Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán ngày 31-10: Biến động khó lường?

30-10-2025 - 21:40 PM | Thị trường chứng khoán

Sau phiên mất 16 điểm ngày 30-10, Công ty Chứng khoán VCBS cảnh báo nhà đầu tư cần bám sát từng nhịp biến động để kịp thời cơ cấu danh mục cổ phiếu.

Chứng khoán ngày 31-10: Biến động khó lường?- Ảnh 1.

Kết phiên 30-10, chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.669 điểm, giảm 16 điểm (tương đương 0,96%).

Trong phiên giao dịch sáng 30-10, các cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm Vingroup (VHM, VIC, VRE) tiếp tục gây áp lực mạnh lên chỉ số VN-Index. Ngược lại, một số cổ phiếu riêng lẻ như VJC, FPT, MSN vẫn thu hút dòng tiền. Điểm sáng là dòng tiền dồn vào một số cổ phiếu ngành bất động sản (KDH, KHG, HDC, NLG) và chăn nuôi (HAG, ANV).

Bước sang phiên chiều, thị trường tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Áp lực bán gia tăng ở nhóm ngân hàng và tiêu dùng, cùng việc thu hẹp đà tăng của VJC, FPT, khiến VN-Index có lúc giảm xuống dưới mốc 1.665 điểm.

Tuy nhiên, trong nửa cuối phiên chiều, lực cầu bắt đáy tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn ngành ngân hàng và chứng khoán đã giúp chỉ số thu hẹp một phần mức giảm. Sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế với 175 mã giảm – 148 mã tăng trên sàn HOSE; thanh khoản suy yếu so với phiên trước, cho thấy lực cầu mua chủ động còn yếu. Khối ngoại bán ròng mạnh 1.152 tỉ đồng, tập trung tại các mã VIX, GEX, MBB.

Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.669 điểm, giảm 16 điểm (tương đương 0,96%).

Theo Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS), dòng tiền đang phân hóa và chưa thực sự lan tỏa mạnh mẽ. Trong bối cảnh biến động lớn và các nhóm ngành lệch pha rõ rệt, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư bám sát diễn biến thị trường để kịp thời cơ cấu danh mục nếu xuất hiện biến động mạnh bất ngờ. Đồng thời, cần chủ động hạ tỉ trọng đòn bẩy tài chính, giữ sức mua và tâm lý ổn định để tận dụng các nhịp rung lắc lướt sóng, tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn.

Một số công ty chứng khoán khác nhận định thị trường đang trong giai đoạn rung lắc mạnh. Nhà đầu tư cần liên tục theo dõi diễn biến phiên 31-10 và chỉ giải ngân khi xuất hiện tín hiệu bắt đáy giá cổ phiếu rõ ràng.

Theo Thy Thơ

Người Lao Động

Từ Khóa:
chứng khoán

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nâng hạng thị trường chứng khoán là cơ hội lớn để Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ tài chính thế giới

Nâng hạng thị trường chứng khoán là cơ hội lớn để Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ tài chính thế giới Nổi bật

850.000 tỷ vốn hóa: Vingroup đứng ở đâu trên bản đồ những “gã khổng lồ” lớn nhất Đông Nam Á?

850.000 tỷ vốn hóa: Vingroup đứng ở đâu trên bản đồ những “gã khổng lồ” lớn nhất Đông Nam Á? Nổi bật

Một công ty "họ" Viettel báo doanh thu và lợi nhuận quý 3 cao kỷ lục, lượng tiền trong "két" tăng mạnh

Một công ty "họ" Viettel báo doanh thu và lợi nhuận quý 3 cao kỷ lục, lượng tiền trong "két" tăng mạnh

17:43 , 30/10/2025
Một mã Bluechips được tự doanh CTCK "gom" đột biến hơn trăm tỷ trong phiên 30/10

Một mã Bluechips được tự doanh CTCK "gom" đột biến hơn trăm tỷ trong phiên 30/10

17:02 , 30/10/2025
Hà Tĩnh thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án của Vingroup

Hà Tĩnh thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án của Vingroup

16:32 , 30/10/2025
Chứng khoán UP chào bán hơn 32 triệu cổ phiếu để tăng gấp đôi vốn điều lệ

Chứng khoán UP chào bán hơn 32 triệu cổ phiếu để tăng gấp đôi vốn điều lệ

16:10 , 30/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên