Chưa từng có: Nhóm chứng khoán xác lập kỷ lục 19.000 tỷ lợi nhuận trước thuế trong quý 3

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa khép lại một quý sôi động nhất trong nhiều năm, khi thanh khoản liên tục duy trì mức cao, dòng tiền nội áp đảo và tâm lý nhà đầu tư được cải thiện rõ rệt. Trên nền đó, các công ty chứng khoán - nhóm có liên hệ mật thiết với thị trường - đã có một mùa "bội thu" chưa từng có.

Thống kê cho thấy tổng lợi nhuận toàn ngành quý 3/2025 ước đạt khoảng 19.000 tỷ đồng, tăng tới 171% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cũng vượt qua mức 10.000 tỷ vừa đạt được trong quý 2 liền trước, qua đó đánh dấu mức cao kỷ lục trong lịch sử toàn ngành.

Trong bức tranh tổng thể, 6 CTCK lãi nghìn tỷ trong quý 3. Chứng khoán VIX giữ vị trí dẫn đầu toàn ngành khi ghi nhận 3.048 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý 3, tăng đột biến 839% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm, VIX đạt 5.116 tỷ đồng lợi nhuận, chiếm gần 14% tổng lợi nhuận toàn ngành.

Cái tên gây chú ý là Chứng khoán VPBankS khi bất ngờ vươn lên vị trí thứ hai toàn ngành về lợi nhuận. CTCK này báo lãi 2.360 tỷ đồng, gấp 7 lần so với mức cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, công ty thu về 3.260 tỷ đồng lợi nhuận, gấp gần 4 lần cùng kỳ.

TCBS tiếp tục cho thấy phong độ ổn định với 2.024 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý 3, tăng 85% so với cùng kỳ. Tổng cộng 9 tháng đầu năm, TCBS lãi 5.067 tỷ đồng, đứng thứ 2 toàn ngành.

Một số công ty chứng khoán quen thuộc khác cũng ghi nhận lợi nhuận ấn tượng như SSI lãi trước thuế 1.782 tỷ, VPS với LNTT 1.395 tỷ đồng trong quý 2, VNDirect lãi trước thuế 1.165 tỷ đồng (tăng 73%).

Đặc biệt, một số CTCK vừa và nhỏ đã có cú bứt phá ngoạn mục về tăng trưởng lợi nhuận. Điển hình là Chứng khoán OCBS ghi ghi nhận 93 tỷ đồng lợi nhuận quý 3, tăng tới 6.087% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng trưởng cao nhất toàn ngành trong kỳ này, qua đó nâng mức lãi lũy kế 9 tháng của OCBS lên con số 101 tỷ đồng, tăng 721%. Cùng với đó, Chứng khoán ASAM cũng báo lãi quý 2 gấp gần 28 lần cùng kỳ năm trước, đạt 6 tỷ đồng.

Bức tranh lợi nhuận toàn ngành ngập tràn điểm sáng, có tới 1/3 số lượng công ty chứng khoán báo lãi tăng bằng lần (trên 100% so với cùng kỳ).

Ở chiều ngược lại, chỉ khoảng 10 công ty thua lỗ trong quý 3 vừa qua - con số ít kỷ lục. Trong đó, Chứng khoán BIS báo lỗ 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn lãi 3 tỷ. Chứng khoán Tân Việt cũng tiếp tục chuỗi lỗ khi báo lỗ 6 tỷ đồng trong quý 3 vừa qua, tương tự Chứng khoán CV lỗ 5 tỷ đồng.

Thành quả trong quý 3/2025 đã tạo nên dấu mốc lịch sử khi lợi nhuận kỷ lục. Điều này đồng pha với mức tăng của dư nợ cho vay tại nhóm chứng khoán. Thống kê cho thấy, tính đến cuối quý 3/2025, dư nợ cho vay (bao gồm margin và ứng trước tiền bán) tại các công ty chứng khoán ước tính vào khoảng 383.000 tỷ đồng (~14,5 tỷ USD), tăng hơn 80.000 tỷ so với cuối quý 2 trước đó và là mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Trong đó, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) ước tính khoảng 370.000 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 3, tăng 78.000 tỷ so với cuối quý 2 và cũng là con số cao nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam .

Cùng lúc, cơ hội nâng hạng FTSE đưa Việt Nam vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp mở ra khả năng thu hút hàng tỷ USD vốn ngoại và cải thiện thanh khoản toàn hệ thống. Song, thách thức và rủi ro vẫn hiện hữu khi mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt, rủi ro margin call và biến động thanh khoản nếu thị trường đảo chiều. Vì thế, bài toán quản trị rủi ro và năng lực tài chính trở thành ranh giới sống còn giữa tăng trưởng bền vững và "quá nhiệt".

Nhìn rộng hơn, triển vọng tăng trưởng của ngành chứng khoán Việt Nam vẫn rất mạnh mẽ. Sau giai đoạn tích lũy dài, thị trường đang chuyển mình bước vào chu kỳ phát triển bền vững hơn, nơi doanh nghiệp cần chủ động thích ứng, nâng cao năng lực cạnh tranh và quản trị rủi ro để tận dụng tối đa tiềm năng của một thị trường vốn đang trên hành trình nâng hạng và hội nhập quốc tế.



