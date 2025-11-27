Chứng khoán ngày 27-11: Cổ phiếu giảm áp đảo, một mã ngân hàng bất ngờ "tím ngắt"

VN-Index chốt ngày giao dịch tại mốc 1.684,32 điểm, tăng 3,96 điểm tương đương 0,24%, chủ yếu nhờ lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn. Bề mặt xanh của chỉ số không phản ánh đúng sức khỏe thị trường khi độ rộng nghiêng mạnh về phía giảm.

Dữ liệu cho thấy toàn sàn HoSE có 171 mã giảm, trong khi chỉ có 137 mã tăng và 58 mã đứng giá, tạo nên trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng" rõ nét. Sắc đỏ bao phủ phần lớn các nhóm ngành, đặc biệt là bất động sản, chứng khoán, vật liệu cơ bản và bán lẻ.

Trong khi đó, số ít trụ như MSN, VIC, VPB hay một vài mã năng lượng có nhịp hồi nhẹ, đủ để giữ VN-Index không rơi khỏi mốc tham chiếu.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ áp lực chốt lời tăng mạnh khi VN-Index tiến sát vùng kháng cự quan trọng quanh 1.700 điểm. Đây được xem là vùng dễ xuất hiện rung lắc do nhiều nhà đầu tư vẫn gồng lỗ trong đợt tích lũy hồi cuối tháng 10. Dòng tiền vì vậy trở nên thận trọng, luân chuyển nhanh và thiên về các nhịp bán giảm rủi ro hơn là mở vị thế mới.

Khối ngoại trong phiên cũng quay đầu bán ròng hơn 10,9 tỉ đồng, sau chuỗi phiên mua ròng trước đó. Ở chiều bán, VCB, VIC, ACB và TCB là những mã chịu áp lực lớn nhất; trong khi POW, TCX, MBB và VIX là các điểm sáng hiếm hoi khi vẫn được nhà đầu tư nước ngoài gom vào.

Trên bản đồ nhiệt thị trường, sắc đỏ chiếm áp đảo ở nhóm bất động sản khi nhiều mã giảm sâu như NVL, DIG, DXG, KDH. Nhóm chứng khoán, thường dẫn nhịp trong các pha thị trường hưng phấn, cũng lùi bước khi SSI, VCI, HCM, SHS đều mất điểm.

Ngay cả nhóm thép và vật liệu cơ bản vốn được kỳ vọng hưởng lợi từ đầu tư công cũng suy yếu, thể hiện qua HPG, NKG, HSG đồng loạt sụt nhẹ.

Trong khi đó, ngành tài chính – ngân hàng có sự phân hóa mạnh: một số mã như VIB, MBB, VPB giữ được sắc xanh nhưng nhiều mã trụ như VCB, TCB, CTG lại điều chỉnh, khiến lực đỡ chung không đủ lan tỏa sang toàn thị trường. Đáng chú ý, mã MSB bất ngờ tăng kịch trần sau thông tin thoái vốn của VNPT.

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa đăng ký bán đấu giá hơn 188,7 triệu cổ phần tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).

Mức giá khởi điểm được đưa ra là 18.239 đồng/cổ phiếu, cao gần 1,5 lần so với thị giá MSB hiện tại là 13.000 đồng/cổ phiếu.

Buổi đấu giá dự kiến diễn ra vào sáng 26-12-2025 tại HNX, dành cho cả nhà đầu tư tổ chức lẫn cá nhân, trong và ngoài nước.

Theo giới phân tích, về tổng thể, phiên 27-11 cho thấy thị trường đang đối mặt trạng thái "tăng điểm nhưng thiếu lực" – dấu hiệu thường thấy khi chỉ số tiến vào vùng cản mạnh. Nếu dòng tiền không cải thiện, VN-Index có thể tiếp tục rung lắc trong các phiên tới và cần thời gian tích lũy thêm trước khi có thể vượt mốc 1.700 điểm một cách bền vững.