Chứng khoán Quốc Gia không mua hết 10 triệu cổ phiếu SAM đã đăng ký

Mới đây, CTCP Chứng khoán Quốc Gia (NSI) mới đây đã có báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ gửi UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và CTCP SAM Holdings (MCK: SAM, sàn HoSE).

Theo đó, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ 22/10-19/11/2025, NSI đã mua vào thành công hơn 5,1 triệu cổ phiếu SAM trong tổng số 10 triệu cổ phiếu đã đăng ký mua trước đó, tương đương gần 51,5%. Lý do không hoàn tất giao dịch là do giá thị trường không đạt mức kỳ vọng.

Sau giao dịch, NSI tăng sở hữu cổ phiếu SAM từ gần 6,4 triệu cổ phiếu lên hơn 11,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 1,68% lên 3,03% vốn tại SAM Holdings.

Ảnh minh họa

Tạm tính giá cổ phiếu SAM theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 22/10/2025 là 7.200 đồng/cổ phiếu, ước tính NSI đã chi khoảng hơn 37 tỷ đồng để mua vào số lượng cổ phiếu nêu trên.

Trước đó, kết thúc khoảng thời gian đăng ký giao dịch từ ngày 6/8/2025 đến ngày 4/9/2025, NSI đã mua vào thành công 456.600 cổ phiếu SAM trong tổng số 5 triệu cổ phiếu đã đăng ký. Lý do không hoàn tất giao dịch là do giá thị trường không đạt mức kỳ vọng.

Được biết, ông Trần Việt Anh- Chủ tịch HĐQT của SAM Holdings đang là cổ đông lớn sở hữu trên 10% vốn điều lệ của NSI. Đồng thời, ông Bùi Quang Bách- Thành viên HĐQT của NSI hiện cũng đang là Thành viên độc lập HĐQT của SAM Holdings.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, SAM Holdings đã mang về doanh thu thuần hơn 4.107,5 tỷ đồng, tăng 29,3% so với 9 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 55 tỷ đồng, giảm 33,5%.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của SAM Holdings tăng 7,3% so với đầu năm, lên mức hơn 6.842,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản dở dang dài hạn hơn 1.170,7 tỷ đồng, chiếm 17,1% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn hơn 2.191,6 tỷ đồng, chiếm 32% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 2.119,3 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 1.498 tỷ đồng, chiếm 70,7% tổng nợ.



