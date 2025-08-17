Chuẩn bị khởi công Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV tại Cần Thơ

Phối cảnh Chuỗi khí – điện lô B

Sự kiện khởi công xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV đã được Chính phủ lựa chọn là 1 trong 250 công trình tiêu biểu tổ chức khởi công, khánh thành chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025). Đồng thời, đây cũng là công trình trọng điểm chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Petrovietnam lần thứ IV, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Nguồn năng lượng chiến lược

Chuỗi dự án khí - điện Lô B-Ô Môn là dự án trọng điểm của ngành năng lượng Việt Nam gồm 3 hợp phần chính: khai thác khí tại mỏ Lô B – Ô Môn ngoài khơi Tây Nam (thượng nguồn), hệ thống đường ống dẫn khí dài 431 km (trung nguồn) và cụm các nhà máy điện khí tại Trung tâm điện lực Ô Môn (hạ nguồn).

Trong đó, các dự án thượng nguồn do Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (Phu Quoc POC) điều hành và các dự án trung nguồn do Công ty Đường ống Tây Nam (SWPOC) làm chủ đầu tư đều đang được triển khai, tạo tiền đề quan trọng cho giai đoạn hạ nguồn vận hành hiệu quả.

Mới đây, đầu tháng 8/2025, hai hạng mục giàn nhà ở và giàn tiện ích thuộc gói thầu EPCI#1 (liên danh McDermott – PTSC) của dự án phát triển mỏ khí Lô B đã chính thức khởi công chế tạo tại cảng Vietsovpetro. Cùng thời điểm, dự án Đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn cũng bước vào giai đoạn thi công đồng loạt.

Với tổng vốn đầu tư khoảng 1,277 tỷ USD, tuyến ống dài 329 km dưới biển và 102 km trên bờ sẽ vận chuyển 5-6 tỷ m³ khí tự nhiên mỗi năm từ mỏ Lô B – Ô Môn vào đất liền, cấp khí cho Trung tâm điện lực Ô Môn và các hộ tiêu thụ công nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long.

Trước đó, tháng 3/2025, lễ khởi công bọc ống đã diễn ra tại Vũng Tàu, cùng việc ký kết hai gói thầu PC1 và PC2 cho tuyến ống biển vào cuối tháng 6/2025, trước khi tuyến ống bờ chính thức khởi công ngày 2/7/2025. Như vậy, cả 3 hợp phần then chốt của chuỗi Lô B đã cùng bước vào giai đoạn triển khai đồng loạt.

Phối cảnh Trung tâm nhiệt điện Ô Môn

Trong chuỗi này, Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV là nhà máy điện đầu tiên được khởi công xây dựng. Nhà máy có công suất thiết kế 1.155 MW, với hiệu suất cao, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường.

Dự kiến đến tháng 12/2028, khi đồng bộ với tiến trình đưa khí từ mỏ Lô B vào bờ, nhà máy sẽ hoàn thành và phát điện thương mại.

Cung cấp nguồn điện sạch trực tiếp cho đồng bằng sông Cửu Long

Khi vận hành, Ô Môn IV sẽ nâng tổng công suất nguồn điện do Petrovietnam quản lý, vận hành lên hơn 9.300 MW, tương đương khoảng 10% tổng công suất hệ thống điện quốc gia. Đây sẽ là nguồn điện sạch, ổn định, tăng cường độ tin cậy cho hệ thống điện, cung cấp trực tiếp cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Việc khởi công Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV có ý nghĩa then chốt bởi đây là mắt xích hạ nguồn đầu tiên trong chuỗi đủ điều kiện thi công, tạo nền tảng tiếp nhận dòng khí và phát điện thương mại trong tương lai gần. Từ công trình này, tiến độ của các dự án hạ nguồn khác trong Trung tâm điện lực Ô Môn cũng sẽ được thúc đẩy. Chuỗi khí – điện Lô B, vì vậy không chỉ có giá trị về mặt công nghiệp, mà còn mang tầm vóc chiến lược đối với quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết và triển khai Chuỗi dự án khí điện Lô B – Ô Môn tháng 10/2023

Với tổng trữ lượng khoảng 100 tỷ m³ khí, chuỗi Dự án sẽ là "nguồn năng lượng mới" cho Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới. Khi đi vào vận hành, 5–6 tỷ m³ khí mỗi năm sẽ được đưa về đất liền, chuyển hóa thành hàng chục tỷ kWh điện sạch, bổ sung ổn định cho hệ thống điện, giảm phụ thuộc vào các nguồn truyền thống đang ngày càng khó mở rộng như than hay thủy điện.

Không chỉ đảm bảo nguồn cung nhiên liệu, chuỗi dự án còn tạo động lực phát triển công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ logistics, nâng cao năng lực chế tạo – lắp đặt trong nước, đặc biệt là sự tham gia ngày càng sâu của các doanh nghiệp Việt Nam trong toàn bộ quá trình triển khai.

Đối với đồng bằng sông Cửu Long, nơi nhu cầu điện tăng nhanh nhưng thiếu nguồn phát tại chỗ, sự hình thành trung tâm điện lực Ô Môn sẽ là bước ngoặt quan trọng. Từ vùng đất của lúa gạo và thủy sản, nay "đất chín rồng" sẽ có thêm động lực phát triển từ điện năng, công nghiệp phụ trợ và hạ tầng năng lượng.

Có thể thấy, từ Lô B xa khơi đến Ô Môn trên đất liền, một chuỗi năng lượng đang được nối dài bằng quyết tâm, nội lực và tầm nhìn chiến lược của Petrovietnam. Khi những dòng khí từ lòng biển Tây Nam được đưa về thắp sáng từng mái nhà, mang năng lượng cho từng khu công nghiệp vận hành sẽ đóng góp giá trị bền vững vào đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.