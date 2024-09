Chung cư sau bão nứt tường, kính vỡ: Cần xem xét trách nhiệm giám sát, nghiệm thu công trình

Trao đổi với PV Tiền Phong , ông Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng thông tin, tất cả các công trình xây dựng bao gồm cả chung cư đều phải tuân thủ theo QC 02/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên trong xây dựng.

Theo đó, các công trình phải tuân thủ thiết kế bao gồm cả chống bão và động đất tính theo các vùng miền khác nhau. Một trong những yếu tố an toàn là thiết kế an toàn chịu lực. Công trình thiết kế tải trọng theo phương đứng, trọng lượng gồm bản thân của công trình, người, thiết bị trên công trình; Tải trọng theo phương ngang là lực tác động của gió gồm gió tĩnh và xung động như bão. Ngoài tải trọng gió còn có động đất do rung lắc. Ông Ngọc Anh cho biết, cứ 5 năm quy chuẩn lại được xem xét để đo lại mức gió để cập nhật lại.