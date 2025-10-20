Chứng khoán HSC báo lãi quý 3 gấp đôi cùng kỳ

Kết quả trên ghi nhận trong bối cảnh giá trị giao dịch bình quân quý 3 tăng 135%, đạt gần 44,000 tỷ đồng/ngày. Doanh thu quý 3 của HSC đạt 1,389 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ, trong đó:

Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 507 tỷ đồng, tăng 163% nhờ thanh khoản thị trường cải thiện và HSC thực hiện thành công các thương vụ phân phối chứng khoán quy mô lớn, tiêu biểu là thương vụ IPO TCBS với vai trò đối tác phân phối độc quyền cho nhà đầu tư tổ chức. Kết thúc quý 3, thị phần môi giới của HSC đạt 6.3%, duy trì vị top 5 thị phần môi giới trên sàn HOSE.

Doanh thu từ hoạt động cho vay ký quỹ đạt 642 tỷ đồng, tăng 34%. Năng lực cho vay và thu nhập từ mảng này dự kiến sẽ được mở rộng sau khi nguồn vốn tăng thêm từ đợt phát hành cổ phiếu được ghi nhận trong tháng 10.

Doanh thu từ hoạt động tự doanh đạt 226 tỷ đồng, tăng 49%. Phần lớn danh mục HSC tập trung vào tài sản an toàn và có tính thanh khoản cao.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, HSC ghi nhận doanh thu 3,097 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 1,073 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 70% và 67% kế hoạch năm.

Tính đến ngày 30/09/2025, tổng tài sản của HSC đạt 44,762 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 10,624 tỷ đồng.

(*) Lãi và lỗ từ hoạt động tự doanh được bù trừ với nhau để số liệu mang tính so sánh

Trong quý 3, HSC đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, phân phối thành công 359,985,557 cổ phiếu, đạt 100% tổng số lượng chào bán, thu về gần 3,600 tỷ đồng. Phần vốn tăng thêm sẽ được sử dụng để tăng quy mô hoạt động cho vay ký quỹ và tự doanh, giúp HSC gia tăng năng lực cạnh tranh và sẵn sàng nắm bắt cơ hội thị trường trong thời gian tới.