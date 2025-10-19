Chứng khoán mất đà tăng trước đỉnh mới, tuần tới sẽ ra sao?

Tuần qua, VN-Index có thời điểm đã chinh phục được mốc 1.790-1.800 điểm. Tuy nhiên, sau khi chạm vùng đỉnh, chỉ số nhanh chóng đảo chiều, chuyển sang trạng thái đi ngang và điều chỉnh trong các phiên còn lại của tuần.

Động lực tăng điểm của thị trường trong giai đoạn trước chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn , đặc biệt là Vingroup và nhóm ngân hàng, nhưng khi các mã này hạ nhiệt sau giai đoạn tăng mạnh, áp lực điều chỉnh đã lan tỏa toàn thị trường. Các mã trụ như VIC, VHM, VCB, CTG, VPB đồng loạt giảm, trở thành lực kéo chính khiến VN-Index mất điểm.

VN-Index giảm điểm khi nhóm cổ phiếu trụ hạ nhiệt.

Dòng tiền trên thị trường có dấu hiệu luân chuyển rõ rệt. Thay vì tập trung ở nhóm dẫn dắt, nhà đầu tư tìm đến các mã có tính đầu cơ và tiềm năng ngắn hạn thuộc nhóm bất động sản, giúp nhiều cổ phiếu trong ngành duy trì diễn biến sôi động. Nhóm Gelex Tuy nhiên, mức độ phân hóa cao khiến thị trường chung thiếu động lực để hồi phục bền vững.

Khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng, cho thấy sự thận trọng khi chỉ số tiệm cận vùng đỉnh lịch sử.

Nhóm phân tích của Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) nhận định, xu hướng ngắn hạn của VN-Index đang chịu áp lực bán mạnh tại vùng quanh 1.800 điểm - đây là ngưỡng kỹ thuật quan trọng, tương ứng với đường xu hướng nối các vùng đỉnh lớn của các năm 2018, 2021 và 2022.

Chuyên gia cho rằng chỉ số đã tạo đỉnh ngắn hạn trong vùng 1.780 - 1.800 điểm, và có khả năng tiếp tục điều chỉnh kiểm định vùng hỗ trợ 1.700 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất giai đoạn tháng 8 – 9/2025. Điều này phù hợp với diễn biến kỹ thuật khi thị trường cần thời gian tích lũy và hấp thụ lượng cung chốt lời sau nhịp tăng mạnh.

Trong báo cáo chiến lược tháng 10, SHS đã lưu ý rằng vùng 1.780 - 1.800 điểm không phải là vùng giá hợp lý để gia tăng hay mua đuổi. Công ty khuyến nghị nhà đầu tư đánh giá cẩn trọng các vị thế mua, cân nhắc kỹ yếu tố định giá và kết quả kinh doanh quý III của từng doanh nghiệp, đồng thời kiểm soát rủi ro ngắn hạn trong giai đoạn thị trường đang thiếu động lực tăng mới.

Hiện tại, ngay cả vùng 1.700 điểm cũng chưa được xem là vùng hấp dẫn để giải ngân mạnh, đặc biệt với những cổ phiếu đã tăng nóng trong thời gian qua. Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý, ưu tiên nắm giữ các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành, thuộc nhóm ngành chiến lược và hưởng lợi từ tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế.

Chuyên gia từ Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho biết, dòng tiền có dấu hiệu tìm kiếm đến các cổ phiếu hình thành nền giá vững chắc và gần như đi ngang trong giai đoạn thị trường tăng nóng trong gần hai tuần vừa qua.

Theo đó, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục theo hướng thực hiện hóa lợi nhuận đối với những mã đã đạt mục tiêu ngắn hạn và có dấu hiệu đảo chiều giảm; bên cạnh đó tìm kiếm cơ hội đầu tư mới ở những cổ phiếu thu hút sự tham gia của dòng tiền sau thời gian tích lũy dài và canh giải ngân thăm dò khi thị trường có tín hiệu hồi phục, cân bằng.

Thị trường bước vào mùa công bố kết quả kinh doanh quý III . Theo ước tính của SSI Research, trong 42 doanh nghiệp niêm yết được khảo sát, có tới 34 doanh nghiệp dự kiến tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước. Nhiều cái tên nổi bật gồm NT2, POW, FPT, CTR, SZC, PTB, DHC, ACB, BID, CTG, HDB, MBB, TCB, TPB, OCB, VHM, VPB, HPG, MSN, MWG, PNJ...

Đáng chú ý, nhóm ngân hàng như VPB, ACB, BID, CTG, HDB, MSB, TCB, TPB được dự báo ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số trong quý III, nhờ biên lãi ròng (NIM) duy trì ổn định và có xu hướng cải thiện.