Chứng khoán BIDV (BSC) lãi trước thuế hơn 227 tỷ đồng trong nửa đầu năm

CTCP Chứng khoán BIDV (BSC – mã BSI) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2025. Theo đó, doanh thu hoạt động đạt 506,4 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 193,3 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ 2024. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 158,5 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu hoạt động của BSC đạt 843,6 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 227,2 tỷ đồng.

Trong đó, hoạt động môi giới và cho vay tiếp tục giữ mức tăng trưởng ổn định, với dư nợ cho vay đạt 6.606 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu kỳ. Hoạt động tư vấn tài chính khởi sắc với doanh thu tăng 692% so với cùng kỳ. Hoạt động tự doanh phục hồi trong bối cảnh VN-Index nửa đầu năm 2025 trải qua nhiều biến động bởi rủi ro thương mại quốc tế.

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản của BSC đạt 14.847 tỷ đồng, tăng 44% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu lần lượt đạt 6.606 tỷ đồng và 5.216 tỷ đồng, tương ứng tăng 27% và 3% so với đầu năm.

Cơ cấu tài sản tập trung nhiều ở tài sản FVTPL (chiếm 38%), tài sản HTM (chiếm hơn 10%) và dư nợ cho vay (chiếm gần 45%). Đáng chú ý, quy mô tài sản FVTPL từ 3.000 tỷ đồng lên 5.700 tỷ đồng; chủ yếu gia tăng đầu tư vào trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi trong nửa đầu năm. Cụ thể, quy mô trái phiếu niêm yết tăng từ hơn 1.000 tỷ đồng lên gần 1.700 tỷ đồng. Trái phiếu chưa niêm yết tăng từ 580 tỷ đồng lên hơn 1.800 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu BSI chốt phiên giao dịch ngày 18/7/2025 ở mức giá tham chiếu 45.200 đồng/cổ phiếu.