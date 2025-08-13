Chứng khoán liên tục lập đỉnh mới

Trong chuỗi 7 phiên tăng liên tiếp, VN-Index đã chính thức chinh phục 1.600 điểm, mức cao nhất trong lịch sử 25 năm thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết phiên 12-8, chỉ số đại diện sàn TP HCM tăng hơn 11 điểm, đạt 1.608 điểm. Tính từ đầu tháng 8, chỉ số này đã tăng tổng cộng 113 điểm, tương đương gần 8% giá trị.

Đổ xô mở tài khoản mới khi chứng khoán Việt Nam lập đỉnh mới

Dòng tiền tiếp tục là động lực chính cho đà tăng này, khi sàn TP HCM ghi nhận tới 1,64 tỉ cổ phiếu được sang tay, trị giá hơn 45.320 tỉ đồng. Nhóm vốn hóa lớn chiếm gần một nửa với hơn 20.600 tỉ đồng.

Trước đó, VN-Index cũng ghi nhận mức tăng đến 126,5 điểm (9,19%), đạt 1.502,5 điểm, chính thức vượt đỉnh lịch sử đã lập vào năm 2021. Giá trị giao dịch bình quân tăng 76% so với cùng kỳ năm trước, đạt 32.827 tỉ đồng và tăng tới 80% so với mức bình quân 5 tháng đầu năm.

Thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh mẽ, nhiều mã cổ phiếu có mức sinh lời tính bằng lần đã thu hút rất đông người dân, cùng một lượng tiền lớn đổ vào kênh đầu tư này. Số liệu từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cho thấy trong tháng 7, toàn thị trường có thêm 226.153 tài khoản chứng khoán mới, mức cao nhất của thị trường từ trước đến nay.

Qua đó, nâng tổng số tài khoản tính đến cuối tháng 7 đạt 10,447 triệu, tương đương 10,4% dân số và gần chạm mục tiêu 11 triệu tài khoản vào năm 2030 mà Chính phủ đề ra.

Chưa đầy 2 tháng, VN-Index đã tăng liên tục hơn 200 điểm, lên mức cao nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Không khí "nhà nhà, người người" bước vào thị trường chứng khoán như giai đoạn 2020 - 2022 đã xuất hiện trở lại, kể cả với những người trước đây chưa từng nghĩ đến việc đầu tư cổ phiếu. Ông Trần Quang, một giáo viên ở phường An Khánh - TP HCM, vốn chỉ quen gửi tiền tiết kiệm, đã thử mở tài khoản với số tiền 200 triệu đồng để mua cổ phiếu và lãi ngay 15% chỉ sau 1 tuần.

Thấy hiệu quả, ông tiếp tục rút 500 triệu đồng từ sổ tiết kiệm để mua thêm cổ phiếu. "Mới một tháng mà tài khoản của tôi đã lãi hơn 20%, nếu gửi ngân hàng thì phải mất 3 năm mới được như vậy. Tôi đã chốt lời nhưng vẫn băn khoăn có nên mua lại hay không" - ông Quang chia sẻ.

Câu chuyện của Duyên, một nhân viên pha chế ở phường Xuân Hòa (TP HCM), còn thú vị hơn. Duyên được bạn bè chỉ cách mở tài khoản chứng khoán trên ví điện tử và mua 1 cổ phiếu với giá chưa tới 20.000 đồng nhưng lãi đến 26% chỉ 2 tuần. Thấy kiếm tiền quá dễ, Duyên tiếp tục trích lương 2 triệu đồng để đầu tư và hiện lãi hơn 10%. "Với em, khoản lãi này rất lớn. Đây cũng là cơ hội để em học cách đầu tư, tiết kiệm và giao dịch chứng khoán" - Duyên nói.

Không chỉ người mới mà ngay cả những nhà đầu tư từng "bỏ của chạy lấy người" cũng quay lại với thị trường. Ông Phan Thiên, ngụ phường Bình Trưng - TP HCM, từng tuyên bố "không bao giờ quay lại chứng khoán" sau khi lỗ hơn 300 triệu đồng, gần đây cũng "tái khởi động" tài khoản khi thấy sức hút của thị trường quá lớn cùng với lời rủ rê của bạn bè. Kết quả, ông Thiên nhanh chóng kiếm lời hơn 15% trong vòng 1 tháng. "Đây là điều trước đây tôi không tưởng tượng được" - ông nói.

Không thể tăng mãi

Theo ông Võ Minh Thành, Giám đốc Tư vấn Đầu tư Công ty Chứng khoán VPS, thị trường chứng khoán đang hưởng lợi từ cả yếu tố vĩ mô lẫn tâm lý nhà đầu tư. Cụ thể, Chính phủ đang kiên định với mục tiêu nâng hạng thị trường và hiện các điều kiện cần thiết đã gần như hoàn tất.

Chính sách tiền tệ cũng ở chu kỳ nới lỏng, khi tính đến hết tháng 7, tín dụng toàn hệ thống đã tăng khoảng 10% so với cuối năm 2024, tương đương 1,56 triệu tỉ đồng đã được bơm ra nền kinh tế. Mặt khác, lãi suất tiết kiệm duy trì mức thấp khiến dòng tiền tìm tới những kênh sinh lời cao hơn.

"Các kênh như bất động sản, vàng, ngoại tệ đều kém hấp dẫn. Cụ thể, bất động sản chi phí cao, thanh khoản thấp; vàng đã qua đợt sóng lớn; ngoại tệ ít biến động. Số tiền nhàn rỗi trong hệ thống ngân hàng tới hơn 18 triệu tỉ đồng theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, vẫn là nguồn lực khổng lồ có thể chảy vào chứng khoán" - ông Thành nhận định.

Thực tế, dòng tiền trên thị trường chứng khoán những ngày qua được các công ty chứng khoán mô tả là "lạ" và "rất mạnh", vượt qua cả những mô hình phân tích mà họ thường áp dụng. Ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Vikkibank, cho rằng đây là giai đoạn mà các dòng tiền cùng hợp lực chảy vào thị trường.

Không chỉ có tiền của nhà đầu tư chuyên nghiệp mà còn từ người nghỉ hưu, các khoản tiết kiệm lâu năm, vốn vay đầu tư, thậm chí cả dòng vốn của công ty chứng khoán, quỹ đầu tư và công ty bảo hiểm. "Họ chờ lúc thị trường mạnh như hiện tại để giải ngân, khiến dư nợ margin tăng nhanh" - ông nói.

Ngay cả khối đầu tư nước ngoài cũng quay lại mua ròng mạnh trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thống kê của Công ty Chứng khoán SSI cho thấy trong tháng 7, khối này đã mua ròng 8.500 tỉ đồng, đảo ngược xu hướng bán ròng 1.900 tỉ đồng của tháng 6, qua đó thu hẹp lượng bán ròng từ đầu năm xuống còn 37.500 tỉ đồng.

Theo ông Tuấn, thị trường hiện chưa đạt đỉnh vì nhiều nhóm ngành vẫn còn dư địa. Cổ phiếu ngân hàng chỉ mới tăng trưởng hơn 15% và chưa trở lại đỉnh cũ; cổ phiếu ngành bất động sản chỉ nổi bật ở một vài mã bluechip, còn dầu khí và các nhóm khác chưa bứt phá. "Quan trọng hơn, thị trường đi lên nhưng không có hiện tượng "một mã tăng trần liên tục" như giai đoạn 2021-2022, thay vào đó là sự phân hóa, tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng dù sợ bỏ lỡ cơ hội. Chính sự đi lên trong nghi ngờ này giúp thị trường bớt nóng và khó giảm sâu" - ông phân tích.

Dù vậy, ông cũng nhấn mạnh chứng khoán không thể tăng mãi. Nhà đầu tư nên chốt lời hợp lý và cơ cấu danh mục sang nhóm ngành khác tích cực hơn. "Chấp nhận lãi thấp thì rủi ro cũng thấp và khi còn nhiều người cầm tiền chờ mua vào, thị trường sẽ khó giảm mạnh" - ông nói.

Theo Công ty Chứng khoán SSI, đà tăng hiện tại của thị trường chứng khoán chủ yếu đến nền tảng vĩ mô ổn định, mục tiêu tăng trưởng GDP 2025 lên tới 8,3%-8,5%, thuộc hàng cao nhất thế giới; đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh; thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), sản xuất và tiêu dùng đều tăng cao bất chấp áp lực thuế quan toàn cầu.

"Chính sách tài khóa tiếp tục dẫn dắt, còn chính sách tiền tệ giữ vai trò hỗ trợ với mục tiêu tín dụng tăng và lãi suất cho vay giảm. Đặc biệt, tháng 10 tới, việc FTSE nâng hạng Việt Nam lên "thị trường mới nổi" được kỳ vọng tạo bước ngoặt cho thị trường vốn" - chuyên gia của công ty này nhìn nhận.

Nhà đầu tư cần tỉnh táo khi chứng khoán Việt Nam lập đỉnh mới Với những diễn biến tích cực về thị trường và nền kinh tế, Công ty Chứng khoán Rồng Việt dự báo VN-Index có thể biến động trong vùng 1.445-1.646. Tuy vậy, với sự hưng phấn quá mức của một số nhà đầu tư, các chuyên gia cảnh báo khi thị trường liên tục lập đỉnh, sẽ tiềm ẩn những biến động khó lường, đặc biệt khi tâm lý "sợ bỏ lỡ" đang lan rộng. "Nhà đầu tư, dù mới hay lâu năm, đều cần tỉnh táo trước cơn sóng lớn" - một chuyên gia nhấn mạnh.



