Chứng khoán Bảo Minh dự kiến niêm yết gần 204 triệu cổ phiếu BMS trên HoSE

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (MCK: BMS, sàn UPCoM) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Cụ thể, Chứng khoán Bảo Minh dự kiến sẽ niêm yết hơn 203,9 triệu cổ phiếu BMS trên sàn HoSE, tổng giá trị tính theo mệnh giá là hơn 2.039 tỷ đồng. Thời gian dự kiến niêm yết trong năm 2026, sau khi nhận được chấp thuận của HoSE.

Doanh nghiệp giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện tất cả các công việc và quyết định các vấn đề có liên quan để hoàn tất việc triển khai niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

Trong phiên giao dịch sáng ngày 12/3/2026, cổ phiếu BMS đang giao dịch ở mức khoảng 13.300 đồng/cổ phiếu, tương đương giá trị vốn hóa ở mức 2.712,3 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, ngày 20/3/2026 tới đây, Chứng khoán Bảo Minh sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết.

Thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung cuộc họp sẽ được doanh nghiệp thông báo chi tiết trong thư mời họp.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2025, Chứng khoán Bảo Minh ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 528,6 tỷ đồng, tăng 80,8% so với năm 2024. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 105,7 tỷ đồng, tăng 29,7%.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Chứng khoán Bảo Minh tăng 46,1% so với đầu năm, lên mức gần 2.575,4 tỷ đồng. Trong đó, các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) hơn 1.126,5 tỷ đồng, chiếm 43,7% tổng tài sản; khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (dài hạn) hơn 1.025,1 tỷ đồng, chiếm 39,8% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 363,6 tỷ đồng, giảm 59,5% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 100 tỷ đồng, chiếm 27,5% tổng nợ; nợ trái phiếu phát hành dài hạn 199,84 tỷ đồng, chiếm 55% tổng nợ.

PV