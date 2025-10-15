Chứng khoán ngày 16-10: Cổ phiếu ngân hàng, bất động sản… dẫn dắt dòng tiền?

Kết phiên 15-10, VN- Index đóng cửa tại 1.757 điểm, giảm 3 điểm (tương đương 0,18%)

Phiên giao dịch sáng 15-10 mở đầu với VN- Index tăng điểm. Tuy nhiên, ngay sau đó, chỉ số này biến động lình xình trong biên độ khoảng 13 điểm.

Điểm nhấn trong phiên sáng thuộc về các cổ phiếu ngân hàng như VPB, LPB, MBB và nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái GEX (GEE, GEX), với mức tăng tốt giúp VN-Index duy trì sắc xanh. Thế nhưng, do áp lực chốt lời gia tăng về cuối phiên sáng đã khiến VN-Index giảm điểm nhẹ.

Sang phiên chiều, thị trường tiếp tục dao động quanh mốc 1.760 điểm, với diễn biến giằng co rõ rệt. Nhóm Vingroup, sau chuỗi phiên tăng nóng, ghi nhận sự điều chỉnh, tạo áp lực lên chỉ số chung.

Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu blue-chip thuộc nhóm ngân hàng, hệ sinh thái GEX, và mã VJC (Vietjet) đóng vai trò trụ đỡ, giúp VN-Index thu hẹp đà giảm. Đặc biệt, nhóm bất động sản trở thành tâm điểm thu hút dòng tiền, với KDH và HDG tăng giá trần, cùng một số mã khác như DIG, NVL có mức tăng giá đáng chú ý.

Kết thúc phiên giao dịch, VN- Index đóng cửa tại 1.757 điểm, giảm 3 điểm (tương đương 0,18%)

Theo nhận định của Công ty Chứng khoán VCBS, VN-Index đang trong giai đoạn củng cố động lực quanh vùng 1.750-1.780 điểm. Sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu blue-chip cho thấy thị trường đang điều chỉnh sau đợt tăng giá mạnh trước đó.

VCBS khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc chốt lời ngắn hạn đối với các mã đã đạt mục tiêu hoặc có tín hiệu đảo chiều, đồng thời duy trì tỉ trọng ở các mã vẫn giữ xu hướng tăng.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho biết thanh khoản phiên 15-10 giảm, cho thấy trạng thái thăm dò giữa cung và cầu. VDSC đánh giá đây là diễn biến bình thường, vì thị trường cần thời gian để thu hút thêm dòng tiền.

VDSC dự báo trong các phiên tới, VN- Index sẽ tiếp tục được hỗ trợ tại vùng 1.750 điểm và có cơ hội hồi phục để thử thách áp lực cung tại vùng cản 1.800 điểm.

Cả Công ty Chứng khoán VCBS và VDSC đều đồng thuận rằng nhà đầu tư nên tận dụng nhịp điều chỉnh, để nâng dần tỉ trọng cổ phiếu, nhưng cần tránh trạng thái mua đuổi ở vùng giá cao. Các nhóm cổ phiếu đang thu hút dòng tiền như chứng khoán, ngân hàng, bất động sản có thể là cơ hội để giải ngân thăm dò.