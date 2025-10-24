Chứng khoán HD đón cổ đông lớn mới
CTCP Vina Đại Phước vừa nhận chuyển nhượng 16,5 triệu cổ phần, tương đương 11,3% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn của Chứng khoán HD.
CTCP Chứng khoán HD (HDS) mới đây công bố giao dịch chuyển nhượng trên 10% vốn điều lệ.
Theo đó, ngày 20/10 vừa qua, CTCP Vietory đã chuyển nhượng 16,5 triệu cổ phần, tương đương 11,3% vốn điều lệ HDS cho CTCP Vina Đại Phước.
Sau giao dịch, CTCP Vietory giảm sở hữu từ 25,57 triệu cổ phần chiếm tỷ lệ 17,5% vốn xuống còn 9,075 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ 6,2% vốn điều lệ HDS.
Ở chiều ngược lại, CTCP Vina Đại Phước từ không sở hữu cổ phần nào đã nắm giữ 11,3% vốn điều lệ, qua đó trở thành cổ đông lớn của Chứng khoán HD.
Ngoài 2 cái tên nêu trên, tính đến ngày 30/6/2025, Chứng khoán HD còn có 5 cổ đông lớn, khác gồm Ngân hàng HDBank (30%), Công ty TNHH Đầu tư Huỳnh Phát (17,5%), Công ty TNHH Đầu tư Blue Sky Việt Nam (13,78%), CTCP Đầu tư Dynamic & Development (10,61%) và Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Huy Phong (7,99%).
Như vậy, tính chung 5 cổ đông lớn nói trên cùng CTCP Vietory và CTCP Vina Đại Phước đã sở hữu tổng cộng hơn 97,3% vốn điều lệ Chứng khoán HD.
Về CTCP Vina Đại Phước, doanh nghiệp này được thành lập năm 2007, hoạt động kinh doanh bất động sản. Tại thời điểm tháng 1/2023, công ty tăng vốn điều lệ lên mức gần 1.654 tỷ đồng. Hiện doanh nghiệp có 2 người đại diện pháp luật là ông Vũ Hoài - Tổng giám đốc và ông Nguyễn Khánh Trung - Chủ tịch HĐQT.
Doanh nghiệp này là chủ đầu tư Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (cũ), tên thương mại là SwanBay.
Tính đến cuối quý II/2025, Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã: DIG, sàn HoSE) chỉ còn sở hữu 0,1% vốn điều lệ, tương đương vốn góp hơn 1,6 tỷ đồng tại CTCP Vina Đại Phước.
Trong diễn biến khác, HDS vừa thông báo ngày 28/10/2025 sẽ chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản. Thời gian lấy ý kiến từ tháng 10-11/2025. Nội dung lấy ý kiến thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
Trước đó, ngày 15/10 vừa qua, HDS đã hoàn tất đợt lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản, thông qua phương án phát hành 365 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến nâng vốn điều lệ từ 1.461 tỷ đồng như hiện tại lên 5.115 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 250%.
Với giá chào bán 20.000 đồng/cổ phiếu, HDS dự kiến thu về 7.307 tỷ đồng. Nguồn vốn này sẽ được phân bổ cho các hoạt động kinh doanh trọng yếu, gồm: 1.827 tỷ đồng bổ sung vốn cho vay ký quỹ, 731 tỷ đồng cho hoạt động ứng trước tiền bán, 4.603 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh, và 146 tỷ đồng đầu tư mua sắm tài sản cố định, phần mềm.
Đáng chú ý, trong phần vốn dành cho hoạt động tự doanh, 1.470 tỷ đồng được HDS dự kiến góp vào CTCP Sàn giao dịch Tài sản Mã hóa HD – đơn vị mà HDS tham gia khi doanh nghiệp này tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng.
