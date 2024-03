Chung cư ở Hà Nội sốt giá, giao dịch có nhộn nhịp như "lời đồn"?

Thời gian gần đây, nhiều nhà đầu tư nhận định phân khúc chung cư đang là kênh đầu tư hấp dẫn, đầu tư tài sản chứ không phải tiêu sản như quan điểm trước đây. Tuy nhiên, liệu rằng giao dịch mua - bán chung cư có sôi động như độ "nóng bỏng" về giá của phân khúc này?

Hơn 2 năm nay, anh D.T. Việt, môi giới bất động sản Sàn giao dịch Phú Tài Land, làm chủ yếu về phân khúc chung cư, với lý do trước đó giao dịch đất nền chững lại trong khi chung cư là phân khúc tiềm năng được quan tâm.



Môi giới bất động sản than phiền vì giao dịch chung cư trầm lắng do giá tăng liên tục - Ảnh minh họa

Tuy vậy, thời gian gần đây, anh Việt chia sẻ tình hình giao dịch mua - bán chung cư không tăng bởi giá tăng liên tục.

"Nhu cầu khách đến tìm mua khá nhiều, nhưng chúng tôi cứ bán được một chút, chủ đầu tư lại thu hồi giá cũ và tăng giá mới khiến số lượng giao dịch bị ảnh hưởng" - ông Việt nói với Báo Người Lao Động.

Về mặt bằng giá, vị môi giới bất động sản nhận định những tháng đầu năm, giá chung cư ở Hà Nội tăng khoảng 6% so với cuối năm ngoái.

Một trong những nguyên nhân được anh Việt đưa ra nguồn cung chung cư khá khan hiếm. Nếu trước đây, cùng một thời điểm, sàn giao dịch thực hiện bán tới 5 dự án, thì nay giảm xuống còn 1-2 dự án. Những căn diện tích bé vừa tiền giao dịch hết nhanh.

"Trước có 4 tỉ đồng mua được căn chung cư đẹp, giờ có khi chẳng tìm được căn ưng ý. Căn ở ngoại thành có giá lên tới 50 triệu đồng/m2" - anh Việt cho hay.

Tương tự, anh Thắng, môi giới chung cư, than phiền gần tháng nay, anh môi giới được 2 căn chung cư cho khách hàng. Đây là con số quá thấp. Khách đến tìm hiểu thì đông nhưng để mua thực lại ít. Nhiều khách hàng có nhu cầu mua để ở không đủ khả năng tài chính vì giá chung cư tăng mạnh. Do vậy, họ đang có tâm lý chờ đợi diễn biến giá trong thời gian tới có "hạ nhiệt" hay không.

Trong khi đó, đại diện một Văn phòng công chứng quận Bắc Từ Liêm cho biết, trung bình một ngày, công chứng từ 5 hồ sơ mua bán bất động sản, trong đó giao dịch chung cư chỉ khoảng 1-2 căn. Thị trường không sôi động như lời đồn thổi rằng phân khúc này đang sôi động.

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, giá căn hộ tại Hà Nội ghi nhận liên tục tăng trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Trong khi giá căn hộ tại TP HCM cũng đã bắt đầu bước vào chu kỳ tăng giá trở lại cùng với đà giảm chậm dần ở các dự án cao cấp, hạng sang trên thị trường thứ cấp.

Theo nhiều chuyên gia bất động sản, việc giá chung cư tại Hà Nội tăng nhanh là do tình trạng khan hiếm nguồn cung trên thị trường kéo dài nhiều năm. Có rất ít dự án mới bung hàng trong khi nhu cầu mua chung cư để ở rất lớn.

Bất chấp sự tăng lên mạnh mẽ từ nhu cầu của người mua nhà, nguồn cung căn hộ vẫn phát triển không tương xứng. Nguồn cung căn hộ trong năm 2023 đều ghi nhận sự giảm sút tại hai thị trường Hà Nội và TP HCM.

Tại Hà Nội, nguồn cung căn hộ mới trong năm 2023 ước đạt 10.500 căn, giảm khoảng 31% so với năm trước. Tại TP HCM, nguồn cung căn hộ mới ước đạt gần 7.500 căn, giảm hơn 50% so với cùng kỳ 2022. Nguồn cung căn hộ sụt giảm trong thời gian qua do số lượng dự án bất động sản được phê duyệt mới ngày càng khan hiếm trong khi các dự án đang triển khai "chật vật" bởi các vướng mắc liên quan đến pháp lý và nguồn vốn.