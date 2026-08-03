Chứng khoán Kafi chuẩn bị IPO 125 triệu cổ phiếu và phát hành ESOP

Công ty cổ phần Chứng khoán Kafi (Kafi) vừa thông qua nghị quyết triển khai chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

Theo đó, Kafi sẽ chào bán 125 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá tối thiểu 15.000 đồng/cổ phiếu. Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu. Cổ phiếu chào bán được tự do chuyển nhượng.

Với tối thiểu 1.875 tỷ đồng thu về từ đợt chào bán, công ty dự kiến dùng 1.312,5 tỷ đồng để bổ sung vốn cho vay ký quỹ và 562,5 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.

Phương thức chào bán bao gồm bán trực tiếp tại tổ chức phát hành và thông qua đại lý phân phối. Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2026, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép, với thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.

Cùng với đó, Chứng khoán Kafi thông qua triển khai phát hành 3,75 triệu cổ phiếu ESOP. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về 37,5 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ.

Kafi công bố danh sách 59 cán bộ, nhân viên dự kiến được mua cổ phiếu ESOP đợt này. Trong đó, Chủ tịch Nguyễn Việt Cường dự mua 390.000 cổ phiếu, Tổng giám đốc Trịnh Thanh Cần dự mua 480.000 cổ phiếu,...

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Chứng khoán Kafi. Ảnh: Kafi

Được biết, cả hai phương án phát hành này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 diễn ra hồi tháng 4. Nếu hoàn tất hai đợt phát hành, vốn điều lệ của Kafi sẽ tăng từ 7.500 tỷ đồng lên 8.787 tỷ đồng.

Toàn bộ lượng cổ phiếu phát hành, bao gồm cả IPO và ESOP, sẽ được đăng ký lưu ký tập trung tại VSDC và hướng tới niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Trong trường hợp chưa đáp ứng đủ điều kiện niêm yết sau phát hành, Kafi sẽ chuyển sang đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM.

Để chuẩn bị cho việc chính thức lên sàn chứng khoán, Chứng khoán Kafi vừa đã trở thành công ty đại chúng theo Công văn số 6235/UBCK-QLKD của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ngày 6/7/2026.

Tại văn bản trên, UBCKNN xác nhận Chứng khoán Kafi hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15.

Theo bản công bố thông tin về công ty đại chúng, Chứng khoán Kafi thành lập tháng 12/2006 với tên gọi ban đầu là Chứng khoán Hoàng gia với vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng. Sau nhiều lần đổi tên, tháng 8/2022, Chứng khoán Globalmind Capital đổi tên thành Chứng khoán Kafi.

Tháng 3/2023, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng. Từ tháng 10/2025 đến thời điểm trở thành công ty đại chúng, Kafi có vốn điều lệ 7.500 tỷ đồng.

Tại thời điểm 12/6/2026, công ty có 138 cổ đông với 137 cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ tổng cộng 600 triệu cổ phiếu, chiếm 80% vốn điều lệ. Công đông lớn duy nhất là quỹ đầu tư nước ngoài Gentle Sun Investment Limited (trụ sở Nicosia, Síp) nắm 150 triệu cổ phiếu, tương đương 20% vốn điều lệ.