Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chưa từng có ở showbiz: Tổng tài hàng real phải đi rửa bát thuê để đóng phim, gia sản 18.000 tỷ không bằng 1 phút lên hình

13-08-2025 - 16:10 PM | Lifestyle

Sở hữu khối tài sản khủng, dư sức mua cho mình những vai chính nhưng anh vẫn bền bỉ đi lên từng bước nhỏ, không e ngại bất cứ dạng vai diễn nào.

Sở hữu khối tài sản ước tính 18.000 tỷ đồng, là chủ của nhiều khách sạn và dự án bất động sản lớn, "tổng tài hàng real" Phùng Gia Di vẫn khiến người ta bất ngờ khi chọn đứng sau ống kính với những vai phụ ít đất diễn. Cát-xê chẳng đáng bao nhiêu, thậm chí không đủ tiền đổ xăng nhưng anh vẫn miệt mài bám trụ trên phim trường, chỉ vì một lý do là sự đam mê với diễn xuất.

Chưa từng có ở showbiz: Tổng tài hàng real phải đi rửa bát thuê để đóng phim, gia sản 18.000 tỷ không bằng 1 phút lên hình- Ảnh 1.

Sinh ra ở Bắc Kinh trong gia đình giàu có, cha anh là cựu chiến binh sau chuyển hướng kinh doanh và nhanh chóng thành công rực rỡ thế nên Phùng Gia Di bị gia đình định hướng theo nghề từ nhỏ, cấm theo đuổi nghệ thuật. 14 tuổi, Phùng Gia Di được gửi sang Úc học ngành kinh tế khi bộc lộ niềm đam mê với diễn xuất. Trái với hình dung về một công tử bạc tỷ tiêu xài thoải mái, anh chỉ được chu cấp vừa đủ, gia đình làm vậy để Phùng Gia Di từ bỏ đam mê. Nào ngờ anh đã lén lút tự kiếm thêm bằng cách rửa bát thuê, đi bộ hàng chục km để tiết kiệm tiền âm thầm theo học diễn xuất bên cạnh ngành marketing.

27 tuổi, Phùng Gia Di trở về nước và nhanh chóng tạo dựng đế chế kinh doanh vững mạnh. Nhưng khi đã đứng trên đỉnh sự nghiệp như mong muốn của gia đình, anh lại rẽ hướng, quyết theo đuổi giấc mơ cũ. Cơ hội đến từ một buổi tiệc khi anh quen đạo diễn Đằng Hoa Đào và được mời tham gia Băng Dính Hai Mặt. Khả năng diễn xuất tự nhiên của anh gây ấn tượng mạnh, mở đường cho loạt vai tiếp theo như Vương Quý và An Na, Hoàng Phi Hồng: Hào Kiệt Hữu Mộng, Căn Nhà Ốc Sên…

Chưa từng có ở showbiz: Tổng tài hàng real phải đi rửa bát thuê để đóng phim, gia sản 18.000 tỷ không bằng 1 phút lên hình- Ảnh 2.

Phùng Gia Di chuyên đóng các vai phụ để thỏa mãn đam mê làm nghề

Trong Căn Nhà Ốc Sên, dù chỉ đóng vai phụ, anh đã học thuộc toàn bộ kịch bản từ nửa năm trước ngày bấm máy. Với Phùng Gia Di, dù là vai 1 phút lên hình hay cả chục cảnh quay, anh đều nhận và toàn tâm toàn ý cống hiến hết mình. Thái độ làm nghề nghiêm túc giúp anh được giới đạo diễn gọi là “nam diễn viên phụ đắt giá nhất”.

Không chạy theo vai chính, không tranh giành danh tiếng, anh chấp nhận bất kỳ nhân vật nào có chiều sâu. Buổi sáng họp bàn với đối tác, buổi chiều xuất hiện ở phim trường; sáng hôm sau lại tất bật với hợp đồng, rồi chiều tiếp tục hóa thân thành nhân vật. Khán giả từng ấn tượng với một kẻ hám lợi trong Lều Tranh, hay gã si tình khờ khạo trong Thành Trong Thành. Mỗi vai đều được anh biến hóa sống động, để lại dấu ấn riêng.

Chưa từng có ở showbiz: Tổng tài hàng real phải đi rửa bát thuê để đóng phim, gia sản 18.000 tỷ không bằng 1 phút lên hình- Ảnh 3.

Chưa từng có ở showbiz: Tổng tài hàng real phải đi rửa bát thuê để đóng phim, gia sản 18.000 tỷ không bằng 1 phút lên hình- Ảnh 4.

Ở tuổi U60, Phùng Gia Di vẫn giữ lịch trình bận rộn, nhưng thay vì dùng tiền để mua danh tiếng, anh chọn để đam mê dẫn lối. Khi tin đồn về khối tài sản 18.000 tỷ lan truyền, anh chỉ cười: “Tôi chỉ là một doanh nhân nhỏ yêu thích diễn xuất.” Có lẽ, chính sự khiêm tốn và tình yêu nghề mới là lý do khiến khán giả luôn chờ đợi mỗi lần anh xuất hiện dù đó chỉ là một vai phụ.

Chưa từng có ở showbiz: Tổng tài hàng real phải đi rửa bát thuê để đóng phim, gia sản 18.000 tỷ không bằng 1 phút lên hình- Ảnh 5.

Phùng Gia Di ở tuổi U60

Chưa từng có ở showbiz: Tổng tài hàng real phải đi rửa bát thuê để đóng phim, gia sản 18.000 tỷ không bằng 1 phút lên hình- Ảnh 6.

Anh sở hữu phong thái đĩnh đạc của một tổng tài ngoài đời thật

Ái nữ "hồng tam đại" đình đám Cbiz: Xuất thân trâm anh, từng hẹn hò "Tổng tài Ferrari", không chỉ có đồng điếu hút mắt, Chu Châu còn sở hữu gương mặt mang khí chất thượng lưu

Theo Mai Hân

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
7 gương mặt Gen Alpha nổi bật của showbiz Việt: Toàn học trường quốc tế, có người mới 15 tuổi đã thực tập tại công ty gia đình!

7 gương mặt Gen Alpha nổi bật của showbiz Việt: Toàn học trường quốc tế, có người mới 15 tuổi đã thực tập tại công ty gia đình! Nổi bật

Đảo duy nhất ở Việt Nam có 5 ngọn núi lửa: Cách đất liền 30km, du khách nhận xét "Cảnh như trong phim"

Đảo duy nhất ở Việt Nam có 5 ngọn núi lửa: Cách đất liền 30km, du khách nhận xét "Cảnh như trong phim" Nổi bật

Á hậu quê Thanh Hóa: Chỉ có 2 cái quần, ăn không đủ no, giờ đi 20 nước

Á hậu quê Thanh Hóa: Chỉ có 2 cái quần, ăn không đủ no, giờ đi 20 nước

15:59 , 13/08/2025
Nữ nghệ sĩ tuổi 63 vẫn sở hữu vóc dáng cân đối, trẻ trung: Chia sẻ 1 bí quyết giữ nhan sắc quan trọng, ai cũng có thể áp dụng

Nữ nghệ sĩ tuổi 63 vẫn sở hữu vóc dáng cân đối, trẻ trung: Chia sẻ 1 bí quyết giữ nhan sắc quan trọng, ai cũng có thể áp dụng

15:05 , 13/08/2025
Nhiều nghệ sĩ Việt rao bán nhà từ 10 tỷ đến hơn 100 tỷ đồng

Nhiều nghệ sĩ Việt rao bán nhà từ 10 tỷ đến hơn 100 tỷ đồng

15:05 , 13/08/2025
'Đệ nhất đào thương' xuất thân hoàng tộc, bỏ hào quang theo chồng ra nước ngoài

'Đệ nhất đào thương' xuất thân hoàng tộc, bỏ hào quang theo chồng ra nước ngoài

14:27 , 13/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên