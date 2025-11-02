Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chứng khoán An Bình có tân Tổng giám đốc

02-11-2025 - 09:59 AM | Thị trường chứng khoán

Chứng khoán An Bình bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Đạt vào ghế Tổng Giám đốc trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 01/11/2025.

CTCP Chứng khoán An Bình (ABS, mã: ABW, sàn UPCoM) công bố việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Đạt vào ghế Tổng Giám đốc trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 01/11/2025.

Ông Nguyễn Quang Đạt trở thành tân Tổng giám đốc của Chứng khoán An Bình thay thế ông Nhâm Hà Hải.

Trước đó, ông Hà đã gửi nộp đơn xin thôi việc vào ngày 28/10 và được HĐQT Chứng khoán An Bình miễn nhiệm chức vụ kể từ ngày 1/11/2025.

Được biết, ông Nhâm Hà Hải (SN1977) được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc của Chứng khoán An Bình từ tháng 1/2022.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Đạt sinh năm 1985 tại TP. Hà Nội. Được biết, ông Đạt hiện còn là cổ đông sáng lập CTCP Phát triển vốn và Đầu tư DATS (DATS Capital).

Chứng khoán An Bình có tân Tổng giám đốc- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quang Đạt từng giữ vai trò Tổng Giám đốc Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (nay là Chứng khoán UP)

DATS Capital thành lập vào tháng 4/2024, trụ sở tại TP. Hà Nội. Công ty đăng ký kinh doanh chính với hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).

Đơn vị này có vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập gồm ông Nguyễn Quang Đạt nắm 66,667%, bà Nguyễn Thị Minh Phương (vợ ông Đạt) nắm 26,667% và ông Nguyễn Quang Đức nắm 6,666%. Trong đó, ông Đạt giữ chức Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Ngoài ra, ông Đạt từng giữ vai trò Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (nay là Chứng khoán UP, UPSC) trong giai đoạn tháng 6/2024 - 1/2025.

Về Chứng khoán An Bình, công ty được thành lập từ năm 2006. Cơ cấu cổ đông ghi nhận Tập đoàn Geleximco – CTCP nắm giữ 45,85% vốn công ty.

Trong quý III/2025, Chứng khoán An Bình ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 59% so với cùng kỳ năm trước lên gần 141 tỷ đồng. Chi phí hoạt động ghi nhận tăng 72%. Kết quả, ABS lãi sau thuế hơn 46 tỷ đồng tăng mạnh 72% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động đạt gần 341 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 105 tỷ, lần lượt tăng trưởng 26% và 27% so với cùng kỳ.

Theo Hoàng Lam

An ninh tiền tệ

