Chứng khoán DNSE chuẩn bị chào bán hơn 85 triệu cổ phiếu rẻ bằng một nửa thị giá

12-10-2025 - 09:31 AM

Chứng khoán DNSE dự kiến phát hành 85,65 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, rẻ bằng một nửa thị giá cổ phiếu DSE hiện tại.

Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE (mã: DSE, sàn HoSE) vừa phê duyệt triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

Theo đó, DNSE dự kiến phát hành 85,65 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền 4:1, tức cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu sẽ nhận được 01 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu chào bán đợt này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện quý IV/2025 - quý I/2026.

Giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu. Kết phiên 10/10/2025, cổ phiếu DSE dừng ở mức 29.200 đồng/cổ phiếu, qua đó giá chào bán chỉ bằng khoảng một nửa thị giá.

ước tính DNSE sẽ thu về gần 1.275 tỷ đồng từ đợt chào bán. Trong đó, 86% số vốn tương đương gần 1.105 tỷ đồng được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán; 14% còn lại tương đương gần 180 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, DNSE sẽ tăng vốn điều lệ từ 3.426 tỷ đồng lên gần 4.701 tỷ đồng.

Chứng khoán DNSE chuẩn bị chào bán hơn 85 triệu cổ phiếu rẻ bằng một nửa thị giá- Ảnh 1.

Ngày 23/9 vừa qua, DNSE đã hoàn tất phân phối 2,7 triệu cổ phiếu ESOP cho 211 cán bộ nhân viên.

Nguồn vốn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính kiểm toán tại ngày 31/12/2024 là 572,72 tỷ đồng. Cổ phiếu ESOP đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng từ 12-60 tháng và được giải tỏa theo tỷ lệ 20% mỗi năm.

Trong năm 2025, DNSE lên kế hoạch phát hành 12,6 triệu cổ phiếu ESOP, chia làm 2 đợt. Đợt 1 được hoàn thành ngày 12/6, công ty đã hoàn tất phân phối 9,9 triệu cổ phiếu ESOP cho 176 người lao động. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng từ 12-60 tháng và sẽ được giải tỏa theo tiến độ 20% mỗi năm.

Trong diễn biến khác, Chứng khoán DSE đang trong thời gian chào bán 10 triệu trái phiếu mã DSE125018 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 1.000 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, kỳ tính lãi đầu tiên lãi suất cố định 8,3%/năm. Các kỳ tính lãi tiếp theo lãi suất thả nổi. Thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần.

Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 10 trái phiếu, tương đương 1 triệu đồng. Thời gian đăng ký và nhận tiền mua từ 6-27/10/2025.

Với 1.000 tỷ đồng dự kiến thu về, Chứng khoán DNSE sẽ dùng để đầu tư hoạt động ứng trước tiền bán, giao dịch ký quỹ.


Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

