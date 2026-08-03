CTCK hé lộ danh mục 30 cổ phiếu có thể vào rổ FTSE trong kỳ nâng hạng tháng 9

Ngày 21/8/2026, FTSE Russell sẽ công bố danh mục cổ phiếu chính thức được đưa vào rổ chỉ số FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS) dành cho thị trường mới nổi, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.

Theo ước tính của Chứng khoán MB (MBS), khoảng 1,5 tỷ USD từ các quỹ ETF mô phỏng chỉ số sẽ được giải ngân ngay trong kỳ cơ cấu tháng 9/2026. Dòng vốn này sẽ tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trong đó, VIC được dự báo hút vốn mạnh nhất với giá trị mua ròng khoảng 46,4 triệu USD, tương đương khoảng 1,19% giá trị giao dịch trung bình 10 phiên. Xếp sau là VHM với khoảng 16 triệu USD, MSN và SHB cùng khoảng 9,2 triệu USD, SSI khoảng 7,5 triệu USD,...

MBS cho biết, theo ước tính của FTSE, tổng dòng vốn có thể được phân bổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam sau khi nâng hạng lên khoảng 6 tỷ USD, bao gồm cả các quỹ đầu tư chủ động và thụ động. Riêng dòng vốn từ các quỹ ETF mô phỏng chỉ số FTSE được ước tính đạt khoảng 1,5 tỷ USD trong vòng một năm.

Theo lộ trình phân bổ vốn của FTSE, dòng vốn vào thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được giải ngân theo 4 giai đoạn trong vòng một năm, bắt đầu từ kỳ cơ cấu tháng 9/2026 và hoàn tất vào tháng 9/2027.

Cụ thể, tại kỳ cơ cấu tháng 9/2026, khi Việt Nam chính thức được đưa vào chỉ số FTSE GEIS và đồng thời rời FTSE Frontier Index, các quỹ ETF thụ động dự kiến giải ngân khoảng 10% tổng dòng vốn, tương đương khoảng 140-150 triệu USD.

Đến kỳ cơ cấu bán niên tháng 3/2027, tỷ trọng phân bổ sẽ được nâng lên 20%, với giá trị ước khoảng 300 triệu USD. Tiếp đó, tại kỳ cơ cấu tháng 6/2027, các quỹ sẽ giải ngân thêm 35%, tương đương khoảng 525 triệu USD.

Giai đoạn cuối diễn ra tại kỳ cơ cấu tháng 9/2027, khi 35% dòng vốn còn lại, tương đương khoảng 525 triệu USD, được phân bổ. Theo MBS, ở giai đoạn này, các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ (midcap và smallcap) dự kiến sẽ được mua vào nhiều hơn, trong khi các cổ phiếu vốn hóa lớn đã được tích lũy dần qua các giai đoạn trước.

Theo MBS, các quỹ ETF sẽ mua cổ phiếu theo đúng tỷ trọng của từng mã trong rổ chỉ số ở mỗi giai đoạn. Sau từng kỳ cơ cấu, FTSE có thể điều chỉnh nhẹ tỷ trọng sau khi đánh giá khả năng giải ngân thực tế của các quỹ.

Những cổ phiếu vốn hóa lớn, có tỷ trọng cao trong rổ chỉ số sẽ được mua xuyên suốt nhiều giai đoạn nhằm hạn chế tác động đến diễn biến giá, trong khi các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ với tỷ trọng thấp nhiều khả năng sẽ được mua tập trung vào các giai đoạn cuối do quy mô giao dịch không gây xáo trộn đáng kể đối với thị trường.