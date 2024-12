Chưa xác thực sinh trắc học, tài khoản có nhận được tiền do người khác chuyển khoản?

Căn cứ quy định tại Quyết định 2345/QĐ-NHNN năm 2023 thì chỉ áp dụng quy định xác thực sinh trắc học đối với các giao dịch online gồm: Chuyển tiền trong cùng ngân hàng, khác chủ tài khoản; Chuyển tiền liên ngân hàng trong nước; Chuyển tiền giữa các ví điện tử; Nạp tiền vào Ví điện tử; Rút tiền từ Ví điện tử.

Như vậy, việc phải xác thực sinh trắc học chỉ áp dụng đối với chuyển tiền, còn đối với việc nhận tiền do người khác chuyển khoản thì không áp dụng quy định này. Do đó, nếu chưa xác thực sinh trắc học thì vẫn nhận được tiền do người khác chuyển khoản và kkhông giới hạn số tiền nhận.

Bên cạnh đó, việc rút tiền ngân hàng như rrút tiền tại cây ATM, rút tiền trực tiếp tại ngân hàng cũng sẽ không áp dụng quy định xác thực sinh trắc học. Do đó, nếu chưa xác thực sinh trắc học thì người dân vẫn có thể rút tiền ngân hàng.

Một số ngân hàng cũng đã phát đi thông báo về việc này. Cụ thể, trước đó, ngân hàng Vietcombank thông báo: "Giao dịch thanh toán trực tuyến, rút tiền mặt tại máy giao dịch tự động được coi là giao dịch thẻ bằng phương tiện điện tử (không bao gồm việc sử dụng thẻ vật lý để rút tiền tại máy giao dịch tự động) và giao dịch tại thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán không được coi là giao dịch bằng phương tiện điện tử".

Nhà băng này cho biết, từ ngày 01/01/2025, nếu chưa cập nhật thông tin sinh trắc học, khách hàng vẫn có thể sử dụng thẻ vật lý để rút tiền tại máy ATM và giao dịch tại máy POS .

Các giao dịch thẻ khác của khách hàng sẽ bị tạm ngừng bao gồm: Giao dịch thanh toán trực tuyến bằng thẻ; Giao dịch rút tiền bằng mã QR tại máy ATM; Các giao dịch thẻ bằng phương thức điện tử khác.

Tuy nhiên, nếu chưa cập nhật giấy tờ tùy thân mới thay thế cho giấy tờ tùy thân hết hiệu lực (CMND, CCCD, Hộ chiếu, thị thực), khách hàng sẽ bị tạm dừng giao dịch tại tất cả các kênh tại quầy, trực tuyến hay ATM).

Tương tự, ngân hàng VietinBank cũng đã có thông báo cập nhật thông tin quy định thông tư 18/2024/TT-NHNN. Cụ thể, với các khách hàng của VietinBank chưa thực hiện đối chiếu sinh trắc học, vẫn có thể thực hiện các giao dịch sau: giao dịch thẻ tại máy POS; Giao dịch tại ATM bằng thẻ vật lý.

Khách hàng chưa thực hiện sinh trắc học sẽ bị VietinBank tạm dừng các giao dịch thanh toán trực tuyến, rút tiền bằng QR code tại ATM.