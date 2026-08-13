Chùm ảnh mưa sao băng "đẹp nhất năm" rực sáng trên bầu trời Việt Nam

Những vệt sao băng Perseids vụt sáng trên bầu trời Long Cốc (Thực hiện: Đức Anh)

Đêm 12, rạng sáng 13/8, Long Cốc (Phú Thọ) trở thành điểm hẹn của nhiều người muốn "săn" sao băng Perseids. Từ tối, nhiều nhóm bạn, gia đình và những người yêu thích thiên văn đã tìm đến các khu vực có không gian rộng, ít ánh sáng nhân tạo để chờ hiện tượng này.

Không cần kính thiên văn, cũng chẳng cần những thiết bị quan sát chuyên dụng, chỉ cần một khoảng trời đủ tối và một chút kiên nhẫn, người yêu thiên văn có thể tận mắt theo dõi một trong những trận mưa sao băng đáng chú ý nhất năm 2026.

Long Cốc (Phú Thọ) trở thành điểm hẹn của nhiều người trong đêm săn mưa sao băng Perseids (Ảnh: Đức Anh)

Không gian rộng, ít ánh sáng nhân tạo giúp Long Cốc trở thành địa điểm lý tưởng để quan sát sao băng (Ảnh: Đức Anh)

Long Cốc được lựa chọn bởi nơi đây có bầu trời rộng, ít nhà cao tầng che khuất và tránh xa những nguồn sáng mạnh từ đèn đường, biển quảng cáo hay các khu dân cư đông đúc. Đây là những yếu tố quan trọng giúp việc quan sát sao băng thuận lợi hơn.

Không ít người chấp nhận di chuyển hàng chục, thậm chí hơn 100 km để tìm một bầu trời đủ tối.

Nhiều nhóm bạn tìm đến Long Cốc từ tối 12/8, chờ khoảnh khắc những vệt sao băng xuất hiện trên bầu trời (Ảnh: Đức Anh)

Rất đông người tập trung tại Long Cốc trong đêm 12, rạng sáng 13/8 để theo dõi mưa sao băng Perseids (Ảnh: Đức Anh)

Giữa màn đêm tại Long Cốc, những người yêu thiên văn kiên nhẫn hướng mắt lên bầu trời chờ sao băng (Ảnh: Đức Anh)

Bảo Nguyên, sinh viên năm nhất Trường Đại học Thương mại, cho biết sáng hôm sau có buổi học lúc 6h30 nhưng vẫn quyết định chạy xe hơn 100 km lên Long Cốc.

"Mình hy vọng được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc sao băng vụt qua giữa bầu trời hiếm có như đêm nay nên dù mai có tiết học sớm nhưng mình vẫn quyết định đi. Có thể sẽ thiếu ngủ một chút nhưng mình không muốn bỏ lỡ dịp này", Nguyên chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ sẵn sàng di chuyển hàng chục, thậm chí hơn 100 km để tìm một khoảng trời đủ tối (Ảnh: Đức Anh)

Không cần kính thiên văn, người quan sát có thể theo dõi Perseids bằng mắt thường nếu ở nơi ít ô nhiễm ánh sáng (Ảnh: Đức Anh)

Những vệt sao băng Perseids lần lượt xuất hiện, kéo dài thành đường sáng trên bầu trời đêm Long Cốc (Ảnh: Lê Trung)

Bầu trời Long Cốc trở nên đặc biệt khi những vệt sáng của Perseids xuất hiện rải rác trong đêm (Ảnh: Lê Trung)

Vệt sao băng vụt qua bầu trời, tạo thành điểm sáng nổi bật giữa màn đêm (Ảnh: Lê Trung)

Mưa sao băng Perseids mỗi lần xuất hiện chỉ kéo dài trong thời gian rất ngắn (Ảnh: Lê Trung)

Giữa nền trời đầy sao, một vệt Perseids bất ngờ vụt qua, tạo nên khoảnh khắc được nhiều người chờ đợi (Ảnh: Lê Trung)

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(Ảnh: Lê Trung)

(Ảnh: Lê Trung)

Nhiều người dựng lều cắm trại ngắm sao qua đêm (Ảnh: Lê Trung)

Những vệt sáng của Perseids nổi bật trên nền trời đêm Long Cốc, tạo nên khung cảnh hiếm có trong mùa mưa sao băng năm nay (Ảnh: Lê Trung)

Được biết, Perseids đạt cực đại vào đêm 12 và rạng sáng 13/8 theo giờ Việt Nam. Việt Nam nằm ở Bắc bán cầu nên có điều kiện quan sát trận mưa sao băng này trong thời tiết thuận lợi.

Thời gian lý tưởng để theo dõi là sau nửa đêm, đặc biệt từ khoảng 1h ngày 13/8 đến trước bình minh. Tâm điểm của mưa sao băng nằm về phía Đông Bắc, tuy nhiên các vệt sao băng có thể xuất hiện ở nhiều khu vực khác nhau trên bầu trời.

Người quan sát không cần sử dụng kính thiên văn hay ống nhòm. Mắt thường hoàn toàn có thể nhìn thấy sao băng nếu đứng ở nơi có bầu trời đủ tối và ít ánh sáng nhân tạo.

Bầu trời rộng và ít bị ánh sáng đô thị ảnh hưởng giúp việc quan sát Perseids tại Long Cốc thuận lợi hơn (Ảnh: Đức Anh)

Với nhiều người, thức khuya và vượt hơn 100 km chỉ để săn sao băng là trải nghiệm đáng nhớ trong mùa hè này (Ảnh: Đức Anh)

Tại Hà Nội, những khu vực như Ba Vì, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Sóc Sơn có thể là lựa chọn phù hợp. Nếu có điều kiện di chuyển xa hơn, Tam Đảo, Long Cốc, Mai Châu, Mộc Châu hay Đồng Cao cũng là những địa điểm được nhiều người yêu thích bởi không gian rộng và bầu trời ít bị ánh sáng đô thị ảnh hưởng.

Năm nay, việc quan sát Perseids được đánh giá thuận lợi khi ánh sáng từ Mặt Trăng không quá lấn át, cùng điều kiện thời tiết được ghi nhận khá đẹp, ít mây và ít sương ở nhiều khu vực.

Với những người đã thức trắng hoặc vượt hàng trăm km để tìm một góc trời thật tối, khoảnh khắc một vệt sáng bất ngờ vụt qua bầu trời có lẽ chính là phần thưởng đáng giá nhất cho một đêm "săn sao" giữa mùa hè.