Chung cư xa trung tâm Hà Nội xác lập giá mới

Chung cư Hà Nội là phân khúc thúc đẩy sự phục hồi cho thị trường những tháng đầu năm 2024. Đến hiện nay, mức độ quan tâm phân khúc này đã "hạ nhiệt", tuy nhiên giá không có dấu hiệu đi xuống mà vẫn tăng. Giới chuyên gia địa ốc nhận định, nguyên nhân chính khiến giá chung cư tăng chóng mặt như vậy là do nguồn cung khan hiếm. Yếu tố này đã đẩy giá chung cư Hà Nội thiết lập mặt bằng mới.

Trong tâm thế tìm mua nhà từ đầu năm, chị Ngân (32 tuổi) cho biết, hiện những căn chung cư ở trung tâm giá tăng cao, vượt quá khả năng tài chính của vợ chồng chị. Do đó, chị mở rộng phạm vi tìm kiếm mua nhà ra vùng ven.

Tuy nhiên, sau một thời gian tìm hiểu, chị Ngân chia sẻ vẫn chưa chốt mua được căn nào vì dù đã chấp nhận đi xa ra ngoại thành nhưng giá vẫn không hề rẻ chút nào. Điển hình như, căn chung cư tại dự án The Terra An Hưng (Hà Đông) đang được bán với giá trung bình khoảng 50-57 triệu đồng/m2. Hơn 5 năm trước, giá căn hộ tại đây dao động ở mức 26-28 triệu đồng/m2, tức gấp đôi so với hiện tại.

Hay dự án chung cư Ecogreen tại đường Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì cũng rao bán dao động 45-50 triệu đồng/m2. Trong khi đó, tầm cuối năm 2023, giá chung cư ở dự án này dao động trong khoảng 35-40 triệu đồng/m2, tùy thuộc vào vị trí căn, tầng và nội thất trong căn hộ.

Trước tình trạng tăng giá chung cư hiện nay, chị Ngân đã quyết định chờ đợi xem diễn biến giá rao sao thay vì xuống tiền mua nhà lúc này.

Theo dữ liệu của Batdongsancom.vn, tính đến tháng 5, giá rao bán chung cư đã qua sử dụng tăng từ 44-68% sau 1 năm. Cụ thể, giá rao bán tại dự án SDU – 143 Trần Phú 42 triệu đồng/m2, tăng đến 68%; The Sparks giá rao bán 40 triệu đồng/m2, tăng 55%; chung cư Đại Thanh rao bán 31 triệu đồng/m2, tăng 50%; HPC Landmark 105 giá rao bán 40 triệu/m2, tăng 48%…

Đà tăng không chỉ những dự án chung cư đã đi vào sử dụng, giá một số dự án vừa ra mắt, sắp bàn giao hay mới bàn giao tại các khu vực xa trung tâm cũng đang neo cao. Chung cư dự án Moonlight 1 - An Lạc Green Symphony (xã An Khánh, Hoài Đức) đang được rao bán với giá dao động từ 50-55 triệu đồng/m2.

Tại dự án Imperia Sola Park của Mik Group ở Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, căn 2 ngủ 2 nhà vệ sinh với diện tích 54m2 đang rao bán 3,7-4 tỷ đồng/căn tùy vào vị trí, tương đương với giá 68-74 triệu đồng/m2.

Cũng tại khu vực Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, dự án Lumi Singnature của Capitaland có giá dao động từ 75-80 triệu đồng/m2. Còn hai dự án của Masterise là Lumiere Evergreen và Masteri West Heights có giá bán trung bình khoảng 70 triệu đồng/m2.

Có thể thấy, sau thời gian tăng nóng, những dự án chung cư ở xa trung tâm Hà Nội cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới. Theo lý giải của các đơn vị nghiên cứu thị trường, sự khan hiếm về nguồn cung căn hộ, tốc độ tăng giá của vật liệu xây dựng cùng sự thay đổi trong quan niệm sở hữu nhà ở của người dân đô thị đã tác động đến giá căn hộ tại Hà Nội, đặc biệt căn hộ tại các khu vực xa trung tâm.

Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu & Tư vấn, Savills Hà Nội cho rằng, xu hướng dịch chuyển ra ven đô ở Hà Nội là tất yếu vì khi nội đô có quỹ đất, dự án và nguồn cung hạn chế, thành phố buộc phải đầu tư phát triển hạ tầng vành đai, hướng tâm giảm tải cho nội đô, giãn dân ra các vùng ven.

"Hiện nay, đã có các khu đô thị mới ở những khu vực xa trung tâm được đầu tư tiện ích đồng bộ, chất lượng với số lượng giao dịch ngày càng tăng khiến người dân đã cởi mở hơn với việc dịch chuyển ra các khu vực này.

Nhu cầu này còn đến từ những người có thể làm việc từ xa, không đòi hỏi phải di chuyển nhiều mà vẫn có thể có được tiện ích đồng bộ, hạ tầng cảnh quan tốt. Thêm vào đó, trong thời gian sắp tới, sự dịch chuyển của nhiều cơ sở đào tạo giáo dục, các trụ sở hành chính công sẽ tiếp tục thúc đẩy xu hướng giãn dân này", bà Hằng cho hay.