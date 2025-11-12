Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chứng khoán ngày 13-11: Cổ phiếu lớn tiếp tục dẫn dắt thị trường?

12-11-2025 - 21:14 PM | Thị trường chứng khoán

Những biến động từ nhóm cổ phiếu lớn đã dẫn dắt xu hướng thị trường. Diễn biến này có thể còn tiếp diễn trong phiên 13-11

Chứng khoán ngày 13-11: Cổ phiếu lớn tiếp tục dẫn dắt thị trường?- Ảnh 1.

Kết phiên 12-1, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.642 điểm, tăng 10 điểm (+0,63%)

Mở cửa ngày 12-11, VN-Index tiếp tục đà tăng ngay từ những phút đầu nhờ sắc xanh lan tỏa ở nhóm ngân hàng (VCB +2,1%, BID +1,8%, CTG +2,3%) và bán lẻ (MWG +3,2%, PNJ +2,7%). Chỉ số VN-Index nhanh chóng vượt mốc 1.640 điểm chỉ sau 30 phút giao dịch.

Đáng chú ý, nhóm Vingroup duy trì phong độ dẫn dắt với VIC (+4,1%), VHM (+2,9%) và VRE (+3,5%) đồng loạt bứt phá. Nhóm tiêu dùng thiết yếu cũng góp phần quan trọng khi VNM (+2,6%) và MSN (+1,9%) thu hút dòng tiền mạnh.

Bước vào phiên chiều, áp lực chốt lời gia tăng ở một số mã ngân hàng lớn khiến VN-Index thu hẹp biên độ, lùi về vùng 1.635 điểm. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy nhanh chóng nhập cuộc, giúp chỉ số VN-Index phục hồi và đóng cửa ở mức 1.642 điểm, tăng 10 điểm (+0,63%).

Theo Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS) đà tăng đang được củng cố bởi nhóm cổ phiếu lớn. VN-Index có khả năng thử thách vùng đỉnh 1.650 điểm trong 1-2 phiên tới nếu nhóm ngân hàng và Vingroup duy trì được đà tăng.

Nhóm nghiên cứu của Công ty Chứng khoán nhận định nhóm cổ phiếu bán lẻ và tiêu dùng đang trong giai đoạn bứt phá. Nhà đầu tư có thể giải ngân thăm dò tại các nhịp điều chỉnh, ưu tiên cổ phiếu có thanh khoản cải thiện.

Tuy vậy, Công ty Chứng khoán MB khuyến cáo rủi ro ngắn hạn đến từ áp lực chốt lời và biến động tỉ giá. Nhà đầu tư nên quản trị tỉ trọng, tránh sử margin cổ phiếu ở mức cao.

Theo Thy Thơ

Người Lao Động

