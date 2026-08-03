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Doanh nghiệp 100.000 tỷ sắp lên sàn, CEO “mơ” nhân đôi giá trị sau 5 năm, hé lộ một chính sách đặc biệt

| | Thị trường chứng khoán

Doanh nghiệp 100.000 tỷ sắp lên sàn, CEO “mơ” nhân đôi giá trị sau 5 năm, hé lộ một chính sách đặc biệt

“Phía trước vẫn còn những mục tiêu lớn hơn: phát huy hiệu quả 5 trụ cột tăng trưởng, từng bước nhân đôi quy mô và giá trị doanh nghiệp vào năm 2030, đưa DMX vươn tầm khu vực”, CEO Đoàn Văn Hiểu Em nhấn mạnh.

Ngày 6/8 tới đây, CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) sẽ chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán, đánh dấu một cột mốc lịch sử trong hành trình phát triển của Công ty. Với giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên 80.000 tỷ đồng, định giá của DMX lên đến hơn 100.000 tỷ đồng, lọt top vốn hóa trên sàn chứng khoán.

Nhân sự kiện đặc biệt này, ông Đoàn Văn Hiểu Em – CEO DMX đã có thông điệp mạnh mẽ về chặng đường sắp tới của doanh nghiệp với khẩu hiệu “Vượt đỉnh IPO – Vươn tầm khu vực – Mỗi năm vượt trội – 5 năm nhân đôi giá trị!”.

CEO DMX khẳng định IPO không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu của một chu kỳ tăng trưởng mới. Phía trước vẫn còn những mục tiêu lớn hơn: phát huy hiệu quả 5 trụ cột tăng trưởng, từng bước nhân đôi quy mô và giá trị doanh nghiệp vào năm 2030, đưa DMX vươn tầm khu vực , ông Hiểu Em nhấn mạnh.

Ông Hiểu Em cũng hé lộ, để ghi nhận những đóng góp của đội ngũ, đúng ngày 6/8 tới đây, DMX sẽ triển khai một CHÍNH SÁCH GHI NHẬN VƯỢT TRỘI dành cho toàn thể nhân viên. Chính sách sẽ được thiết kế phù hợp theo từng cấp bậc, vị trí và mức độ đóng góp, nhằm ghi nhận xứng đáng những nỗ lực của mỗi thành viên và cùng chia sẻ thành quả của cột mốc lịch sử này.

Ngày sau khi lên sàn, DMX sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào ngày 19/8, thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 26/8/2026. Các nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu DMX tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ nhận được tiền cổ tức chỉ khoảng ba tuần sau khi cổ phiếu chính thức giao dịch trên HoSE, tổng số tiền chi trả hơn 5.000 tỷ đồng. Động thái trả cổ tức ngay sau khi niêm yết cho thấy doanh nghiệp đang sở hữu nguồn lợi nhuận lũy kế và dòng tiền tương đối dồi dào.

DMX là thành viên thuộc CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) chuyên mảng bán lẻ ICT/CE với các chuỗi Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, TopZone, EraBlue và Thợ Điện Máy Xanh.

Về tình hình kinh doanh, DMX ước đạt doanh thu trên 32.700 tỷ đồng trong quý 2/2026, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ước vượt 2.580 tỷ đồng, tăng tới 80% so với quý 2/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, DMX ghi nhận tổng doanh thu thuần đạt 65.280 tỷ đồng (tăng 27%) và lợi nhuận sau thuế đạt 4.876 tỷ đồng (tăng 73%), hoàn thành 53% kế hoạch doanh thu và đạt tới 66% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Hà Linh

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