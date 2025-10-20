Chuẩn bị bay hiệu chuẩn lần 2 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Bộ Xây dựng cùng các cơ quan liên quan tiếp tục tập trung triển khai công việc bảo đảm việc bay hiệu chuẩn và thực hiện chuyến bay kỹ thuật đầu tiên của Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào ngày 19/12/2025 theo kế hoạch

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo Chính phủ tình hình triển khai thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (Dự án) đến ngày 10/10/2025.

Theo đó, Dự án thành phần 1 - Các công trình trụ sở cơ quan Quản lý Nhà nước 1 cơ bản sẽ hoàn thành trong tháng 12/2025.

Cần đẩy nhanh tiến độ

Dự án thành phần 2 - Các công trình phục vụ quản lý bay, hiện việc thi công hoàn thành các hạng mục Đài kiểm soát không lưu, hạng mục phụ trợ và công trình quản lý bay chậm so với tiến độ theo hợp đồng (là ngày 30/9/2025), nhất là hạng mục phòng cháy chữa cháy.

Ngoài ra, hạng mục rải cáp thông tin kết nối do gặp khó khăn về thời tiết mưa nhiều nên việc bàn giao tuynen bị chậm so với kế hoạch. Do vậy, một mặt ACV cần có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục tuynen kỹ thuật để sớm hoàn thành và bàn giao ngay cho VATM; mặt khác VATM cần yêu cầu các nhà thầu bổ sung nhân lực, thiết bị, có biện pháp thi công phù hợp, tăng ca, tăng kíp nhằm bù lại tiến độ thi công đã bị chậm, đồng thời nghiên cứu thêm các giải pháp quản lý bay dự phòng khác để khắc phục.

Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu chủ đầu tư là Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) hiện đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, ngoại trừ hàng rào 5000 ha đạt 99,8%, còn lại khoảng 50 m chưa được bàn giao.

Gói thầu 4.6 - Đường cất hạ cánh (CHC), đường lăn, sân đỗ tàu bay (khu vực ga hàng hoá, chuyển phát nhanh): Nhận xét: gói thầu này có khả năng hoàn thành toàn bộ trong tháng 12/2025 bảo đảm điều kiện phục vụ việc bay hiệu chuẩn và bay kỹ thuật.

Gói thầu 4.7 - Sân đỗ tàu bay nhà ga hành khách dự kiến sẽ hoàn thành phần xây dựng trước ngày 19/12/2025 gồm: Hạng mục nền đất; hạng mục sân đỗ máy bay nhà ga hành khách; Hầm cho thiết bị phục vụ mặt đất; Hệ thống thoát nước; Hệ thống đèn hiệu khu vực sân đỗ và đường lăn; Hệ thống chiếu sáng sân đỗ máy bay.

Gói thầu 4.8 - Giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật tiến độ theo hợp đồng khởi công tháng 11/2024, hoàn thành tháng 9/2026. Tiến độ điều chỉnh hoàn thành trước ngày 19/12/2025, Tuy nhiên, gói thầu này có nguy cơ không đáp ứng tiến độ điều chỉnh.

Một số tuyến tuynen chính dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8/2025 để triển khai lắp đặt thiết bị các hệ thống cấp, thoát nước, điện, ICT… nhưng đã bị chậm so với kế hoạch, không đáp ứng tiến độ điều chỉnh 30/9/2025 và chưa hoàn thành toàn bộ, việc bàn giao cho các gói thầu khác và các dụ án thành phần chậm so với kế hoạch (hiện nay mới bàn giao được khoảng 4500 m dài); hạng mục cầu cạn kết nối với nhà ga có nguy cơ không đáp ứng tiến độ điều chỉnh do khối lượng thi công rất lớn, việc hoàn thành các kết cấu bê tông như các xà mũ trụ, dầm đúc trên đà giáo cần nhiều thời gian để hoàn thành.

Gói thầu 4.9 - Hệ thống cung cấp nhiên liệu cơ bản hoàn thành phần xây dựng trước ngày 19/12/2025.

Gói thầu 4.11 - Công trình xử lý nước thải dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 6/2026.

Gói thầu 4.12 - Đường cất hạ cánh thứ 2 khối lượng thi công tính theo giá trị sản lượng đạt khoảng 8%, tiến độ thi công cơ bản đáp ứng kế hoạch. Dự kiến gói thầu được hoàn thành đồng bộ với công trình nhà ga hành khách và đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 6/2026 theo tiến độ yêu cầu.

Gói thầu 5.10 - Nhà ga hành khách theo kế hoạch dự kiến hoàn thành ngày 31/11/2026 (39 tháng). Theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, gói thầu này sẽ hoàn thành phần xây dựng trước ngày 19/12/2025.

Tuy nhiên, do khối lượng công việc hoàn thiện xây dựng rất lớn, chủ yếu sử dụng lực lượng công nhân, ít dùng máy, thiết bị cơ giới nên gói thầu vẫn có nguy cơ chậm. Để đáp ứng tiến độ hoàn thành cơ bản phần xây dựng gói thầu này trong tháng 12/2025, ACV cần chỉ đạo các nhà thầu huy động thêm nhân lực, thiết bị, máy móc thi công, bổ sung các mũi thi công.

Gói thầu 5.11 - Thiết bị hệ thống quản lý sân bay, hiện nay, liên danh nhà thầu đang gấp rút chuẩn bị triển khai lắp đặt thiết bị, chưa có sản lượng thực hiện. Dự kiến hoàn thành trong Quý I/2026.

Gói thầu 6.12 - Hệ thống Giao thông kết nối tuyến số 1 và tuyến số 2 đã cơ bản hoàn thành các công tác xây dựng, hiện đang hoàn thiện thi công các hạng mục phụ trợ, hạng mục đảm bảo an toàn giao thông. Dự kiến nghiệm thu hoàn thành trong tháng 11/2025. Khối lượng thi công tính theo giá trị sản lượng đạt khoảng 96%, cơ bản đáp ứng so với kế hoạch (khối lượng kỳ báo cáo trước tính đến ngày 10/9/2025 đạt 96%).

Gói thầu 7.8 - Nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ, dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 6/2026.

Gói thầu số 11.5 - Nhà để xe theo kế hoạch ban đầu sẽ hoàn thành tháng 6/2026. Đến nay, khối lượng thi công tính theo giá trị sản lượng đạt khoảng 18,4% giá trị hợp đồng, cơ bản đáp ứng so với kế hoạch.

Đối với dự án thành phần 4 - Các công trình khác gồm: Công trình dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không số 13 dự kiến đến 19/12/2025 sẽ cơ bản hoàn thành kết cấu phần thân công trình và đến 31/5/2026 sẽ hoàn thành phần thiết bị công nghệ và toàn bộ công trình.

Công trình dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không số 24 dự kiến đến 19/12/2025 sẽ hoàn thành thi công hoàn thiện toàn bộ công trình; đến 27/1/2026 sẽ hoàn thành phần cơ điện; đến ngày 28/3/2026 sẽ hoàn thành phần thiết bị công nghệ và toàn bộ công trình.

Một số công trình như: Công trình kỹ thuật thương mại mặt đất số 26; Công trình Hangar số 17; Công trình Hangar số 2; Công trình Hangar số 3 và 4; Các công trình Kho giao nhận hàng hóa từ số 1 đến số 4; Các công trình Ga hàng hoá số 2, Ga hàng hoá chuyển phát nhanh và 04 Kho hàng (từ số 5 đến số 8); Tuyến ống dẫn nhiên liệu cho tàu bay... đang được các đơn vị tích cực triển khai.

Tháp không lưu sân bay Long Thành

Dự kiến 25/10 sẽ bay hiệu chuẩn lần 2

Về kế hoạch khai thác, Bộ Xây dựng cho biết các chủ đầu tư, các cơ quan liên quan tiếp tục tập trung, nỗ lực triển khai thực hiện các công việc để bảo đảm việc bay hiệu chuẩn và thực hiện chuyến bay kỹ thuật vào ngày 19/12/2025 theo kế hoạch.

Về phương thức bay, hiện Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành phương thức bay vệ tinh và ban hành phương thức tiếp cận ILS/DME; Đã hoàn thành công tác bay hiệu chuẩn đối với hệ thống đèn tiếp cận, papi, hệ thống ILS/DME đường CHC số 1, 05L/23R.

Cục Hàng không Việt Nam đã phát hành Thông tri hàng không thông báo kế hoạch đưa Cảng HKQT Long Thành vào phục vụ chuyến bay kỹ thuật và bay thương mại. Dự kiến ngày 16/10 sẽ phát hành Tập thông báo tin tức hàngkhông (Aeronautical Information Publication - AIP) để phục vụ chuyến bay kỹ thuật ngày 19/12/2025.

Dự kiến ngày 25/10, Cục Hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức bay hiệu chuẩn đài VOR/DME (đèn hiệu vô tuyến kết hợp phạm vi đa hướng VHF (VOR) với thiết bị đo khoảng cách (DME), rada, ADS-B, phương thức bay truyền thống VOR/DME để cập nhật thêm vào các phương thức bay.

Tăng cường nhân lực cho các dự án thành phần đang chậm tiến độ

Để Dự án cơ bản hoàn thành trong năm 2025, Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, UBND tỉnh Đồng Nai, chủ đầu tư các dự án thành phần thường xuyên kiểm tra, rà soát, cập nhật tiến độ thi công hoàn thành các hạng mục công trình, gói thầu và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện theo yêu cầu.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo VATM yêu cầu các nhà thầu tổ chức thi công các hạng mục thuộc DATP2 đáp ứng tiến độ theo kế hoạch; chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam, VATM phối hợp chặt chẽ với ACV, VNA tập trung triển khai thực hiện các công việc phục vụ bay hiệu chuẩn và bay kỹ thuật ngày 19/12/2025.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc tập trung xử lý các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ cấp đá về công trường từ các mỏ đang khai thác.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam có nhiệm vụ thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát khối lượng thi công; điều chỉnh, cập nhật tiến độ thi công hàng tuần các hạng mục công trình của các gói thầu; kịp thời tổ chức xử lý các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thi công; chỉ đạo các nhà thầu có giải pháp huy động thêm nhân lực, thiết bị thi công để tăng cường thêm các mũi thi công, đặc biệt là các gói thầu có nguy cơ chậm tiến độ như đã nêu trong Báo cáo.

Đồng thời tiếp tục phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam, VATM, ACV và các bên liên quan để tổ chức xây dựng phương án, kịch bản cho chuyến bay kỹ thuật bảo đảm tiến độ hoàn thành nêu trong Báo cáo.