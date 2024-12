Chung cư là loại hình đi trước trong chu kỳ hồi phục của thị trường, giành vị trí “quán quân” về độ nóng năm 2024

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cho biết, thị trường bất động sản 2024 cho thấy những chuyển biến tích cực. Trên thực tế, dữ liệu của đơn vị này ghi nhận mức độ quan tâm đối với thị trường bất động sản bắt đầu phục hồi sau năm 2023, tức là từ năm 2024 có sự tăng trưởng trở lại.

Đặc biệt, mức độ quan tâm tăng cao vào giữa năm và lượng giao dịch duy trì ổn định trong suốt năm 2024. Căn hộ chung cư duy trì độ nóng về giá bán và lượng giao trong năm qua. So với quý 1/2022, đây là phân khúc duy nhất ghi nhận mức độ quan tâm tăng 4%. Các loại hình khác đều sụt giảm mức độ quan tâm.

Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cũng khẳng định, chung cư không chỉ là loại hình chiếm tỷ trọng quan tâm lớn nhất trên thị trường mà còn là loại hình có mức tăng trưởng giá mạnh nhất.

Cụ thể, đến thời điểm hiện tại, chung cư đạt mức tăng 45% so với quý 1/2022, cũng là mức tăng cao nhất trong các phân khúc bất động sản trên thị trường. Giá bán của phân khúc này tăng mạnh nhất ở Hà Nội và TP.HCM. Theo đó, so với quý 1/2023, giá bán căn hộ Hà Nội tăng 58%, căn hộ TP.HCM tăng 17%.

Hiện giá rao bán trung bình căn hộ tại Hà Nội là 61 triệu đồng/m2, tại TP.HCM là 55 triệu đồng/m2.

Với nguồn hàng căn hộ sơ cấp, cả hai thị trường Hà Nội và TP.HCM đều chứng kiến mức giá cao ngất ngưởng. Đơn cử, tại thị trường Hà Nội, một số dự án ra hàng trong năm 2024 phải kể đến MIK The Continental có giá bán từ 90 triệu đồng/m2, Masteri Lakeside giá bán từ 80 triệu đồng/m2, Masteri Grand Avenue giá bán từ 100-130 triệu đồng/m2, Noble Crystal Tây Hồ giá bán từ 165 – 270 triệu đồng/m2, The Ninety Complex giá bán từ 68 – 85 triệu đồng/m2, The Senique Hanoi giá từ 80 triệu đồng/m2.

Tại TP.HCM, giá bán cũng thiết lập ở mức cao. Đơn cử, dự án Eaton Park có giá bán từ 130 triệu đồng/m2, The Opus One – Vinhomes Grand Park có giá bán từ 88 triệu đồng/m2, Masteri Grand View có giá bán từ 130 triệu đồng/m2, King Crown Infinity giá bán từ 120 triệu đồng/m2, The Aurora Phú Mỹ Hưng giá bán từ 90 triệu đồng/m2, Thao Dien Green rao bán từ 180 triệu đồng/m2, Kieu By Kitta giá bán từ 120 triệu đồng/m2, Lancaster Tower có giá từ 250 triệu đồng/m2…

Đáng chú ý, dù giá bán căn hộ trên thị trường sơ cấp ở cả Hà Nội và TP.HCM đều rất cao nhưng mức độ hấp thụ vẫn khả quan ở cả hai thị trường này. 70% môi giới tham gia khảo sát của Batdongsan.com,vn cho biết các dự án chung cư Hà Nội đều bán rất tốt hoặc tốt trong năm 2024. Tỉ lệ này tại TP.HCM là hơn 40%.

Qua đó, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam nhấn mạnh, chung cư luôn là loại hình đi trước trong các chu kỳ hồi phục của thị trường do hướng tới nhu cầu ở thực. Lượng giao dịch tăng mạnh ở các căn hộ có diện tích nhỏ. Ngoài ra, các dự án có lượng giao dịch tốt là dự án đã hoàn thành, hạ tầng hoàn thiện, mật độ xây dựng thấp, chủ đầu tư uy tín, tiến độ tốt và lãi suất ưu đãi.