Chứng khoán ngày 31-10: Biến động khó lường?

Kết phiên 30-10, chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.669 điểm, giảm 16 điểm (tương đương 0,96%).

Trong phiên giao dịch sáng 30-10, các cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm Vingroup (VHM, VIC, VRE) tiếp tục gây áp lực mạnh lên chỉ số VN-Index. Ngược lại, một số cổ phiếu riêng lẻ như VJC, FPT, MSN vẫn thu hút dòng tiền. Điểm sáng là dòng tiền dồn vào một số cổ phiếu ngành bất động sản (KDH, KHG, HDC, NLG) và chăn nuôi (HAG, ANV).

Bước sang phiên chiều, thị trường tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Áp lực bán gia tăng ở nhóm ngân hàng và tiêu dùng, cùng việc thu hẹp đà tăng của VJC, FPT, khiến VN-Index có lúc giảm xuống dưới mốc 1.665 điểm.

Tuy nhiên, trong nửa cuối phiên chiều, lực cầu bắt đáy tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn ngành ngân hàng và chứng khoán đã giúp chỉ số thu hẹp một phần mức giảm. Sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế với 175 mã giảm – 148 mã tăng trên sàn HOSE; thanh khoản suy yếu so với phiên trước, cho thấy lực cầu mua chủ động còn yếu. Khối ngoại bán ròng mạnh 1.152 tỉ đồng, tập trung tại các mã VIX, GEX, MBB.

Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.669 điểm, giảm 16 điểm (tương đương 0,96%).

Theo Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS), dòng tiền đang phân hóa và chưa thực sự lan tỏa mạnh mẽ. Trong bối cảnh biến động lớn và các nhóm ngành lệch pha rõ rệt, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư bám sát diễn biến thị trường để kịp thời cơ cấu danh mục nếu xuất hiện biến động mạnh bất ngờ. Đồng thời, cần chủ động hạ tỉ trọng đòn bẩy tài chính, giữ sức mua và tâm lý ổn định để tận dụng các nhịp rung lắc lướt sóng, tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn.

Một số công ty chứng khoán khác nhận định thị trường đang trong giai đoạn rung lắc mạnh. Nhà đầu tư cần liên tục theo dõi diễn biến phiên 31-10 và chỉ giải ngân khi xuất hiện tín hiệu bắt đáy giá cổ phiếu rõ ràng.