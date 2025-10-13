Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chứng khoán phá vỡ mọi kỷ lục

13-10-2025 - 17:59 PM | Thị trường chứng khoán

Phiên giao dịch đầu tuần (13/10) ghi nhận mốc cao mới trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam, khi VN30-Index lần đầu vượt 2.000 điểm.

VN-Index cũng lập đỉnh mới với mốc 1.765 điểm. Dòng tiền tập trung vào nhóm vốn hóa lớn, cũng chính là các mã chủ lực cho đà tăng hôm nay. VIC kéo gần 12 điểm, khi cổ phiếu tăng trần 7% lên 205.400 đồng cổ phiếu. Đây cũng là mốc đỉnh mới của cổ phiếu Vingroup.

Theo đó, vốn hóa tập đoàn này gần cán mốc 800 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 100 nghìn tỷ đồng chỉ qua 2 phiên VIC liên tiếp tăng trần. Cùng “họ” Vin còn có VHM, VRE, VPL tăng giá, trong đó VRE cũng tăng sát giá trần, với mức 6,6% lên 43.000 đồng/cổ phiếu.

Chứng khoán phá vỡ mọi kỷ lục- Ảnh 1.

VIC kéo VN-Index gần 12 điểm, khi cổ phiếu tăng trần 7% lên 205.400 đồng cổ phiếu.

Việc VN-Index liên tục lập đỉnh có đóng góp quan trọng, chủ lực từ các mã nhóm Vingroup. Rổ VN30 còn có VJC tăng trần, lên mức 142.600 đồng/ đơn vị. Với lực kéo từ 2 cổ phiếu tăng trần, VN30-Index bứt phá hơn 31 điểm, vượt mốc 2.000 điểm.

Đây là lần đầu trong lịch sử thị trường chứng khoán, VN30-Index cán mốc này, lên ngưỡng 2.012 điểm. Nhóm vốn hóa lớn còn ghi nhận đóng góp của CTG, VNM, HDB, LPB, GVR…

Trong khi đó, dù các chỉ số lập đỉnh mới, thị trường vẫn trong cảnh “xanh vỏ đỏ lòng”, với số mã giảm giá trên HoSE chiếm áp đảo. Nhóm thép tiếp tục “ghì” thị trường khi HPG giảm 2,03% và là mã tác động tiêu cực nhất. Trong khi đó, các cổ phiếu ngân hàng như VPB, ACB, MBB, BID cũng đồng loạt điều chỉnh nhẹ, cho thấy sự phân hóa rõ trong nhóm này.

Sắc đỏ cũng chiếm áp đảo với nhóm công nghiệp, xây dựng , vật liệu, dầu khí, bảo hiểm…

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 17,57 điểm (1,01%) lên 1.765,12 điểm. HNX-Index tăng 1,73 điểm (0,63%) lên 275,35 điểm. UPCoM-Index tăng hơn 1 điểm, đạt 112,7 điểm. Thanh khoản tăng mạnh trở lại, với giá trị giao dịch HoSE hơn 44.500 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ, với việc bán ròng gần 1.160 tỷ đồng, tập trung vào HPG, VRE, VHM, MBB, MSN…

Theo Việt Linh

Tiền Phong

