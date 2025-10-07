Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

07-10-2025 - 08:56 AM | Thị trường chứng khoán

Phiên giao dịch ngày 6-10 chứng kiến trên sàn HoSE có 22 cổ phiếu tăng giá kịch trần. Nhà đầu tư cần làm gì trong phiên giao dịch ngày 7-10?

Chứng khoán ngày 7-10: VN-Index bứt phá mạnh mẽ, nhà đầu tư cần làm gì?- Ảnh 1.

VN-Index ngày 6-10 tăng điểm rất mạnh dưới sự dẫn dắt của cổ phiếu vốn hóa lớn VCB, VPB, HPG, VIC...

Chứng khoán Việt ngày 6-10 ghi nhận sự bứt phá ngoạn mục của VN-Index khi chỉ số mở cửa tăng gần 30 điểm, tiến lên 1.690 điểm, nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Động lực tăng điểm lan tỏa từ các nhóm ngành chủ chốt như ngân hàng, bán lẻ và thép, giúp sắc xanh cổ phiếu chiếm ưu thế.

Đặc biệt, nhóm cổ phiếu midcap (nhóm cổ phiếu các công ty có mức vốn hóa từ 1.000 đến 10.000 tỉ đồng thuộc các ngành chứng khoán và bất động sản thể hiện sự hồi phục ấn tượng, thu hút sự chú ý của dòng tiền.

Sang phiên chiều, VN-Index duy trì đà tăng ổn định, dao động trong biên độ hẹp quanh mốc 1.680 trước khi bứt phá vượt 1.690 và đóng cửa tại mức cao nhất phiên, đạt 1.695điểm, tăng 49,6 điểm (tương đương 3,02%). Thanh khoản thị trường cải thiện đáng kể, phản ánh sự sôi nổi của dòng tiền giải ngân. Tuy nhiên, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với tổng giá trị 1.856 tỉ đồng, tập trung vào các mã như MWG, MBB, và FPT, tạo áp lực ngược chiều với khối nội.

Công ty Chứng khoán VCBS nhận định phiên tăng điểm ngày 6-10 là tín hiệu tích cực, với sự dẫn dắt của cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB, VPB, HPG, và VIC, kết hợp với thanh khoản cải thiện. "Nhà đầu tư có thể nắm giữ các cổ phiếu đang có xu hướng tăng tốt, đồng thời tìm cơ hội giải ngân cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản, vốn đang thu hút dòng tiền với mục tiêu lướt sóng" - Công ty Chứng khoán VCBS khuyến nghị.

Theo Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), thị trường được hỗ trợ bởi thông tin tích cực từ GDP quý III/2025. Thanh khoản tăng so với phiên trước, cho thấy dòng tiền đang phản ứng tích cực. Quán tính tăng điểm có thể đẩy VN-Index đến vùng cản mạnh 1.710 điểm (vùng đỉnh cũ). Nhưng áp lực cung cầu tại vùng này sẽ gia tăng, có thể dẫn đến tranh chấp mạnh.

Thế nên VDSC khuyến nghị nhà đầu tư tận dụng các nhịp tăng điểm để chốt lời các vị thế ngắn hạn, tránh mua đuổi ở vùng giá cao, cân nhắc giải ngân vào các cổ phiếu có nền giá tích lũy tốt.

Theo Tin- ảnh: Thy Thơ

Người Lao Động

