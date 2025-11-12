Chứng khoán bật tăng sau cú rơi 200 điểm: Đáy thật hay chỉ là “bull trap”?

Sau chuỗi ngày sóng gió, phiên bứt phá hôm nay đã phần nào giải tỏa tâm lý căng thẳng của nhà đầu tư. Sắc xanh lan tỏa khắp bảng điện, giúp VN-Index tăng mạnh hơn 38 điểm (+2,4%), vượt mốc 1.630 điểm.

Dù vậy, thanh khoản thị trường vẫn chưa thực sự bùng nổ khi giá trị giao dịch trên HOSE chỉ quanh mức dưới 20.000 tỷ đồng, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn còn thận trọng sau những nhịp giảm sâu vừa qua.

Theo ông Nguyễn Anh Khoa – Giám đốc phân tích CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco) , nhịp tăng này mang tính kỹ thuật sau chuỗi giảm sâu kéo dài, khi mặt bằng giá cổ phiếu đã lùi về vùng hấp dẫn hơn, kích hoạt lực cầu bắt đáy quay trở lại. Nhóm cổ phiếu họ Vin (VIC, VHM, VRE) đóng vai trò dẫn dắt, tạo hiệu ứng lan tỏa sang các mã vốn hóa lớn khác như nhóm ngân hàng và chứng khoán, qua đó giúp thị trường lấy lại sắc xanh trên diện rộng.

Thanh khoản phục hồi nhẹ cho thấy dòng tiền đang trong giai đoạn thăm dò vùng đáy, sẵn sàng quay lại với các nhóm cổ phiếu cơ bản tốt sau nhịp điều chỉnh mạnh khi thị trường phát tín hiệu hồi phục. Tuy nhiên, ông Khoa lưu ý, đà phục hồi hiện tại vẫn phụ thuộc nhiều vào nhóm trụ; nếu thiếu sự lan tỏa của dòng tiền sang các nhóm ngành khác, xu hướng hồi phục khó bền vững. Nhà đầu tư nên quan sát thêm phản ứng thị trường trong 1–2 phiên tới, đặc biệt tại vùng kháng cự 1.630–1.650 điểm, để xác nhận xu hướng hồi phục rõ ràng hơn.

Kể từ đầu tháng 10/2025, VN-Index đã hình thành chuỗi các cặp đỉnh – đáy thấp dần, phản ánh xu hướng giảm ngắn hạn chiếm ưu thế. Diễn biến này không quá bất ngờ khi hai nhóm dẫn dắt thanh khoản là ngân hàng và chứng khoán đã sớm suy yếu, phá vỡ vùng nền tích lũy hình thành từ tháng 7/2025, tạo tín hiệu tiêu cực trước cả chỉ số chung.

Dòng tiền trên thị trường vẫn đang trong trạng thái phòng thủ, thể hiện qua thanh khoản liên tục ở mức thấp trong các phiên gần đây. Trong ngắn hạn, ngưỡng kháng cự quanh 1.650 điểm sẽ là vùng kiểm định quan trọng để đánh giá khả năng phục hồi bền vững của thị trường. Trước khi VN-Index vượt lên và duy trì ổn định trên vùng này, thanh khoản dự kiến vẫn chỉ dao động quanh 20.000–25.000 tỷ đồng/phiên, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

“Bull trap” hay tín hiệu đảo chiều thực sự?

Theo ông Khoa, sau khi đánh mất vùng hỗ trợ 1.620 điểm và rơi xuống vùng giá thấp hơn, VN-Index đã xác lập xu hướng giảm ngắn hạn. Để phát tín hiệu đảo chiều rõ ràng, chỉ số cần duy trì ổn định trên ngưỡng 1.650 điểm – được xem là mốc xác nhận sự thay đổi xu hướng.

“Nhịp hồi phục hiện tại chủ yếu mang tính kỹ thuật khi chỉ số tiến gần kênh dưới của xu hướng giảm, tạo điều kiện cho lực cầu bắt đáy xuất hiện. Tuy nhiên, áp lực chốt lời sẽ tăng khi VN-Index tiệm cận vùng kháng cự 1.630–1.650 điểm. Đây là vùng kiểm định quan trọng để đánh giá sức mạnh dòng tiền và xác định liệu thị trường đang đảo chiều bền vững hay chỉ là nhịp hồi kỹ thuật ngắn hạn. Nếu đà giảm quay trở lại, vùng 1.490–1.510 điểm nhiều khả năng sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh và kích hoạt lực cầu rõ rệt hơn”, ông Khoa cho biết.

Với bối cảnh hiện tại, chuyên gia cho rằng việc mua vào ngắn hạn trong các nhịp hồi sẽ tiềm ẩn rủi ro cao, đặc biệt khi nhà đầu tư dễ chịu tác động của áp lực T+ nếu thị trường sớm quay đầu. Chiến lược hợp lý lúc này là duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải, khoảng 50–70% danh mục, đồng thời ưu tiên quản trị rủi ro và quan sát phản ứng của thị trường tại vùng 1.630–1.650 điểm trước khi hành động.

Theo chuyên gia Agriseco, sau giai đoạn biến động mạnh, định giá chung của thị trường đã giảm về vùng hấp dẫn hơn với P/E khoảng 14 lần – tương đương vùng trung bình thấp trong 5 năm gần đây. Nếu loại bỏ nhóm cổ phiếu họ Vin, định giá của các nhóm ngành còn lại thậm chí còn thấp hơn đáng kể.

“Một số nhóm ngành và cổ phiếu đã về vùng giá đủ hấp dẫn để giải ngân tích lũy cho trung và dài hạn. Trong ngắn hạn, những nhóm ngành có triển vọng kết quả kinh doanh tích cực trong quý IV như bất động sản, vật liệu xây dựng và bán lẻ có thể thu hút dòng tiền, đóng vai trò dẫn dắt đà hồi phục của thị trường” ông Khoa nhận định.