/2025
Nhiều người trẻ tại Hàn Quốc chuyển sang làm việc chân tay

Nhiều người trẻ tại Hàn Quốc chuyển sang làm việc chân tay

07:05 , 09/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên