Chưa dừng ở bán thuốc và tiêm chủng, Long Châu tiến sang mảng xét nghiệm, miễn phí lấy mẫu tận nhà

Sau khi mở rộng mạnh hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, Long Châu tiếp tục bổ sung mảnh ghép mới trong hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe.

Thông tin công bố trên website của Long Châu, chuỗi nhà thuốc thuộc FPT Retail đã chính thức ra mắt hệ thống Xét nghiệm Long Châu, cung cấp dịch vụ xét nghiệm y khoa ứng dụng công nghệ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Danh mục dịch vụ của hệ thống tương đối đa dạng, bao gồm các xét nghiệm thường quy nhằm kiểm tra những chỉ số sức khỏe cơ bản như máu, đường huyết, mỡ máu, chức năng gan và thận. Bên cạnh đó, Long Châu còn cung cấp các dịch vụ tầm soát ung thư, hỗ trợ phát hiện sớm dấu hiệu nguy cơ, cũng như các gói kiểm tra sức khỏe tổng quát được thiết kế theo từng độ tuổi và nhu cầu của khách hàng.

Quy trình xét nghiệm được triển khai qua 4 bước. Trước tiên, khách hàng được tư vấn miễn phí với bác sĩ để lựa chọn loại xét nghiệm phù hợp. Sau đó, khách hàng có thể đặt lịch theo thời gian và địa điểm mong muốn, thực hiện lấy mẫu tại trung tâm hoặc tại nhà và nhận kết quả trực tuyến qua tin nhắn SMS hoặc email.

Để triển khai dịch vụ, Xét nghiệm Long Châu hợp tác chiến lược với Gene Solutions và LabHouse. Theo thông tin từ doanh nghiệp, các phòng xét nghiệm đối tác đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế như ISO 15189:2022, qua đó bảo đảm tính chính xác và độ tin cậy của kết quả xét nghiệm.

Hiện hệ thống đang vận hành 5 điểm lấy mẫu trực tiếp tại TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai, đồng thời tiếp tục mở rộng mạng lưới để phục vụ khách hàng tại nhiều địa phương trên cả nước.

Bên cạnh hình thức lấy mẫu tại điểm xét nghiệm, Long Châu còn cung cấp dịch vụ lấy mẫu tận nơi trong phạm vi tối đa 15 km. Khách hàng trong bán kính dưới 10 km được miễn phí lấy mẫu tại nhà. Đối với phạm vi từ 10 đến 15 km, đơn hàng từ 500.000 đồng trở lên tiếp tục được miễn phí, trong khi đơn hàng dưới 500.000 đồng áp dụng mức phí lấy mẫu 50.000 đồng.

Hoàn thiện hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe

Việc tiến vào lĩnh vực xét nghiệm được xem là bước đi tiếp theo của FPT Retail trong quá trình mở rộng chuỗi giá trị chăm sóc sức khỏe. Trước đó, Long Châu đã xây dựng mạng lưới nhà thuốc quy mô lớn, đồng thời tham gia lĩnh vực tiêm chủng thông qua hệ thống trung tâm tiêm chủng Long Châu.

Mô hình mới giúp doanh nghiệp mở rộng hoạt động từ phân phối thuốc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe sang cung cấp các dịch vụ y tế như tiêm chủng, xét nghiệm và theo dõi sức khỏe. Các mảng hoạt động này có khả năng bổ trợ lẫn nhau, đồng thời tận dụng được mạng lưới điểm bán, lượng khách hàng và mức độ nhận diện thương hiệu mà Long Châu đã xây dựng trong những năm qua.

Tính đến cuối tháng 6/2026, hệ thống Long Châu sở hữu 2.639 nhà thuốc và 236 trung tâm tiêm chủng. Mạng lưới vẫn đang tiếp tục được mở rộng trên toàn quốc, hướng tới nâng cao khả năng tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân.

Không chỉ gia tăng quy mô, Long Châu hiện cũng là động lực tăng trưởng chính trong kết quả kinh doanh của FPT Retail. Trong 6 tháng đầu năm 2026, FPT Retail ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 30.743 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 52% kế hoạch cả năm.

Riêng chuỗi Long Châu mang về 21.448 tỷ đồng doanh thu, cũng tăng 33% so với cùng kỳ và hoàn thành 52% kế hoạch năm. Doanh thu bình quân của hệ thống đạt khoảng 1,3 tỷ đồng trên mỗi nhà thuốc trong một tháng.