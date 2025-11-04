Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chứng khoán Bảo Việt chốt ngày trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 8%

04-11-2025 - 10:02 AM | Thị trường chứng khoán

Với khoảng 72,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Chứng khoán Bảo Việt sẽ chi gần 58 tỷ đồng cổ tức.

CTCP Chứng khoán Bảo Việt (mã: BVS, sàn HNX) vừa thông báo ngày 14/11 sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2024 theo tỷ lệ 8% (tương đương 800 đồng/cổ phiếu).

Với khoảng 72,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính BVS sẽ thanh toán tổng cộng gần 58 tỷ đồng cổ tức. Ngày thanh toán là 26/11.

Công ty mẹ của BVS là Tập đoàn Bảo Việt (mã: BVH) đang sở hữu 59,92% vốn, tương ứng nhận về gần 35 tỷ đồng.

Tỷ lệ cổ tức này tương ứng với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua, nằm trong chuỗi phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Chứng khoán Bảo Việt chốt ngày trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 8%- Ảnh 1.

Về hoạt động kinh doanh trong quý III/2025, Chứng khoán Bảo Việt mang về tổng doanh thu 378 tỷ đồng, tăng 89,4% Lợi nhuận trước thuế hơn 100 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024.

Tính chung 9 tháng đầu năm, BVS mang về hơn 825 tỷ đồng doanh thu, tăng 10%; lợi nhuận trước thuế 227 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 193 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thực hiện 163 tỷ đồng, lần lượt tăng 40% và 11,6% so với cùng kỳ.

Chứng khoán Bảo Việt lên kế hoạch kinh doanh năm 2025 với tổng doanh thu 1.068 tỷ đồng, tăng 8% so với thực hiện năm 2024. Tuy nhiên, lãi ròng dự kiến giảm nhẹ 3% còn 195 tỷ đồng, bao gồm phần lãi thực hiện 180 tỷ đồng, giảm 13%.

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

