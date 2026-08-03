Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng bạc 3/8 tăng vọt: SJC, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải thế nào?

| | Thị trường chứng khoán

Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng.

Giá vàng hôm nay 3/8

Cập nhật thị trường vàng ngày 03/08/2026 ghi nhận đà tăng bứt phá đồng loạt ở hầu hết các thương hiệu lớn như SJC, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải cùng sự đi lên vọt đà của giá vàng thế giới và thị trường bạc. Mức tăng phổ biến dao động từ 0,5 triệu đến 0,6 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Giá vàng tại Tập đoàn Phú Quý: Vàng miếng SJC: Mua vào 137,5 triệu đồng/lượng – Bán ra 141,5 triệu đồng/lượng (tăng mạnh ở cả hai chiều). Nhẫn tròn Phú Quý 999.9: Mua vào 137,5 triệu đồng/lượng – Bán ra 141,5 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức 999.9: Mua vào 134,5 triệu đồng/lượng – Bán ra 140,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nguyên liệu / 999.9 phi SJC: Mua vào 130 triệu đồng/lượng.﻿

Giá vàng hôm nay 3/8. Khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra hiện dao động từ 4- 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC (Cập nhật tại TP.HCM & SJC niêm yết):
Vàng miếng SJC (1 lượng, 10 lượng, 1kg): Mua vào 137,5 triệu đồng/lượng – Bán ra 141,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 99,99% (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ): Mua vào 137 triệu đồng/lượng – Bán ra 141 triệu đồng/lượng.

Nữ trang 99,99%: Mua vào 134 triệu đồng/lượng – Bán ra 139 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải: Vàng miếng SJC / Nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K: Mua vào 137,7 triệu đồng/lượng – Bán ra 141,7 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức 24K (999.9): Mua vào 135,7 triệu đồng/lượng – Bán ra 140,7 triệu đồng/lượng. Vàng nguyên liệu 999.9: Mua vào ở mức 130 triệu đồng/lượng.

So với phiên giao dịch ngày hôm trước, giá vàng ngày 3/8 ghi nhận sự đi lên đồng điệu và đồng loạt.

Cập nhật giá vàng thế giới và giá bạc

Giá vàng thế giới (XAU/USD): Ghi nhận xu hướng bứt phá mạnh mẽ khi đạt ngưỡng 4.070,75 USD/ounce, tăng +0,60% (tương đương tăng thêm 24,41 USD/ounce) trong ngày

Không nằm ngoài xu hướng tích cực của thị trường kim loại quý, giá bạc hôm nay cũng ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt tại các đơn vị phân phối:

Tại Phú Quý: Bạc thỏi Phú Quý 999 (1 lượng, 10 lượng) / Bạc miếng 999: Mua vào 2,165 triệu đồng/lượng – Bán ra 2,232 triệu đồng/lượng (Tăng nhẹ cả 2 chiều).

Bạc thỏi 1Kg: Mua vào 57,733 triệu đồng/kg – Bán ra 59,519 triệu đồng/kg.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải: Bạc Tứ Quý BTMH 999 (1 lượng): Mua vào 2,153 triệu đồng/lượng – Bán ra 2,533 triệu đồng/lượng.

Bạc Thỏi BTMH 1KG: Mua vào 57,414 triệu đồng/kg – Bán ra 59,2 triệu đồng/kg.

PV

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
giá vàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngay và luôn: Điện Máy Xanh trả cổ tức 4.000 đồng/cp trong tháng 8

Ngay và luôn: Điện Máy Xanh trả cổ tức 4.000 đồng/cp trong tháng 8 Nổi bật

Đại gia Việt kiếm tiền thần tốc: Nhiều doanh nghiệp bỏ túi hàng chục tỷ đồng mỗi giờ

Đại gia Việt kiếm tiền thần tốc: Nhiều doanh nghiệp bỏ túi hàng chục tỷ đồng mỗi giờ Nổi bật

Chứng khoán Kafi chuẩn bị IPO 125 triệu cổ phiếu và phát hành ESOP

Chứng khoán Kafi chuẩn bị IPO 125 triệu cổ phiếu và phát hành ESOP

12:32 , 03/08/2026
Quốc Cường Gia Lai còn nợ bà Trương Mỹ Lan bao nhiêu tiền?

Quốc Cường Gia Lai còn nợ bà Trương Mỹ Lan bao nhiêu tiền?

11:33 , 03/08/2026
Chưa dừng ở bán thuốc và tiêm chủng, Long Châu tiến sang mảng xét nghiệm, miễn phí lấy mẫu tận nhà

Chưa dừng ở bán thuốc và tiêm chủng, Long Châu tiến sang mảng xét nghiệm, miễn phí lấy mẫu tận nhà

11:32 , 03/08/2026
CTCK hé lộ danh mục 30 cổ phiếu có thể vào rổ FTSE trong kỳ nâng hạng tháng 9

CTCK hé lộ danh mục 30 cổ phiếu có thể vào rổ FTSE trong kỳ nâng hạng tháng 9

11:14 , 03/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên