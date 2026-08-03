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Ông Nguyễn Hữu Trí bất ngờ xin từ nhiệm

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Ông Nguyễn Hữu Trí bất ngờ xin từ nhiệm

Ông Trí được bổ nhiệm là Chủ tịch HĐQT đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của công ty hồi tháng 2/2025.

Ngày 31/7/2026, Cộng ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki ( VikkiBanks) cho biết đã nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Hữu Trí – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Đơn từ nhiệm của Ông Trần Thiên Phước – Trưởng Ban kiểm soát và Đơn từ nhiệm của Ông Lê Nguyễn Quang Tâm – Thành viên Ban kiểm soát. Việc từ nhiệm sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Các vị lãnh đạo trên đều cho biết việc từ nhiệm là vì lý do cá nhân.

Được biết, ông Nguyễn Hữu Trí sinh năm 1977, được bổ nhiệm là Chủ tịch HĐQT đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của công ty hồi tháng 2/2025.

Về tình hình kinh doanh, quý 2/2026, VikkiBanks ghi nhận tổng doanh thu 65 tỷ đồng, trong đó, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 59 tỷ đồng, chiếm gần 91% tổng doanh thu; 5,1 tỷ đồng lãi từ các khoản cho vay và phải thu, chiếm 7,83% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Tính tới 30/6/2026, tổng tài sản của VikkiBanks tăng 26% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 63 tỷ lên hơn 303 tỷ đồng. Trong đó, các khoản cho vay ghi nhận hơn169 tỷ đồng , chiếm 56% tổng tài sản; tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt gần 18 tỷ đồng.

An Thái

Nhịp sống thị trường

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