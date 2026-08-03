Kỳ vọng VN-Index hướng lên vùng 1.850 điểm, MBS chỉ tên loạt nhóm ngành tiềm năng trong tháng 8

Trong báo cáo chiến lược mới công bố, Chứng khoán MB (MBS) cho biết sau mức giảm gần 7% trong tháng 7, VN-Index đang có cơ hội bước vào nhịp hồi phục mạnh hơn trong tháng 8 khi hàng loạt yếu tố hỗ trợ đồng thời xuất hiện.

Nhiều thông tin hỗ trợ thị trường trong tháng 8

Một trong những yếu tố đáng chú ý là quy định mới liên quan đến tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, có hiệu lực từ ngày 1/8. Theo MBS, việc điều chỉnh cách tính tiền gửi Kho bạc Nhà nước trong tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi có thể tạo thêm dư địa tín dụng cho các ngân hàng.

Nhóm ngân hàng quốc doanh, đặc biệt là VCB, BID và CTG, được đánh giá chịu ảnh hưởng rõ nét nhất do thường là nơi tiếp nhận lượng lớn tiền gửi tạm thời của Kho bạc Nhà nước. Việc khấu trừ 50% tiền gửi Kho bạc Nhà nước khi tính tỷ lệ LDR vừa đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực quản trị vốn, vừa tạo thêm dư địa để hệ thống ngân hàng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Một động lực khác đến từ Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội khóa XVI, dự kiến khai mạc ngày 3/8 và bế mạc ngày 24/8. Nội dung nghị sự tập trung vào 24 dự án luật và nghị quyết, trong đó có các đạo luật quan trọng như Luật Đất đai sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi.

MBS cho rằng việc hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý này có thể góp phần khai thông nguồn lực đất đai, tháo gỡ vướng mắc cho thị trường bất động sản và củng cố kỳ vọng của nhà đầu tư đối với các nhóm ngành liên quan.

Bên cạnh đó, ngày 21/8, FTSE Russell dự kiến công bố danh sách chính thức các cổ phiếu Việt Nam đáp ứng tiêu chí vào rổ FTSE Global Equity Index Series trong kỳ rà soát bán niên tháng 9. Sự kiện này được kỳ vọng tạo thêm động lực cho dòng vốn ngoại và gia tăng sự quan tâm đối với một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục tăng trên nền cao, ﻿định giá VN-Index trở lại vùng hấp dẫn

Kết quả kinh doanh quý 2/2026 cũng là một trong những điểm tựa quan trọng của thị trường.

Tính đến ngày 29/7, đã có 672 trong tổng số 1.525 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện khoảng 38,9% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý II/2026.

Tổng lợi nhuận sau thuế của nhóm doanh nghiệp này tăng 25,6% so với cùng kỳ. Dù thấp hơn tốc độ tăng trưởng trong ba quý gần nhất, kết quả trên vẫn được đánh giá tích cực trong bối cảnh nền so sánh đã ở mức cao.

Động lực chính đến từ khối doanh nghiệp phi tài chính với lợi nhuận tăng 36,1% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận của nhóm tài chính tăng 10,7%.

Tâm lý thị trường cũng được hỗ trợ khi lãnh đạo nhiều doanh nghiệp đăng ký mua vào lượng lớn cổ phiếu sau nhịp điều chỉnh sâu. Danh sách này bao gồm một số mã như VCI, PDR, VBB, KDH và MWG. Theo MBS, các giao dịch mua vào của người nội bộ có thể góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư đối với triển vọng doanh nghiệp.

Sau nhịp giảm mạnh trong tháng 7, định giá thị trường đã lùi về vùng thấp. Nếu loại trừ nhóm cổ phiếu liên quan đến Vingroup, P/E của VN-Index hiện ở mức khoảng 10,5 lần, tương đương giai đoạn thị trường chịu tác động từ thông tin thuế quan.

MBS cho rằng mức định giá này có thể kích thích dòng tiền quay trở lại thị trường, bao gồm cả dòng vốn ngoại. Khối ngoại đã xuất hiện tín hiệu mua ròng trở lại trong tuần cuối tháng 7, dù quy mô còn khá khiêm tốn.

Yếu tố mùa vụ cũng đang nghiêng về kịch bản tích cực. Theo thống kê của MBS, xác suất thị trường tăng điểm trong tháng 8 đạt khoảng 80%. Trong 6 năm gần nhất, VN-Index đều tăng trong tháng này, với mức tăng bình quân 3,9% — cao nhất trong năm.

Trên cơ sở đó, MBS kỳ vọng thị trường sẽ diễn biến tích cực trong tháng 8. Trong kịch bản cơ sở, VN-Index có thể hướng tới vùng 1.800 điểm. Ở kịch bản tích cực hơn, chỉ số có thể chinh phục mốc 1.850 điểm, trong khi vùng 1.600–1.650 điểm được xem là khu vực hỗ trợ.

Về chiến lược đầu tư, MBS khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi những nhóm cổ phiếu đã giảm sâu trong thời gian qua nhưng vẫn có triển vọng phục hồi, gồm chứng khoán, bất động sản, bán lẻ, ngân hàng quốc doanh, dầu khí, thép và logistics.