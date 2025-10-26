Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

26-10-2025 - 00:09 AM | Thị trường chứng khoán

Chứng khoán Phố Wall muốn bán ra toàn bộ 2,14 triệu cổ phiếu HAF, tương ứng 14,76% vốn điều lệ CTCP Thực phẩm Hà Nội.

CTCP Chứng khoán Phố Wall (mã: WSS, sàn HNX) vừa đăng ký giao dịch bán ra toàn bộ 2,14 triệu cổ phiếu HAF, tương ứng 14,76% vốn điều lệ CTCP Thực phẩm Hà Nội trong thời gian từ 29/10 đến 28/11/2025.

Sau giao dịch, WSS sẽ giảm tỷ lệ sở hữu xuống 0% và không còn là cổ đông của HAF.

Được biết, ông Nguyễn Viết Thắng - Thành viên Ban Kiểm soát HAF, đồng thời là Phó Tổng Giám đốc WSS. Hiện ông Thắng không sở hữu cổ phần HAF nào.

Theo báo cáo tài chính quý III/2025, khoản đầu tư của WSS tại HAF ở thời điểm 30/9/2025 có giá gốc gần 66,3 tỷ đồng, tạm lỗ khoảng 22%. Dù vậy mức lỗ này đã cải thiện so với 79% hồi đầu năm.

Chứng khoán Phố Wall muốn cắt lỗ cổ phiếu HAF- Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính quý III/2025 của Chứng khoán Phố Wall

Chứng khoán Phố Wall quyết định thoái vốn trong bối cảnh cổ phiếu HAF vẫn thuộc diện bị cảnh báo kể từ tháng 4/2024 do tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ 3 năm liên tiếp trở lên, căn cứ theo BCTC kiểm toán năm 2023.

Tính đến 30/06/2025, HAF ghi nhận lỗ lũy kế gần 91 tỷ đồng, tiếp nối chuỗi thua lỗ 5 năm liên tục giai đoạn 2020-2024 và tiếp tục lỗ ròng thêm 4 tỷ đồng trong nửa đầu 2025.

Về hoạt động kinh doanh của Chứng khoán Phố Wall, trong quý III/2025, công ty này mang về hơn 17 tỷ đồng doanh thu hoạt động, gấp gần 3 lần cùng kỳ.

Trong khi đó, chi phí hoạt động được tiết giảm gần 58% chỉ còn hơn 5 tỷ đồng. Qua đó, lợi nhuận trước thuế ghi nhận hơn 10 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái công ty báo lỗ hơn 8 tỷ đồng.


Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

