Chùm ảnh, clip: 10 giờ đêm, các toà nhà văn phòng ở Hà Nội vẫn sáng đèn, nhân viên tăng ca đến 0 giờ

Những ngày cận Tết, khi phố xá bắt đầu lên đèn sớm hơn và không khí mua sắm rộn ràng dần phủ kín các tuyến đường, ở nhiều tòa nhà văn phòng Hà Nội, đèn vẫn sáng đến khuya. Không ít người vẫn ngồi lại trước màn hình máy tính, tiếp tục xử lý nốt những đầu việc cuối năm để chuẩn bị nghỉ Tết.

Tăng ca lúc này không còn là tình huống phát sinh, mà trở thành một phần nhịp sinh hoạt quen thuộc của dân công sở, khi công việc dồn dập, deadline nối tiếp deadline và yêu cầu công việc phải “chốt sổ” trước Tết khiến nhiều buổi tối trôi qua ngay tại văn phòng.

Khi “làm việc giờ hành chính” chỉ là một khái niệm tương đối

Theo ghi nhận của chúng tôi vào khoảng 20 - 22h, tại một số văn phòng khu vực trung tâm Hà Nội, không khí làm việc khá tất bật. Ở khu vực “phố Wall Hà Nội” - đường Trần Quang Khải (phường Hoàn Kiếm) với những tòa nhà trong lĩnh vực tài chính như BIDV, Vietcombank, SeABank - BRG Group,... và phố Trung Kính (phường Yên Hoà), nhiều văn phòng vẫn sáng đèn.

Ở các tòa nhà này, một số tầng đã tắt đèn nghỉ ngơi nhưng ở nhiều tầng, không khí làm việc gần như giữ nguyên nhịp ban ngày với màn hình máy tính sáng, người đi lại và trao đổi công việc. “Dân văn phòng, làm việc giờ hành chính” bây giờ chỉ còn là khái niệm tương đối.

Những ngày cuối năm, nhiều toà nhà văn phòng vẫn sáng đèn

Chia sẻ của một số nhân viên văn phòng Hà Nội tăng ca dịp Tết

Chia sẻ với chúng tôi, một nam nhân viên ngân hàng cho biết việc ở lại làm đến tối muộn vào thời điểm cuối năm là điều khó tránh. Bình thường anh sẽ về sớm hơn một chút còn hôm nay có việc đột xuất thì ở lại muộn. Đây cũng là nhịp làm việc quen thuộc ở doanh nghiệp này, không phân biệt người trẻ hay người có tuổi, cứ có việc là mọi người ở lại hoàn thành cho xong.

Một nhân viên ngân hàng về muộn vì phải xử lý công việc phát sinh

Với những đơn vị ở trụ sở chính, áp lực càng rõ rệt hơn khi phải phối hợp cùng nhiều chi nhánh. Chí Linh - một nhân viên ngân hàng khác cho biết tháng cuối năm gần như là mùa cao điểm cố định của anh và đồng nghiệp:

“Bình thường mình tan làm khoảng 6h30 chiều, nhưng vào cao điểm như tháng 12 thì làm đến 10 - 12h đêm là chuyện bình thường. Do đặc thù công việc quyết toán tài chính năm thì sẽ có quãng thời gian khoảng 1 tháng cao điểm là bọn mình ăn tối tại cơ quan luôn. Cơ quan sẽ chuẩn bị đồ ăn và ăn xong thì lại quay lại làm việc. Giai đoạn đó thì tăng ca đến 8 - 9h đêm là bình thường còn nhiều ngày 10 - 12h đêm”.

Chí Linh cho biết thêm đây là chu kỳ lặp lại hàng năm nên mọi người cũng quen, động viên nhau cùng cố gắng.

Chí Linh

Không chỉ tài chính - ngân hàng, các ngành dịch vụ, truyền thông hay thiết kế cũng bước vào guồng quay dày đặc dịp cuối năm.

Huyền - nhân viên tài chính, cho biết cuối năm nhu cầu của khách hàng tăng cao khiến khối lượng công việc nhiều hơn hẳn: “Mình thường về khoảng 8h tối, những team khác hoặc những ngày cần xử lý công việc thì có thể là làm đến đêm”.

“Gần Tết và công ty có dự án cuối năm nên bọn mình bận điên. Nói chung là càng gần Tết càng cao điểm bận rộn thì chấp nhận thôi. Đa phần hôm nào cũng tầm 7 - 8h tối mới tan làm, có những hôm ở lại công ty đến quá 12h đêm hoặc qua đêm cho kịp tiến độ cũng là bình thường” - Minh Hoàng (tên nhân vật đã được thay đổi) - một nhân viên thiết kế nói thêm.

Nhiều bóng lưng ngồi làm việc dưới ánh đèn văn phòng

Tăng ca vì trách nhiệm là chính, lương tăng là phụ

Điểm chung dễ nhận thấy là phần lớn người lao động có cùng lý do khi lựa chọn ở lại văn phòng. Ngoài bối cảnh cuối năm, nhiều việc thì nhiều người không muốn mang việc về nhà, cảm thấy ở công ty có đồng nghiệp làm cùng sẽ dễ vào mood hơn.

Minh Hoàng giải thích: “Ở công ty có đồng nghiệp OT cùng, cùng vui hoặc cùng khổ thì cảm giác năng suất hơn. Mà đằng nào về nhà cũng phải làm thì ở công ty làm tiết kiệm thời gian gửi sản phẩm, thời gian duyệt của leader. Nói chung tiện hơn nhiều”.

Huy Hùng (tên nhân vật đã được thay đổi) - một nhân sự trong ngành truyền thông cũng đồng tình với lý do này: “Vì đặc thù nghề nghiệp nên cuối năm luôn là tháng cao điểm của mình, nhiều khi làm không xuể nên chỉ ước được phân thân thành 2 - 3 người. Mà không làm thế được nên mình hay OT từ 6h - 10h tối hàng ngày.

Không gian công ty phù hợp để làm việc hơn. Mình không muốn mang việc về nhà vì về nhà là chỉ muốn nghỉ ngơi, rất khó để bắt đầu ngồi làm việc”.

Nhiều người không muốn mang việc về nhà nên chọn ở lại công ty để giải quyết cho xong

Đáng chú ý, dù thường có lương OT nhưng yếu tố thu nhập không phải lúc nào cũng là động lực chính cho dân văn phòng ở lại tăng ca.

“Việc tăng ca muộn để hoàn thành công việc thực chất không được thêm nhiều lương thưởng. Nhưng mình cùng với đồng nghiệp vẫn làm vì trách nhiệm với công việc, muốn hoàn thành một cách đầy đủ và nhanh chóng nhiệm vụ được giao. Còn thu nhập tăng thì cũng không đáng kể” - Minh Hoàng nói thêm.

Dù việc tăng ca đến muộn chỉ kéo dài trong một quãng thời gian cuối năm song không thể phủ nhận chuyện ảnh hưởng đến sức khỏe và nhịp sinh hoạt.

Huy Hùng cho biết ngoài vấn đề sức khỏe thể chất thì các sinh hoạt cá nhân cũng bị thu hẹp: “Bữa cơm cùng gia đình trở nên hiếm hoi, tiếng chuông thông báo trên điện thoại đôi khi thành nỗi ám ảnh, không có thời gian yêu đương”.

“Làm cho xong để Tết này mình ngủ 1 mạch 3 ngày liền hồi sức” - Minh Hoàng nửa đùa nửa thật.