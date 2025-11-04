Chứng khoán bước vào tháng có hiệu suất sinh lời cao, nhóm ngành nào thường tăng tốt?

VN-Index mở đầu phiên giao dịch đầu tiên của tháng 11 với nhịp giảm mạnh 22 điểm, lùi về mức 1.617 điểm. Tính từ vùng đỉnh ngắn hạn, chỉ số đã mất hơn 173 điểm, tương đương gần 10%. Dù vậy, giới phân tích vẫn đánh giá tháng 11 là giai đoạn có hiệu suất tích cực của thị trường chứng khoán, thường ghi nhận diễn biến phục hồi nhờ yếu tố mùa vụ.

VN-Index bước vào tháng có hiệu suất tốt thứ hai trong năm﻿

Chứng khoán MBS nhận định, bước sang tháng 11 – tháng có hiệu suất sinh lời tốt thứ hai trong năm (chỉ sau tháng 1, trung bình đạt +2,3% giai đoạn 2015–2024), nhà đầu tư có cơ sở kỳ vọng thị trường sẽ phục hồi ngắn hạn nhờ yếu tố mùa vụ, dù thông tin hỗ trợ mạnh chưa xuất hiện.

Theo MBS, tháng 11 thường là giai đoạn tích cực của thị trường khi tâm lý đầu tư ổn định trở lại sau mùa báo cáo tài chính, song thanh khoản dự kiến vẫn duy trì ở mức thấp do dòng tiền lớn còn thận trọng. Trong kịch bản cơ bản, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, đi ngang trên nền thanh khoản thấp.

Ở chiều thận trọng hơn, MBS cho rằng một số cổ phiếu trụ có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, kéo chỉ số lùi về vùng hỗ trợ quanh 1.600 điểm hoặc thấp hơn. Tuy nhiên, đây được xem là cơ hội để nhà đầu tư tích lũy hoặc cơ cấu lại danh mục, chuẩn bị cho nhịp hồi phục vào giai đoạn cuối năm.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng ﻿tháng 11 thường là tháng tăng điểm của cả S&P500 và VN-Index. Thống kê diễn biến tháng 11 của chỉ số S&P500 từ năm 1964-2024, chỉ số S&P500 có mức tăng trung bình 1,6% với xác suất tăng 69%, trong đó mức tăng mạnh nhất đạt 11% và giảm mạnh nhất -11%.

Với VN-Index, mức tăng trung bình trong tháng 11 là 2% với xác suất tăng 50%, trong đó mức tăng mạnh nhất 23,8% và giảm mạnh nhất -14,1%. Ông Minh cho rằng tháng 9 và 10 vừa qua chỉ là nhịp điều chỉnh ngắn sau chuỗi 4 tháng tăng liên tiếp, trong khi xu hướng dài hạn của thị trường vẫn tích cực.

Nhóm ngành nào thường có hiệu suất tốt nhất?

Xét theo từng nhóm ngành trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2017–2024, chuyên gia Yuanta cho rằng tháng 11 thường chứng kiến sự phân hóa rõ rệt. Theo đó, tài chính tổng hợp, thiết bị điện và xây dựng - vật liệu xây dựng là ba nhóm dẫn đầu về mức tăng trung bình trong tháng 11, đạt từ 4,87%-5,75%.

Xét về xác suất tăng, dược phẩm là nhóm ổn định nhất với 100% số năm tăng giá, dù mức biến động chỉ 0,86%, thể hiện tính bền vững và ít rủi ro. Sản xuất thực phẩm xếp thứ hai với xác suất tăng 87,5%, phản ánh đặc trưng phòng thủ và thường hưởng lợi vào mùa tiêu dùng cuối năm.

Các nhóm xây dựng – vật liệu, điện, bán lẻ, viễn thông di động, bảo hiểm phi nhân thọ, du lịch và giải trí đều có xác suất tăng 75%, cho thấy kỳ vọng tích cực trong mùa cao điểm kinh doanh quý IV.

Phần lớn các nhóm ngành khác như ngân hàng, chứng khoán, tài chính tổng hợp, kim loại, bất động sản, hàng tiêu dùng... nằm trong vùng ổn định, biến động theo xu hướng chung của thị trường và phụ thuộc nhiều vào yếu tố vĩ mô cũng như dòng tiền ngắn hạn.

Ngược lại, một số nhóm ngành kém tích cực như dịch vụ tư vấn thiết kế, dầu khí, bán lẻ dược phẩm, tiện ích (gas, nước) chỉ có xác suất tăng quanh 25–37,5%. Đáng chú ý, truyền thông là ngành duy nhất có mức biến động âm (-0,69%), phản ánh sự trầm lắng và thiếu động lực tăng giá trong giai đoạn cuối năm.