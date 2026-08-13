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Vi phạm giao thông 96 lần, tài xế ở Phú Thọ bị phạt gần 500 triệu đồng

| | Sống

Vi phạm giao thông 96 lần, tài xế ở Phú Thọ bị phạt gần 500 triệu đồng

Với gần 100 lần vi phạm giao thông trên cùng một tuyến đường, bị camera AI ghi nhận, tài xế Trần Minh B. bị CSGT Phú Thọ lập biên bản xử phạt 474,6 triệu đồng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Trần Minh B. (SN 1979, trú tại xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ), chủ sở hữu xe ô tô BKS 29A-647.21, với 96 lần vi phạm giao thông được hệ thống camera AI ghi nhận trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành.

Tổng số tiền phạt đối với các hành vi vi phạm là 474.600.000 đồng.

Tài xế B. tại cơ quan công an.

Ngoài ra, trong quá trình làm việc với anh B., lực lượng CSGT còn xác định thêm 3 hành vi vi phạm khác của lái xe này gồm: không có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực; đưa xe không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông; không làm thủ tục cấp biển số xe, chứng nhận đăng ký xe khi thay đổi chủ xe theo quy định.

Trong danh sách phương tiện bị phạt nguội tháng 7 do Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ công bố mới đây, ô tô mang biển kiểm soát Hà Nội 29A-647.21 bị ghi nhận vi phạm tốc độ tới 21 lần trên các tuyến đường thuộc phường Việt Trì và phường Vân Phú.

Hệ thống camera giám sát của Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ ghi nhận trong tháng 7, xe ô tô mang biển số 29A-647.21 có 21 lần vi phạm tốc độ.

Thông tin tra cứu trên ứng dụng VNeTraffic của Cục Cảnh sát giao thông cho thấy, phương tiện này đã bị ghi nhận tổng cộng 96 lỗi phạt nguội, chủ yếu liên quan đến hành vi vi phạm tốc độ. Các lỗi hiện được cập nhật ở trạng thái “chưa xử phạt”.

Theo dữ liệu trên VNeTraffic, lần đầu tiên trong năm nay phương tiện này bị ghi nhận vi phạm vào ngày 22/2, với lỗi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ trên 20 km/h đến 35 km/h tại đường Nguyễn Tất Thành, khu vực gần đường Lê Lợi mới, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ.

Lần gần nhất phương tiện bị ghi nhận vi phạm là ngày 30/7. Khi đó, xe bị phát hiện điều khiển với tốc độ vượt quá quy định từ 10 km/h đến 20 km/h cũng tại đường Nguyễn Tất Thành, khu vực gần đường Lê Lợi mới.

Theo Minh Tuệ/ VTC News

VTC News

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