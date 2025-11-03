Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chứng khoán ngày 4-11: Cổ phiếu chịu áp lực cung mạnh, nhà đầu tư cần thận trọng

03-11-2025 - 22:06 PM | Thị trường chứng khoán

Phiên giao dịch ngày 3-11 phản ánh nguồn cung cổ phiếu đang gây sức ép. Liệu xu hướng này có kéo dài sang phiên 4-11

Chứng khoán ngày 4-11: Cổ phiếu chịu áp lực cung mạnh, nhà đầu tư cần thận trọng- Ảnh 1.

Chốt ngày 3-11, VN-Index đóng cửa tại 1.617 điểm, giảm 22 điểm (-1,38%)

VN-Index mở cửa phiên 3-11 tăng gần 5 điểm so với tham chiếu, nhưng áp lực bán nhanh chóng chiếm ưu thế, đẩy chỉ số này lùi về vùng 1.625 điểm. Nhóm ngân hàng, tiêu dùng và một số blue-chip như HPG cùng VJC chịu trận bán tháo mạnh nhất.

Ngược lại, dòng tiền tìm đến các ngành phòng thủ như dầu khí và vận tải biển bật tăng ấn tượng với GMD (+2,20%), HAH (+4,07%), PVD (+4,39%). 30 phút cuối phiên sáng, lực cầu bắt đáy tại HPG và nhóm Vingroup (VIC, VHM) giúp chỉ số VN-Index hồi nhẹ, đóng cửa phiên sáng tại 1.651 điểm (+12,11 điểm).

Bước sang phiên chiều, áp lực bán từ nhóm ngân hàng và chứng khoán gia tăng đột biến, đẩy VN-Index có lúc giảm tới 15 điểm. Trong 15 phút giao dịch cuối cùng thị trường chứng kiến "cơn bão" xả hàng tại các cổ phiếu ngân hàng (MBB, HDB), bất động sản (VRE, VIC) và chứng khoán (SSI, VND). Sắc đỏ trên sàn HOSE bao trùm bảng điện với 240 mã giảm so với chỉ 85 mã tăng.

Chốt ngày 3-11, VN-Index đóng cửa tại 1.617 điểm, giảm 22 điểm (-1,38%) - mức giảm mạnh nhất trong hơn 1 tháng qua.

Công ty Chứng khoán VCBS cho biết VN-Index mất mốc 1.620 chỉ sau 1 phiên điều chỉnh. Nhà đầu tư cần bám sát thị trường, cơ cấu danh mục khi chạm ngưỡng cắt lỗ. "Thay vì vội bắt đáy, nhà đầu tư có thể sàng lọc các mã cổ phiếu giữ vững vùng giá hỗ trợ, để giải ngân khi thị trường ngừng giảm điểm" - Công ty Chứng khoán VCBS khuyến nghị.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định thanh khoản phiên 3-11 tăng mạnh, cho thấy nguồn cung cổ phiếu đang nóng lên. Nhà đầu tư nên quan sát cung - cầu cổ phiếu, cân nhắc chốt lời khi thị trường hồi phục hoặc chờ mua cổ phiếu tại vùng giá hợp lý.

Theo Tin- ảnh: Thy Thơ

Người Lao Động

