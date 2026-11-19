Dữ liệu tháng 10/2026 của Batdongsan.com.vn cho biết, ngoài Hà Nội và TP.HCM cũ, dữ liệu tại các địa bàn nổi bật về mức độ quan tâm thị trường mua bán chưa cải thiện đồng đều. So với tháng trước, mức độ quan tâm giảm tại 7 địa bàn, Đà Nẵng và Hải Phòng đi ngang, trong khi Hưng Yên tăng nhẹ 1%.

Tại Hà Nội, mức độ quan tâm chung cư giảm 9% so với tháng 9 dù lượng tin đăng gần như đi ngang. Ngược lại, nhà mặt phố và biệt thự ghi nhận mức độ quan tâm tăng lần lượt 9% và 18%, cùng với lượng tin đăng tăng tương ứng 10% và 3%. Nhà riêng tăng 6% về lượng tin đăng và 1% về mức độ quan tâm, còn đất nền giảm lần lượt 1% và 2%.

Dữ liệu tháng 10 của Batdongsan.com.vn cho thấy Đà Nẵng ghi nhận nhiều diễn biến tương phản. Mức độ quan tâm đất nền tăng 8% dù lượng tin đăng giảm 1%; nhà mặt phố tăng lần lượt 7% về mức độ quan tâm và 3% về lượng tin đăng. Biệt thự cũng ghi nhận mức độ quan tâm tăng 6% trong khi lượng tin đăng giảm 5%. Trái lại, mức độ quan tâm chung cư giảm 15%, lượng tin đăng giảm 4%; nhà riêng giảm 3% ở cả hai chỉ số.

Tại TP.HCM cũ, dữ liệu tháng 10 của Batdongsan.com.vn ghi nhận lượng tin đăng bán giảm ở hầu hết loại hình so với tháng trước, mạnh nhất là nhà riêng với mức giảm 13%, tiếp đến là đất nền giảm 6%, chung cư giảm 5% và nhà mặt phố giảm 2%. Mức độ quan tâm chung cư, đất và nhà riêng cũng giảm lần lượt 11%, 8% và 6%, trong khi nhà mặt phố đi ngang. Biệt thự là loại hình duy nhất ghi nhận cả lượng tin đăng và mức độ quan tâm tăng, lần lượt 2% và 1%.

So với Hà Nội và Đà Nẵng, TP.HCM cũ có ít loại hình ghi nhận mức độ quan tâm tăng hơn, cho thấy hoạt động tìm kiếm tại địa bàn này chưa có nhiều tín hiệu cải thiện trong tháng 10.

Nhìn chung, dữ liệu tháng 10 cho thấy thị trường tiếp tục phân hóa theo địa bàn và loại hình: Mức độ quan tâm mua chung cư giảm tại cả ba thị trường, trong khi một số nhóm sản phẩm vẫn ghi nhận tìm kiếm tăng.