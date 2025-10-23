Chứng khoán DSC kéo dài thời gian chào bán hơn 35 triệu cổ phiếu cho cổ đông

Công ty cổ phần Chứng khoán DSC (mã: DSC, sàn HoSE) vừa thông qua điều chỉnh gia hạn thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.



Cụ thể, thời gian quyền mua cổ phiếu được kéo dài tới ngày 31/10/2025 thay vì ngày 28/10/2025. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu được kéo dài tới ngày 11/11/2025 thay vì ngày 5/11/2025.

Lý do điều chỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông hiện hữu có thêm thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, đảm bảo sự thành công của đợt chào bán.

Chứng khoán DSC đang tiến hành chào bán 35,33 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:17,25, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 17,25 cổ phiếu. Danh sách cổ đông thực hiện phân bổ quyền mua đã được chốt ngày 6/10/2025.

Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động bao gồm bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán...

Liên quan đến đợt chào bán này, ông Nguyễn Đức Anh - Chủ tịch HĐQT DSC vừa đăng ký chuyển nhượng toàn bộ 72,99 triệu quyền mua cổ phiếu chào bán thêm của DSC bằng phương thức thỏa thuận trong thời gian từ 24-28/10/2025. Giá trị chuyển nhượng dự kiến 0 đồng.

Ước tính, 72,99 triệu quyền mua của ông Nguyễn Đức Anh sẽ được mua thêm tối đa 12,59 triệu cổ phiếu DSC chào bán thêm.

Với thông báo này, nhiều khả năng vị Chủ tịch 9X muốn từ chối tham gia đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của DSC.

Ngày 6/10 vừa qua, DSC đã hoàn tất phát hành 34,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho 1.647 cổ đông. Còn 89 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ thực hiện quyền 100:17, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 17 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong năm 2025 hoặc đầu năm 2026.

Đây là 2 trong số 3 phương án tăng vốn điều lệ đã được cổ đông DSC thông qua bằng hình thức văn bản hồi tháng 6/2025. Sau khi hoàn tất trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, DSC sẽ triển khai phát hành 5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tỷ lệ phát hành 1,82% tổng số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu.

Cổ phiếu ESOP có bị hạn chế chuyển nhượng. Trong đó, 40% lượng cổ phiếu chỉ chuyển nhượng sau 01 năm, 30% sau 02 năm và 30% sau 03 năm. Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung giao dịch cho vay ký quỹ.

Nếu hoàn tất cả 3 đợt phát hành nói trên, DSC sẽ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành từ 204,84 triệu cổ phiếu lên 279,9 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ 2.799 tỷ đồng.