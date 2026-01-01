Chứng khoán "ngập ngừng" ở vùng đỉnh, chuyên gia chỉ tên loạt nhóm cổ phiếu vẫn có thể hút tiền nhờ câu chuyên riêng

Dòng tiền trên thị trường chứng khoán đang xoay vòng ngày càng nhanh giữa các nhóm ngành, khiến không ít nhà đầu tư rơi vào trạng thái “vừa mua đã lỡ nhịp”. Trong bối cảnh VN-Index tiến sát vùng đỉnh lịch sử nhưng thiếu động lực bứt phá rõ ràng, thị trường bước vào giai đoạn phân hóa mạnh, đâu là chiến lược phù hợp để nhà đầu tư không bị “bào mòn” lợi nhuận?

VN-Index cần thêm thời gian củng cố mặt bằng giá

Theo ông Bùi Văn Huy – Phó Giám đốc FIDT , hiện tượng dòng tiền xoay vòng nhanh giữa các nhóm ngành là đặc trưng thường thấy khi thị trường bước vào vùng đỉnh lịch sử và thiếu động lực bứt phá rõ ràng. Trong bối cảnh này, dòng tiền có xu hướng đánh ngắn, luân chuyển liên tục và mang tính thăm dò, khiến các nhịp tăng thường diễn ra nhanh nhưng khó duy trì, đặc biệt ở những nhóm cổ phiếu đã tăng mạnh trước đó.

Ông Huy cho rằng việc nhiều nhà đầu tư “vừa vào đã lỡ nhịp” không hẳn đến từ việc chọn sai cổ phiếu, mà xuất phát từ sự thay đổi nhanh của trạng thái thị trường. Khi xu hướng chung chưa đủ mạnh, dòng tiền khó ở lại lâu tại một nhóm ngành, dẫn đến hiện tượng cổ phiếu chỉ tăng trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng điều chỉnh khi dòng tiền rút sang nhóm khác. Điều này khiến các chiến lược mua đuổi theo sóng ngắn dễ bị bào mòn lợi nhuận, ngay cả khi nhận định xu hướng không sai.

Từ góc nhìn cá nhân, ông Bùi Văn Huy cho rằng trong giai đoạn hiện nay, việc kỳ vọng một cú bứt phá nhanh của VN-Index có thể chưa phù hợp. Thị trường nhiều khả năng cần thêm thời gian để củng cố mặt bằng giá và chờ đợi những tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn từ cả dòng tiền lẫn kết quả kinh doanh, trước khi bước vào một pha tăng trưởng mạnh mẽ.

"Trong nhịp tới, tôi cho rằng kịch bản có xác suất cao là VN-Index tiếp tục vận động theo hướng tích lũy – dao động trong biên độ, thay vì hình thành ngay một nhịp tăng bứt phá mới. Sau khi không giữ được mốc 1.900 điểm, thị trường cần thêm thời gian để hấp thụ lượng cung chốt lời và kiểm định lại sức bền của dòng tiền ở vùng giá cao. Đồng thời, dữ liệu hiện tại cho thấy P/E của VN-Index đang dao động quanh mức 16,31 lần, mức này đã bắt đầu tiệm cận vùng định giá cao trong lịch sử", chuyên gia nhận định.

Trong bối cảnh đó, chiến lược phù hợp không phải là cố gắng bắt đúng vòng xoay của dòng tiền, mà là giảm tần suất giao dịch và hạ kỳ vọng lợi nhuận ngắn hạn. Theo ông Huy, hiệu quả đầu tư trong giai đoạn này thường đến từ sự kiên nhẫn và chọn lọc, hơn là giao dịch liên tục với kỳ vọng tối ưu hóa từng nhịp biến động nhỏ.

Nhà đầu tư nên ưu tiên các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, đóng vai trò ổn định danh mục, thay vì chạy theo các nhịp tăng nhanh mang tính đầu cơ. Việc chấp nhận bỏ lỡ một phần lợi nhuận ngắn hạn để tránh rủi ro đảo chiều đột ngột là lựa chọn hợp lý khi thị trường phân hóa mạnh.

Dòng tiền hướng đến nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng ﻿

Liên quan đến “chất xúc tác” đủ mạnh để giúp VN-Index bứt phá lên mặt bằng giá mới, chuyên gia FIDT cho rằng thị trường cần sự hội tụ của nhiều điều kiện, thay vì chỉ một yếu tố đơn lẻ. Theo đó, động lực quan trọng nhất vẫn đến từ triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp, đặc biệt là khả năng hiện thực hóa tăng trưởng trong năm 2026, thay vì chỉ dừng ở kỳ vọng.

Bên cạnh đó, việc mặt bằng lãi suất duy trì ổn định, áp lực tỷ giá hạ nhiệt và môi trường chính sách rõ ràng hơn sẽ đóng vai trò hỗ trợ tâm lý, giúp dòng tiền sẵn sàng chấp nhận mặt bằng giá cao hơn. Tuy nhiên, đây đều là những yếu tố cần thời gian để thẩm thấu và khó tạo ra tác động tức thì trong một vài phiên hay một tuần giao dịch.

Ở góc độ nhóm ngành, ông Huy cho rằng dòng tiền trong thời gian tới vẫn mang tính chọn lọc cao, tập trung vào những nhóm có vai trò giữ nhịp thị trường và nền tảng cơ bản vững. Nhóm cổ phiếu vốn Nhà nước có thể tiếp tục được chú ý nhờ câu chuyện tái cơ cấu và cải thiện hiệu quả hoạt động mang tính trung – dài hạn. Nhóm ngân hàng vẫn là trụ cột quan trọng, nhưng xu hướng sẽ phân hóa rõ hơn, ưu tiên những ngân hàng có chất lượng tài sản tốt và tăng trưởng lợi nhuận ổn định.

Ngoài ra, dòng tiền sẽ dần quan tâm nhiều hơn đến những nhóm gắn với câu chuyện phục hồi và tăng trưởng rõ nét của năm 2026. Nhóm tiêu dùng và bán lẻ được kỳ vọng nổi bật nhờ khả năng mở rộng thị phần của các doanh nghiệp đầu ngành, cùng với sự phục hồi của cầu nội địa, thu nhập và tâm lý chi tiêu, đặc biệt khi mặt bằng lãi suất ổn định hơn và áp lực vĩ mô giảm bớt.

Trong khi đó, bất động sản khu công nghiệp tiếp tục là nhóm hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng kết nối cải thiện, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng và dòng vốn FDI, với triển vọng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận được nhìn thấy rõ hơn trong năm 2026 so với giai đoạn trước.