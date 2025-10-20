Chứng khoán giảm sâu, giá trị khớp lệnh trên sàn HoSE lên cao nhất 2 tháng

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua những phiên giao dịch đầy biến động khi sắc đỏ bao phủ phần lớn bảng điện. Áp lực bán lan rộng từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn sang các nhóm ngành còn lại khiến VN-Index lùi sâu.

VN-Index đóng cửa phiên 20/10 lùi sâu về ngưỡng 1.636,43 điểm, tương đương mất gần 95 điểm, mức giảm kỷ lục tính theo số tuyệt đối. Mức giảm 5,47% của VN-Index cũng khiến vốn hóa sàn HoSE "bốc hơi" hơn 410.000 tỷ đồng còn lại 7,1 triệu tỷ đồng.

Trước bối cảnh đó, khối lượng giao dịch tăng cao đột biến với giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt gần 50.300 tỷ đồng (~1,9 tỷ USD), tăng 26% so với phiên liền trước và mức cao nhất trong vòng 2 tháng.

VN-Index đã giảm mạnh 2 phiên liên tiếp với tổng cộng 130 điểm từ vùng đỉnh, thành quả tăng giá cả tháng qua gần như "bay sạch". Điều này tạo ra tâm lý thận trọng với nhà đầu tư cá nhân.

Tuy nhiên, nhìn ở góc độ dài hạn, đây không phải bức tranh quá tiêu cực như cảm xúc thị trường đang thể hiện.﻿ Thị trường chứng khoán đã có một giai đoạn đi lên đáng kể trước đó, vì vậy một nhịp điều chỉnh lành mạnh là hoàn toàn bình thường của một chu kỳ tăng.

Trong bất kỳ con sóng nào, thị trường không bao giờ đi lên theo đường thẳng, mà luôn có những nhịp dừng – nghỉ để kiểm định lại sức mạnh dòng tiền. Việc xuất hiện các nhịp rung lắc mạnh thường mang tính “thanh lọc” hơn là tiêu cực, bởi đây là giai đoạn thị trường loại bỏ bớt các vị thế đầu cơ yếu, cân bằng lại cung – cầu và giảm bớt áp lực chốt lời ngắn hạn.

Chính những điều chỉnh như vậy sẽ giúp mặt bằng giá trở nên bền vững hơn, trước khi thị trường hình thành nền tích lũy mới và tạo tiền đề cho một nhịp tăng trưởng tiếp theo. Lịch sử cho thấy, sau mỗi lần rung lắc đủ mạnh nhưng không làm thay đổi câu chuyện vĩ mô, thị trường thường có xu hướng vận động ổn định trở lại và tìm được vùng cân bằng mới.

Nhịp điều chỉnh là cơ hội tích lũy cổ phiếu cho tầm nhìn dài hạn

SSI Research trong báo cáo chiến lược mới đây cũng nhận định rằng, một nhịp điều chỉnh mạnh trong thời gian tới nếu xảy ra có thể mở ra cơ hội tích lũy cổ phiếu cho tầm nhìn đầu tư dài hạn .

Triển vọng này được củng cố bởi: (1) kỳ vọng tăng trưởng GDP hai chữ số trong 5–10 năm tới, được thúc đẩy bởi cải cách thể chế toàn diện và định hướng đẩy mạnh phát triển khu vực kinh tế tư nhân, (2) triển vọng tăng trưởng lợi nhuận vững chắc trên 14%/năm trong giai đoạn 2025 – 2026, (3) triển vọng nâng hạng thị trường giúp thu hút thêm dòng vốn quốc tế, và (4) Chính sách tiền tệ hỗ trợ, duy trì môi trường lãi suất thuận lợi cho thị trường chứng khoán.

Liên quan tới câu chuyện nâng hạng, nhiều chuyên gia cho rằng khả năng chứng khoán Việt Nam thu hút dòng vốn ngoại sẽ tăng lên rõ rệt trong thời gian tới.

Điển hình, ông Petri Deryng – người đứng đầu quỹ ngoại tỷ USD Pyn Elite Fund cho rằng quyết định của FTSE Russell sẽ thu hút thêm nhiều nhà đầu tư tổ chức đến với thị trường chứng khoán Việt Nam và có thể sẽ khơi dậy tâm lý lạc quan trong giới đầu tư cá nhân Việt Nam. Các quỹ đầu tư cổ phiếu theo dõi chỉ số FTSE sẽ thích ứng với sự thay đổi này và nâng tỷ trọng cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam trong năm 2026.

“Quyết định của FTSE rất đáng mừng đối với Việt Nam, bởi Chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp trong những năm gần đây nhằm nâng hạng. Chúng tôi tin rằng Việt Nam cũng sẽ được MSCI, một tổ chức xếp hạng khác, nâng hạng lên thị trường mới nổi trong những năm tới. Ngoài ra, việc trái phiếu chính phủ được xếp hạng IG trong những năm tới sẽ rất quan trọng đối với việc tài trợ cho các dự án công lớn của Việt Nam” , ông Petri Deryng nhấn mạnh.

Pyn Elite Fund được biết đến là một trong những tổ chức lạc quan nhất về thị trường chứng khoán Việt Nam những năm qua. Hồi trung tuần tháng 7 khi VN-Index ở quanh vùng 1.500, người đứng đầu quỹ ngoại này đã dự báo chỉ số có thể lên 1.800 điểm trong năm nay. Trong quá khứ, ông Petri Deryng từng dự báo VN-Index có thể lên 2.500 điểm với tầm nhìn dài hạn.